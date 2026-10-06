Rafa Márquez detalla qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

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La goleada sufrida ante Estados Unidos dejó varios aspectos por corregir en la Selección Mexicana, entre ellos la actuación de Raúl Rangel, quien cometió errores que terminaron por influir en los primeros goles del conjunto estadounidense.

A un día del siguiente compromiso del Tricolor, el técnico Rafael Márquez habló sobre la situación del guardameta y dejó claro que su confianza en él permanece intacta. Durante la conferencia de prensa de este lunes 5 de octubre, el entrenador aseguró que el portero incluso se acercó al cuerpo técnico para buscar la manera de mejorar después de su actuación.

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¿Rafa Márquez mantiene la confianza en Tala Rangel?

(Captura pantalla)

La actuación del “Tala” Rangel fue uno de los temas abordados durante la conferencia previa al partido contra Chile. Márquez reconoció que el arquero no tuvo su mejor presentación, pero descartó que esto haya cambiado la percepción que tiene sobre sus capacidades.

El estratega mexicano destacó que los errores forman parte del futbol y señaló que su experiencia como jugador le permite entender la importancia de respaldar al futbolista en este tipo de situaciones.

“Con Tala hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar, no pasa nada con eso. Creo que el yo haber sido jugador me da la idea de confiar plenamente y trabajar aún más con él. Él vino a nosotros para preguntarnos cómo podemos ayudarle para mejorar, reconoce que no fue su mejor actuación”.

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¿Cuál es el plan de Rafael Márquez ante las bajas de México?

El partido contra Chile también representará un nuevo reto para el cuerpo técnico debido a las bajas y al desgaste acumulado por los jugadores. “El Kaiser” explicó que buscará presentar la alineación más competitiva posible, aunque reconoció que tendrá que administrar las cargas físicas.

El entrenador señaló que la cantidad de partidos disputados en un periodo corto obliga a tomar precauciones para evitar exigir de más a los futbolistas.

“Trataré de sacar al mejor equipo posible, pero es difícil con el tema de las cargas musculares y las bajas por lesiones, debemos de tener esa precaución de no exigirlos de más porque fueron muchos partidos en poco tiempo”.

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¿Dónde ver México vs Chile?

(Infobae México: Jovani Pérez)

El partido amistoso entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Los Angeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos.

¿Dónde ver la transmisión de México vs Chile?

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Televisión de paga: TUDN.

Streaming: Amazon Prime Video, Claro Sports y ViX Premium.