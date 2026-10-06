Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos ( REUTERS/Raquel Cunha)

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Tras la derrota por 3-0 ante Estados Unidos, surgieron una serie de dudas sobre el papel de Raúl Tala Rangel en la portería de la Selección Mexicana. Aunque durante el Mundial 2026 tuvo una actuación sobresaliente bajo la dirección de Javier Aguirre, en el último duelo cometió algunos errores que provocaron críticas sobre su titularidad, además, favorecieron para que el rival aumentara la diferencia en el marcador. Entre la afición surgieron una serie de burlas y críticas al portero.

Ante esta situación, Rafa Márquez habló sobre lo que pasará con el portero de Chivas y cómo se le acompañará a lo largo de este nuevo proceso en el Tricolor; y aunque cometió algunas fallas que provocaron los goles en contra, el estratega respaldó al jugador.

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Rafael Márquez defendió públicamente al portero Tala Rangel y descartó que los errores que derivaron en dos goles del rival afecten la confianza del cuerpo técnico en el guardameta de la Selección Mexicana.

Rafa Márquez ventila la plática que tuvo con Tala Rangel (REUTERS/Daniel Becerril)

Márquez afirmó que conoce las capacidades de Rangel y que su propia experiencia como futbolista lo lleva a sostenerlo después de un mal partido. “Con Tala hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar obviamente, no tengo ningún problema con eso. El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando y trabajar aún más con él”, declaró.

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Rafa Márquez ventila la plática que tuvo con Tala Rangel

El entrenador del Tri también reveló que Rangel se acercó al cuerpo técnico en los días posteriores a la derrota para hablar sobre su actuación y pedir orientación. Para Márquez, ese gesto confirma que el portero asumió lo ocurrido sin evasivas.

“Estos días vino a hablar con nosotros para ver cómo lo ayudamos a mejorar, eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros; todos nos equivocamos, así que hay plena confianza en él”, declaró.

La goleada ante Estados Unidos dejó a Rangel entre los jugadores más cuestionados, luego de que dos balones suyos terminaron en goles estadounidenses. Márquez reconoció el peso de perder frente al conjunto de las Barras y las Estrellas, pero planteó el siguiente compromiso como una oportunidad para corregir.

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¿Tala Rangel o Álex Padilla para el México vs Chile?

Álex Padilla compite por la titularidad en la portería de la selección (YouTube/ Selección Nacional de México)

Ante los pedidos de aficionados para que Álex Padilla tenga una oportunidad en la portería ante Chile, Márquez no confirmó quién será titular. Sí indicó que el guardameta es el único jugador al que aún no ha podido observar con participación en esta convocatoria.

“Todos han tenido participación, todos han tenido minutos y hemos podido verlos. Sólo falta Padilla. No hay algo en particular por lo que no haya utilizado a Hugo Camberos; estaba dentro de los planes si se daban las circunstancias, nada más”, explicó.

La postura del cuerpo técnico es acompañar a Rangel después de que el portero reconoció su mal desempeño, sin cerrar las opciones disponibles para el compromiso ante Chile.

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México busca corregir errores ante Chile

La Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California el próximo martes 6 de octubre, en el cuarto y último partido de esta Fecha FIFA. El duelo también representa la búsqueda de la primera victoria de Márquez desde que tomó el mando del combinado nacional.

El técnico apuntó a los momentos en que México pierde consistencia durante los partidos. “Nos vamos a enfocar en mejorar esos lapsos en los que, por momentos, el equipo mexicano lo hace bien. Estoy muy tranquilo y enfocado en el trabajo de la Selección, junto con mi staff y los jugadores, tratando siempre de ser optimistas”, afirmó.

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