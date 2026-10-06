México

Tortillas con elote y vegetales: una receta fácil para disfrutar algo rico y ligero

Una opción casera, colorida y fácil de preparar que combina maíz, verduras salteadas y tortillas calientes en pocos pasos

Tres tacos rellenos de elote, pimiento y queso en un plato blanco junto a una mazorca de maíz y rodajas de lima.
Tres tacos de tortilla de maíz rellenos de elote, pimiento y calabacín se presentan en un plato con queso fresco y rodajas de lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si buscas una preparación sencilla, económica y con mucho sabor, estas tortillas con elote y vegetales pueden convertirse en una opción práctica para cualquier momento del día. La combinación de maíz, verduras y tortilla permite preparar un platillo colorido sin complicarse demasiado en la cocina.

El elote aporta un toque dulce que contrasta muy bien con los vegetales salteados, mientras que las tortillas funcionan como una base versátil para reunir todos los ingredientes. Además, puedes servirlas recién hechas para aprovechar mejor sus aromas y textura.

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La receta también permite jugar con los sabores sin perder su esencia. Un poco de queso, salsa o aguacate puede complementar el plato al momento de servir, aunque la preparación básica ya ofrece una mezcla agradable de colores, texturas y sabores.

Ingredientes y preparación

Dos tacos con elote y queso en un plato de barro junto a tazones con ensalada de maíz, bastones de zanahoria, pepino y rodajas de limón.
Un plato de barro contiene dos tortillas de maíz rellenas con elote, pimiento, espinaca y queso junto a guarniciones de vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 6 tortillas de maíz
  • 1 taza de granos de elote
  • 1 zanahoria
  • 1 calabacita
  • 1/2 pimiento morrón
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Salsa al gusto

Preparación

  1. Lava y desinfecta los vegetales antes de comenzar. Corta la zanahoria, la calabacita, el pimiento y la cebolla en trozos pequeños para que puedan cocinarse de manera uniforme.
  2. Calienta una sartén a fuego medio y agrega el aceite. Incorpora la cebolla y el ajo picado, y cocina durante unos minutos hasta que comiencen a suavizarse.
  3. Añade la zanahoria y el pimiento. Cocina mientras remueves constantemente para que los vegetales se integren y comiencen a tomar color.
  4. Agrega la calabacita y los granos de elote. Sazona con sal y pimienta al gusto y continúa cocinando hasta que los vegetales estén suaves, pero todavía conserven algo de textura.
  5. Calienta las tortillas en un comal por ambos lados hasta que estén suaves y calientes.
  6. Coloca una porción de la mezcla de vegetales sobre cada tortilla y dóblala para formar las quesadillas o tacos.
  7. Sirve inmediatamente y acompaña con la salsa de tu preferencia.

El secreto está en darle textura al relleno

Tres tortillas con granos de elote, verduras picadas y queso sobre un plato de barro, acompañadas por un trozo de lima y cilantro.
Tres tortillas de maíz rellenas con elote, calabacín, pimiento rojo, cebolla y queso fresco reposan sobre un plato de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que esta preparación resulte más atractiva, conviene evitar cocinar demasiado los vegetales. La zanahoria y el pimiento pueden conservar un ligero toque crujiente, mientras que la calabacita aporta una textura más suave. El elote, por su parte, añade pequeñas notas dulces que hacen que cada bocado tenga un contraste diferente.

También es importante incorporar los ingredientes en el orden indicado. La cebolla y el ajo necesitan unos minutos para liberar sus aromas antes de añadir las verduras. Después, los vegetales que requieren mayor cocción entran primero a la sartén y los más delicados se agregan posteriormente.

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El resultado es una preparación colorida que puede servirse como desayuno, comida ligera o cena. Además, al utilizar tortillas de maíz y vegetales como base, se trata de una alternativa sencilla para aprovechar ingredientes cotidianos sin convertir la cocina en una tarea complicada.

Una opción para variar la mesa

Tres tortillas con maíz, pimiento rojo, calabacín y queso fresco en un plato, rodeadas de limones, maíz en mazorca y cuencos con ingredientes.
Tres tortillas de maíz rellenas con elote, pimiento rojo, calabacín, queso fresco y cilantro se presentan en un plato cerámico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tortillas también pueden convertirse en una preparación diferente cada vez que las hagas. Si tienes vegetales disponibles en casa, puedes adaptar la combinación siempre que mantengas una cocción equilibrada. La clave está en conservar el contraste entre el dulzor del elote, el sabor de las verduras y el toque de la tortilla caliente.

La presentación puede ser tan sencilla como colocar las tortillas rellenas en un plato y acompañarlas con salsa. Si buscas una comida más completa, puedes añadir aguacate o algún queso al momento de servir, sin necesidad de modificar la preparación principal.

Lo mejor de esta receta es que demuestra que no hace falta una larga lista de ingredientes para preparar algo apetitoso. Con tortillas, elote, algunas verduras y unos minutos frente a la sartén puedes llevar a la mesa un platillo casero, colorido y lleno de sabor.

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