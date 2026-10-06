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América vs Monterrey: precio de los boletos, estacionamiento y dónde comprar entradas para el partido en el Estadio Banorte

El partido se disputará apenas un par de días antes de que el América celebre su 110 aniversario

Escudos del Club América y del Club de Fútbol Monterrey con la sigla Vs en medio y boletos de entrada sobre césped en un estadio iluminado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El América está listo para regresar a casa y reencontrarse con su afición en un partido que tendrá un ingrediente especial por la cercanía de su aniversario. L

as Águilas recibirán a Monterrey este sábado 10 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, en el duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026.

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Para quienes buscan asistir al partido, todavía hay localidades disponibles con precios que comienzan en 587 pesos, ya con impuestos y comisiones incluidos. La venta general se encuentra abierta desde el pasado 25 de septiembre y continuará mientras existan boletos.

La compra oficial se realiza a través de Fanki, plataforma utilizada por el conjunto azulcrema. Por su parte, los aficionados que cuentan con AmePass 2026-2027 ya tienen contemplado este encuentro dentro de su abono.

El partido se disputará apenas un par de días antes de que el América celebre su 110 aniversario.

¿Cuánto cuesta ver al América contra Monterrey?

(EFE/Sáshenka Gutiérrez)
(EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El precio de las entradas depende de la zona elegida dentro del inmueble. Las opciones más accesibles se encuentran en las zonas altas, mientras que algunas experiencias y localidades premium alcanzan precios cercanos a los 3 mil pesos.

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Estos son los precios publicados para el encuentro:

  • 400, 500 y 600 Norte/Sur: $587
  • 500 y 600 Lateral: $704.40
  • 400 Lateral: $821.80
  • 100 Norte y Sur: $939.20
  • 300 Cabecera y Preferente: $939.20
  • 100 Plus, 200 Platea y 300 Lateral: $1,174
  • 100 Lateral: $1,408.80
  • 300 Premium: $1,467.50
  • Corner Club y Locker Club: $1,761
  • Palcos Club: $2,113.20
  • Terraza INTER.MX: $2,348
  • Super Seats: $2,935
  • Chairman’s Club y Tunnel Club: agotados
  • Estacionamiento: $600

De acuerdo con los precios publicados en Fanki, las cantidades anteriores ya incluyen impuestos y comisiones.

¿Dónde comprar los boletos para América vs Monterrey?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los aficionados que quieran acudir al partido deberán realizar su compra por los canales oficiales. Fanki es la plataforma habilitada para la venta de entradas y también puede accederse a ella desde el apartado de boletos del Club América.

Cada persona puede adquirir hasta cuatro entradas, siempre dependiendo de la disponibilidad existente al momento de realizar la operación.

Después de completar la compra, los boletos quedan disponibles en la sección “Mis Boletos” dentro de la aplicación de Fanki. El código QR correspondiente se habilita 48 horas antes del encuentro.

El acceso tiene algunas condiciones importantes: no serán válidas las capturas de pantalla ni los boletos impresos. Además, el América señala que las entradas identificadas en operaciones de reventa pueden ser canceladas.

Los aficionados mayores de edad deberán presentar su FAN ID para poder ingresar al inmueble. El registro es gratuito y el documento es personal e intransferible.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte?

Para quienes se trasladen al partido, la organización recomienda utilizar el transporte público. Una de las opciones disponibles es el Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, con descenso en la estación Estadio Azteca.

También está la alternativa del CETRAM Huipulco, desde donde los aficionados pueden continuar su recorrido hacia el inmueble.

Con el partido ante Monterrey, el América tendrá una nueva oportunidad de jugar frente a su afición y comenzar a vivir el ambiente previo a una fecha importante para el club: su 110 aniversario, que se celebrará el próximo 12 de octubre.

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