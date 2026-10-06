México

Morena dialogará con Tatiana Clouthier tras dejarla fuera de la contienda en Nuevo León rumbo a 2027: “Se vale decir lo que se piensa”

Ariadna Montiel indicó que Citlalli Hernández dialogará con la exsecretaria de Economía

Mujer con cabello oscuro y blusa clara hablando en un micrófono con su mano derecha cerca de la cara. Fondo borroso
Ariadna Montiel Reyes, figura política de Morena, se dirige al público con un micrófono en un evento de respaldo a Claudia Sheinbaum. (Ariadna Montiel Reyes )
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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, informó que el partido abrirá un diálogo con Tatiana Clouthier después de que la exsecretaria de Economía anunciara su movimiento #TodosConConciencia, tras no obtener la coordinación estatal en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, la dirigente morenista indicó que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, será quien dialogue con Clouthier, afirmando que la organización escucha las posturas de quienes participaron en sus procesos internos.

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Montiel planteó que las diferencias posteriores a una encuesta no impiden el contacto político, señalando que la dirigencia del partido ha mantenido comunicación con Clouthier desde antes de que se difundieran los resultados.

Precisó que la conversación forma parte de una política de acercamiento con quienes participaron en las encuestas para definir coordinaciones rumbo a 2027; sin embargo, no adelantó qué temas abordarán Hernández y Clouthier.

La dirigente defendió el derecho de la militancia a expresar inconformidades o posiciones distintas, aunque recalcó que Morena promueve el pensamiento crítico y respeta las opiniones de sus integrantes.

“Aquí se vale decir lo que se piensa, aquí no hay pensamiento único. (...) Todo mundo tiene derecho a expresarse, lo respetamos y vamos a platicar con ella”, afirmó sobre Clouthier.

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Montiel señaló que Clouthier ha expresado previamente sus posturas y que la dirigencia las ha escuchado. Su planteamiento fue que la diferencia de opiniones debe atenderse mediante el diálogo.

Montiel también explicó que las y los dirigentes deben acudir a los estados para reunirse con la militancia.

“Nosotros como dirigentes tenemos que acercarnos” a quienes participaron, sostuvo.

Ariadna Montiel reivindica la trayectoria de Tatiana Clouthier

Montiel expresó respeto y admiración por Clouthier. Recordó que la conoció durante el inicio de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, donde coincidió con la exsecretaria de Economía, quien viajaba con ellos en el mismo vehículo.

“Veníamos ahí todos en coche sardina, porque no teníamos muchos recursos”, recordó Montiel sobre aquel traslado.

La dirigente presentó ese episodio como parte de los primeros momentos de la campaña presidencial y señaló que Clouthier tenía entonces una actividad intensa en redes sociales.

Dijo que su incorporación dio ánimo a integrantes del movimiento porque provenía de otras fuerzas políticas y de otra tradición de pensamiento.

Asimismo recordó que Clouthier coordinó la campaña presidencial de López Obrador en 2018. Después, ocupó la Secretaría de Economía y tuvo responsabilidades en el Instituto de Mexicanos en el Exterior.

Montiel afirmó que coincidió con Clouthier en tareas de gobierno y en distintas giras. “Es una mujer que yo respeto mucho”, dijo al referirse a la exsecretaria de Economía.

Defiende encuestas y busca a quienes no fueron seleccionados

La presidenta nacional de Morena afirmó que el partido transparentó los resultados de sus encuestas y presentó los números a quienes participaron en los procesos internos. Sostuvo que la dirigencia mantiene reuniones no solo con quienes llegaron a la etapa final, sino con todos los cuadros que buscaron una coordinación.

Montiel citó el caso de Guerrero, donde se registraron 21 aspirantes. Aunque la mayoría no fue finalista, aseguró que el partido mantiene contacto con ellos.

“De cualquier manera estamos hablando con todos”, afirmó.

La presidenta de Morena explicó que ella y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, se repartieron las reuniones con participantes de distintas entidades, entre ellas con Andrea Chávez en Chihuahua y con otros participantes.

Añadió que próximamente se reunirá con la diputada Griselda Valencia, de Colima, después de que ambas intercambiaron mensajes para programar un encuentro.

En Campeche, Montiel dijo que, pese al acuerdo alrededor del compañero Pablo, hubo otros registros e indicó que habló el viernes anterior con Carlos Ucán como parte de la ruta de conversaciones posteriores a las encuestas.

En Guerrero, afirmó que se reunió con Adelina, recibió a Betty y dialogó con Félix Salgado Macedonio. También mencionó contactos en Michoacán con Gaby, de Uruapan; Fabiola Alanís; legisladores del equipo de Raúl Morón, con quien prevé reunirse el jueves.

Montiel agregó que ha hablado con participantes de Nayarit y que busca reunirse con Geraldine. En Querétaro, sostuvo una conversación con Gilberto Herrera después de que la encuesta definiera a Santiago Nieto como coordinador estatal.

En Quintana Roo, la presidenta de Morena dijo que se reunió con Rafa Marín tras los resultados y que ha mantenido comunicación con él, con el coordinador estatal y con otros militantes, entre ellos la senadora Anahí.

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