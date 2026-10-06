Detienen a cuatro policías acusados de robar pertenencias de cuatro víctimas de la masacre en un bar de Zamora

El bar “El Nuevo Quijote” fue escenario de un ataque armado que dejó cinco personas muertas en Zamora, Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro policías municipales de Zamora, Michoacán, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de ser señalados por su presunta responsabilidad en la sustracción de pertenencias de las víctimas del ataque armado registrado en el bar “El Nuevo Quijote”, donde cinco personas perdieron la vida.

Los agentes identificados como Pedro Christian “N”, de 28 años; Genaro “N”, de 39; Héctor Vladimir “N”, de 31, y Luis Felipe “N”, de 40 años, acudieron al establecimiento como primeros respondientes después de la agresión ocurrida la noche del viernes 2 de octubre.

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De acuerdo con los reportes sobre la investigación, durante las diligencias ministeriales y periciales se detectaron alteraciones en la escena del crimen, además de la ausencia de diversos objetos. Entre ellos se encontraba el equipo utilizado para almacenar las imágenes de las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

La inspección de la unidad oficial en la que se trasladaban los cuatro elementos permitió localizar varios teléfonos celulares, además de un arma de fuego calibre .40 con cargador abastecido y otros indicios presuntamente relacionados con el establecimiento.

Los teléfonos recuperados serían parte de las pertenencias de las personas atacadas. La Fiscalía mantiene bajo resguardo los objetos para establecer su procedencia y determinar la responsabilidad que corresponde a cada uno de los policías.

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Cuatro policías municipales de Zamora fueron detenidos tras ser señalados por presuntamente sustraer pertenencias de las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasó en el bar “El Nuevo Quijote”?

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas del viernes en el establecimiento ubicado sobre la avenida o calle Virrey de Mendoza, en la colonia Las Fuentes, en Zamora.

Según las primeras investigaciones, un grupo de hombres armados irrumpió en el bar y abrió fuego contra los asistentes con armas de alto calibre. La agresión dejó inicialmente tres hombres y una mujer muertos, mientras que otros tres hombres resultaron heridos y fueron trasladados a distintos hospitales de la región.

Uno de los lesionados, identificado como Aaron G. R., de 35 años, falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque, por lo que el número de víctimas mortales aumentó a cinco. Otros dos hombres permanecían bajo atención médica.

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Entre los fallecidos se encontraba el empresario Antonio Gutiérrez Zamudio, de 70 años, propietario de la Dulcería La Esperanza, negocio conocido en la región por la elaboración de dulces tradicionales, entre ellos los chongos zamoranos.

Tras la agresión, elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo en la zona para buscar a los responsables, mientras la Fiscalía inició las investigaciones para determinar el móvil y reconstruir la forma en que ocurrió el ataque.

La Fiscalía de Michoacán investiga el ataque armado y la actuación de los agentes que acudieron como primeros respondientes. Crédito: Redes sociales / Google Maps

Fiscalía investiga posible disputa entre cárteles

Una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa entre organizaciones criminales que mantienen presencia en la región y que se disputan actividades ilícitas como el narcomenudeo, secuestro y extorsión contra empresarios, comerciantes y establecimientos.

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Reportes de la investigación señalan la presencia en Zamora de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes. La hipótesis sobre una pugna criminal es consistente con los primeros reportes difundidos por autoridades y agencias informativas, aunque las investigaciones continúan para establecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales.

Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán también abrió una segunda vertiente de investigación relacionada con la actuación de los policías municipales que acudieron al lugar como primeros respondientes.

Los cuatro agentes quedaron a disposición del Ministerio Público y, de acuerdo con los reportes, son investigados por su posible responsabilidad en robo calificado grave y ejercicio ilícito del servicio público. Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.

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Las autoridades deberán esclarecer no sólo quiénes participaron en el ataque que dejó cinco personas muertas, sino también qué ocurrió con las pertenencias de las víctimas y otros indicios durante las primeras horas de procesamiento de la escena.