Policía de la CDMX desmiente que alumno del Cetis 5 amenazara a sus compañeros en la alcaldía Benito Juárez

Elementos de la SSC acudieron al Cetis 5, en la alcaldía Benito Juárez, tras el reporte difundido en redes sociales. Crédito: Especial

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La tarde de este martes, usuarios de redes sociales difundieron una versión sobre la presunta amenaza de un menor de edad contra integrantes de la comunidad del Cetis 5, ubicado en Prolongación Petén y Prolongación Repúblicas, en la colonia Santa Cruz Atoyac de la alcaldía Benito Juárez.

Los mensajes señalaban que un alumno ingresó al plantel con un arma punzocortante y amenazó al personal escolar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendió una denuncia ciudadana y acudió a la escuela para verificar el reporte.

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La SSC descarta el arma punzocortante en el Cetis 5

Efectivos de la SSC llegaron al cruce de Prolongación Petén y Prolongación Repúblicas luego de atender el reporte ciudadano sobre un joven con un arma punzocortante. La corporación confirmó que la información circulada en redes sociales era falsa tras inspeccionar el plantel.

El Cetis 5, ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, fue señalado en redes sociales como el escenario de una amenaza con arma punzocortante contra alumnos la tarde del martes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desmintió la versión después de inspeccionar el plantel y mantendrá vigilancia para garantizar la continuidad de las clases.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores de patrullaje en las calles de Tláhuac, Ciudad de México, como parte de los esfuerzos por mantener el orden y la seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia capitalina no identificó a un responsable de la difusión del rumor en redes sociales. La SSC tampoco detalló si existió una denuncia formal contra alguna persona por la propagación de la información falsa.

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Las autoridades aseguraron que las actividades académicas del plantel se desarrollarán de manera habitual. La corporación reiteró que mantendrá presencia policial en los alrededores de la escuela como medida preventiva.

Torreón y Querétaro: ataques con arma blanca marcan a las escuelas mexicanas

El 30 de septiembre, un estudiante de 13 años ingresó con dos cuchillos a la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, en la colonia Puertas de San Miguel, en Querétaro. El alumno lesionó a la subdirectora, una prefecta, un intendente y otro estudiante, y las autoridades educativas los reportaron fuera de peligro.

Un día después, dos exalumnos de 18 años ingresaron con machetes y petardos a la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, Torreón, Coahuila. La subdirectora Nery Edith Nevárez González, de 56 años, murió durante el ataque y otras cuatro personas resultaron heridas.

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Workers move the casket of vice principal Nery Edith as it is transported from a funeral home to a cemetery, following her killing by former students in an attack at Secondary School No. 13 that also injured others, according to local authorities, in Torreon, Coahuila state, Mexico, October 3, 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

La Fiscalía de Coahuila detuvo a los dos presuntos responsables y descartó el uso de armas de fuego o explosivos en la agresión. Las autoridades continúan la investigación para establecer el motivo del regreso de los exalumnos al plantel.

Ese mismo jueves 1 de octubre, la Policía Municipal de Huasca de Ocampo, Hidalgo, localizó un arma de fuego y varios cartuchos entre las pertenencias de un estudiante de 13 años en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas en ese hecho.

CDMX registró amenazas previas en la Preparatoria 6 y el CCH Sur

La Escuela Nacional Preparatoria 6 “Antonio Caso”, de la UNAM, en Coyoacán, activó sus protocolos de seguridad el jueves 1 de octubre tras hallar un cartucho y un mensaje que advertía sobre un ataque armado a las 10:00 horas. Las autoridades inspeccionaron el plantel y no encontraron armas de fuego ni otros objetos de riesgo.

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En el CCH Sur de la UNAM, un joven identificado como Lex Ashton agredió con un arma blanca al estudiante Jesús Israel, de 16 años, el 22 de septiembre de 2025. El estudiante murió a consecuencia de las heridas, y el agresor intentó escapar desde lo alto de un edificio del plantel.

(Redes sociales)

De acuerdo con medios locales, otro plantel capitalino enfrentó en fechas recientes la denuncia de padres de familia sobre un estudiante de segundo año que había ingresado con un arma punzocortante. El alumno, según la misma denuncia, envió después mensajes por WhatsApp en los que amenazaba con regresar armado contra alumnos y maestros.

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La Ciudad de México registró más de 3 mil incidentes relacionados con escuelas públicas durante 2025, de acuerdo con información del C5 capitalino citada por el diario. El registro incluyó agresiones físicas, peleas entre alumnos y emergencias médicas dentro de los planteles.

Un análisis publicado por El Economista documentó 157 incidentes con armas de fuego en escuelas mexicanas desde el año 2000. Del total, 31 casos ocurrieron durante 2026, lo que convirtió a ese año en el de mayor incidencia registrada en el país.

El mismo diario atribuyó el aumento de los episodios a la disponibilidad de armas, la insuficiente atención a la salud mental en los planteles y la sobreexposición social a la violencia. El medio señaló además que un bajo porcentaje de las escuelas del país cuenta con personal de psicología para detectar situaciones de riesgo.

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El caso del Cetis 5 se suma así a una serie de alertas escolares registradas en distintas entidades del país durante las últimas semanas. La SSC mantendrá vigilancia en el plantel de Santa Cruz Atoyac mientras continúan las clases con normalidad.