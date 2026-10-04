México domina el ranking de aire más contaminado en Latinoamérica, según IQAir 2025

El informe mundial de IQAir para 2025 coloca a Saltillo, Tuxtla Gutiérrez, Aguascalientes, Ciudad de México y León en el grupo continental de urbes con las mayores concentraciones anuales medidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cinco de las diez ciudades con mayor concentración de partículas finas en América Latina son mexicanas, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 de IQAir. Saltillo encabeza la lista con 32.3 μg/m³ de PM2.5, una cifra superior a la de Pekín (26.8), símbolo global de la contaminación atmosférica.

El análisis, que evaluó ciudades medianas y grandes con al menos 250 mil habitantes, ubica a México y Chile como los países que dominan el extremo más contaminado de la región.

PUBLICIDAD

Cinco ciudades mexicanas en el top 10 regional

@LatamData

Además de Saltillo, el listado de las diez ciudades latinoamericanas con peor aire incluye a otras cuatro mexicanas:

Tuxtla Gutiérrez: 22.3 μg/m³

Aguascalientes: 19.5 μg/m³

Ciudad de México: 19.4 μg/m³

León: 18.1 μg/m³

Chile aporta tres ciudades (Rancagua, Temuco y Santiago) y Perú dos (Arequipa y Lima).

Las diez registraron niveles anuales peores que los de Seúl, que se ubicó en 17.9 μg/m³. Incluso Saltillo rebasó a Pekín, una capital que dedicó la última década y miles de millones de dólares a combatir su espesa niebla tóxica.

Hasta cuatro veces el límite de la OMS

Las mediciones promedio de ambas urbes rebasan la directriz de 5 μg/m³ fijada por el organismo internacional para las partículas finas inhalables de 2.5 micrómetros o menos durante un año completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directriz anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 5 μg/m³ de PM2.5. En ciudades como la Ciudad de México y Lima, la concentración media anual es casi cuatro veces superior a ese umbral.

PUBLICIDAD

Las PM2.5 son partículas finas inhalables con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos. Para dimensionarlas, un cabello humano promedio mide alrededor de 70 micrómetros, es decir, unas 30 veces más que estas partículas.

Provienen de fuentes artificiales y naturales, entre ellas:

La combustión de vehículos

Los procesos industriales

La generación de energía

Los incendios forestales y las tormentas de arena

Un panorama regional con avances

CIUDAD DE MÉXICO, 29MARZO2022.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis activo contingencia ambiental atmósferica por ozono en las alcaldías Cuajimalpa y Cuauhtémoc de la capital. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Pese a los resultados para México, el informe documenta tendencias mayoritariamente positivas en América Latina. Casi dos tercios de las 325 ciudades de la región incluidas en la base de datos de IQAir redujeron su concentración promedio anual de PM2.5.

Además, seis de los 13 países y territorios del mundo que cumplieron con la guía de la OMS en 2025 pertenecen a América Latina y el Caribe: Barbados, Bermudas, Granada, Panamá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Un 12 % de las ciudades latinoamericanas también cumplió con el umbral de 5 μg/m³. Seis de ellas registraron mejor calidad del aire que Vancouver y cuatro superaron a Sídney.

Las ciudades con el aire más limpio

En el otro extremo del ranking regional destacan:

Fortaleza (Brasil): 2 μg/m³

San Juan (Puerto Rico): 2.3 μg/m³

Mayagüez (Puerto Rico): 2.4 μg/m³

Ciudad de Panamá: 3.3 μg/m³

Brasilia (Brasil): 4.6 μg/m³

Entre las ciudades mexicanas consideradas en la comparación destacada del informe, ninguna figura en el grupo de las más limpias.

Políticas públicas y el caso de Chile

La calidad del aire puede cambiar de forma notable con el tiempo, según las fuentes de contaminación y las políticas ambientales de cada gobierno. En 2025, Chile desarrolló junto con las Naciones Unidas el Programa Acelerador de Naturaleza Positiva y Cero Emisiones Netas.

PUBLICIDAD

La iniciativa busca disminuir las emisiones mediante la descarbonización de la demanda energética y la expansión de la movilidad sostenible. También contempla restaurar bosques y humedales para reducir el riesgo de incendios forestales.

Perú, considerado el país más contaminado de la región cuando se toman en cuenta ciudades más pequeñas, ocupó el lugar 40 en una clasificación mundial de países.

¿Qué sigue?

Los datos de IQAir muestran que la región avanza en conjunto, aunque con grandes desigualdades. Uruguay y Puerto Rico figuran entre los casos que redujeron de forma significativa la proporción de su población expuesta a la contaminación atmosférica durante los últimos 15 años.

PUBLICIDAD