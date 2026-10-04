México

Beca Gertrudis Bocanegra amplia su periodo de registros: última semana para semana para inscribirte y recibir mil 900 pesos bimestrales

El programa está disponible en cinco estados de la República Mexicana

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Foto: Gobierno de México)
La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Foto: Gobierno de México)
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La Beca Gertrudis Bocanegra ofrece 1,900 pesos bimestrales para transporte de estudiantes universitarios de cinco estados. El trámite abrió el 21 de septiembre y permanecerá abierto hasta el viernes 9 de octubre para alumnos de educación superior pública.

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 29 años que cursan estudios en instituciones públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. El apoyo busca cubrir parte de los gastos de traslado para asistir a clases.

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Este lunes 15 de diciembre arrancó el periodo de registro para la Beca 'Gertrudis Bocanegra'. Foto: X/@ARBedolla.
Este lunes 15 de diciembre arrancó el periodo de registro para la Beca 'Gertrudis Bocanegra'. Foto: X/@ARBedolla.

¿Dónde es el registro y cómo se entrega el apoyo?

La beca entrega 1,900 pesos bimestrales a las personas seleccionadas. El recurso se deposita de manera directa a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

El registro se realiza en el portal becagertrudisbocanegra.gob.mx. Para ingresar, las personas aspirantes requieren una cuenta de Llave MX, la identidad digital que permite realizar trámites ante dependencias del Gobierno de México.

Quienes no cuentan con Llave MX deben crearla antes de iniciar la solicitud. El portal solicita que la persona interesada elija la ruta correspondiente a su edad, ya sea para mayores o menores de edad.

Documentos para realizar el registro

Entre los documentos y datos requeridos está la CURP certificada de la persona solicitante. También se pide la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la universidad pública donde estudia.

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La CCT es el dato que identifica a cada plantel dentro del sistema educativo. Los estudiantes que no la tengan pueden solicitarla a las autoridades de su institución antes de comenzar la captura de información en la plataforma.

El trámite también solicita un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses. La documentación debe contener datos vigentes, ya que las autoridades revisan la información proporcionada durante la etapa de validación.

Beca Gertrudis Bocanegra
(Becas Benito Juárez)

Al terminar el formulario, la persona aspirante debe descargar y conservar el comprobante de registro. Ese documento acredita el envío de la solicitud, pero no representa una incorporación automática a la Beca Gertrudis Bocanegra.}

Requisitos para registrarse

  1. Estar inscrito en una institución pública de educación superior de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas.
  2. Tener hasta 29 años.
  3. Contar con una cuenta activa de Llave MX para ingresar al portal de registro.
  4. Presentar la CURP certificada.
  5. Tener la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la universidad donde se estudia.
  6. Entregar un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.
  7. Elegir la modalidad de registro que corresponda: para personas mayores o menores de edad.
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El cierre de septiembre no garantiza la incorporación de quienes se registraron

Después del envío de la solicitud, la información pasa por una revisión. La autoridad valida los datos personales, la inscripción en una institución de educación superior pública y los documentos entregados por cada aspirante.

La beca surge en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El programa plantea que los gastos de transporte no deben impedir que los estudiantes continúen su formación universitaria.

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