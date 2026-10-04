Valentina Alazraki revela que a Juan Pablo II le ocultaron información sobre el caso de Marcial Maciel

La periodista Valentina Alazraki sostiene que el papa Juan Pablo II no sabía si eran ciertos las acusaciones de pedofilia contra Marcial Maciel. Crédito: Reuters

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En su nuevo libro “Soy Valentina Alazraki desde el Vaticano” (editorial Planeta), la periodista Valentina Alazraki habla acerca del escándalo de pederastia clerical que protagonizó el padre y fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

En entrevista exclusiva para Infobae México, la corresponsal de Televisa en el Vaticano cuenta que el papa Juan Pablo II no encubrió lo que hacía Marcial Maciel. Básicamente, la información precisa nunca le llegó al santo padre, porque otros integrantes de la Iglesia hicieron todo lo posible para que no se enterará a cabalidad.

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Juan Pablo II no encubrió a Marcial Maciel: Valentina Alazraki

Al ser cuestionada sobre si el papa Juan Pablo II tenía conocimiento de las acusaciones de pedofilia contra el fundador de los Legionarios de Cristo, Valentina Alazraki, dice que “no”, porque ella investigó y pudo constatar que –consultando a varias fuentes– que esa información nunca llegó a la oficina del santo padre.

Además, Marcial Maciel siempre le “juró” al papa que no era responsable de los fuertes señalamientos en su contra.

“Yo entiendo perfectamente a las personas que puedan creer o pensar que Juan Pablo II encubrió a Marcial Maciel. Yo lo he contado en mi libro, lo he contado en este libro, en otros libros, en YouTube, en programas. He hecho toda una serie de investigaciones, hablé con muchísimas personas y mi convicción moral es que el que, el que conoció Juan Pablo II no es el Marcial Maciel que conocemos nosotros hoy, digamos.

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“Marcial Maciel me dicen que le juró a Juan Pablo II que era inocente, que no era cierto, que, que todo era una conjura en contra de la Iglesia, contra el Papa, contra la Legión”, comentó.

"Soy Valentina Alazraki desde el Vaticano", es el libro más reciente de la periodista mexicana. Crédito: Editorial Planeta

La sensibilidad de la sociedad evoluciona

Valentina Alazraki recordó que el papa Juan Pablo II creció en una época donde, en Polonia, las autoridades perseguían a la Iglesia con acusaciones falsas, por eso, él se formó una mentalidad, en la que tenía al sacerdocio en una consideración muy alta.

Aunado a que los temas de abuso sexual por parte de Marcial Maciel, así como otros escándalos de pederastía que tuvo que afrontar el papa, se dieron en un momento en el que la sociedad era más sensible y consciente sobre las consecuencias de este tipo de actos.

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“Yo creo que en cada época hay una sensibilidad, es como la sensibilidad de la opinión pública. La sensibilidad de hoy no es la que había hace 40 o hace 50 o 60 o 70 sobre el tema pedofilia o sobre el tema MeToo de las mujeres. La sociedad evoluciona y también la sensibilidad hacia ciertos temas.

“En el caso de Juan Pablo II, hay otro tema que creo que no es menor. Él venía de Polonia, en un país donde el régimen comunista acusaba a los sacerdotes de todo, pero era falso, digamos así. Entonces, yo creo que él vivió en un país donde la Iglesia era atacada y las acusaciones eran falsas. Entonces, creo que también se formó con esa mentalidad y tenía una idea del sacerdocio muy alta. Es suficiente si uno se pone a leer las cartas que le escribía el Jueves Santo a los sacerdotes. Son cartas preciosas donde realmente sientes una idea del sacerdocio muy alta”, agregó.

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La periodista Valentina Alazraki estuvo en 100 viajes con el papa Juan Pablo II. Crédito: Vatican Media

La periodista investigó por su parte los diversos señalamientos

Alazraki contó que no encontró evidencia que la llevara a concluir que el papa Juan Pablo II conocía lo que pasaba dentro de la Legión de Cristo, de lo contrario, ella lo hubiera publicado sin dudarlo.

“Entonces, yo, por como yo lo conocí, por todo lo que me contaron las personas que investigaron, nadie, yo no he encontrado una sola persona que me dijera: ‘Me consta que sabía y lo encubrió’. Y para mí ese es bien o mal una certeza moral, porque yo estaba en la causa de beatificación y canonización, porque fui llamada como testigo y aparte escribí dos libros. Y tampoco podía escribir cualquier cosa o atestiguar cualquier cosa.

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“O sea, si yo hubiera encontrado uno de los investigadores que, que se hicieron, hubo varias comisiones, ¿no? Mandar a las escuelas, universidades de la Legión de Cristo en diferentes países, entre ellos México. Si hubiera encontrado una persona que me dijera: ‘Mira, lo siento en el alma, pues he investigado, o esta persona me ha dicho, me ha confirmado que efectivamente Juan Pablo II sabía y lo encubrió’. Bueno, yo tendría que haber asumido eso”.

Destaca su labor periodística en el caso

Por otro lado, la comunicadora destacó que ella nunca fue desmentida cuando publicó que el papa Juan Pablo II desconocía lo que hacía Marcial Maciel; simplemente, porque fue muy estricta con su trabajo periodístico a la hora de consultar fuentes y verificar la información.

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“Porque yo nunca fui desmentida en ninguna información que he dado en cincuenta y un años, porque soy muy cautelosa, soy prudente, trato de siempre de ver mis fuentes, de estar segura de lo que digo. Cuántas veces me han llamado el papa muerto y yo he dicho: ‘yo no voy a hablar diciendo que el papa ha muerto hasta que a mí el de la fuente del Vaticano, el portavoz, me diga a mí que ha muerto’. Si no, yo no lo digo.

El papa Juan Pablo II tuvo una cercanía con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Crédito: Reuters

“O que haya un boletín oficial, por darte un ejemplo. Entonces, yo tengo la convicción moral de que fue así”.

Personas cercanas al papa sí lo sabían

En un dato revelador, Valentina Alazraki reconoció que había gente cercana al papa Juan Pablo II que sí sabían sobre los abusos de Marcial Maciel, como el secretario de Estado del Vaticano, así como su secretario personal.

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“Yo lo que yo investigué, y eso desafortunadamente creo que es uno, fue uno de los graves problemas, es que en el entorno de Juan Pablo II sí había personas que lo sabían. Y estamos hablando desde el secretario de Estado hasta su propio secretario personal.

“Incluso con las personas que intentaban acercarse con Juan Pablo II para contarle, ellos no permitían que Juan Pablo II viera esas personas y les decían a esas personas que estaban obsesionados con Marcial Maciel y que se olvidaran del tema. Entonces, yo creo que había una red de corrupción muy fuerte dentro del Vaticano, dentro y fuera, y mucho dinero de por medio”.

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Lo “regalos” de Marcial Maciel a cardenales

Continuando con el tema de Marcial Maciel, Alazraki Crastich reveló que había, en el Vaticano, cardenales con autos de lujo, que, supuestamente, fueron regalos de Marcial Maciel.

El papa Juan Pablo II no encubrió a Marcial Maciel, según la periodista Valentina Alazraki. Crédito: Getty Images

Obsequios, que también le habrían facilitado a la Legión de Cristo construir universidades en Roma. Italia.

“Y es algo que nosotros veíamos, porque había cardenales dentro del Vaticano que tú sabías que tenían el coche regalo de Maciel. Por ejemplo, los colegios que se construyeron en las afueras de Roma de la Legión, que eran universidades. Entonces, yo creo que había toda una red de corrupción muy fuerte también”, remató.

En un tema complicado, no solo para Valentina Alazraki, también para toda la Iglesia, la corresponsal de Televisa en el Vaticano sostuvo que el papa Juan Pablo II no encubrió todo lo relacionado con Marcial Maciel, pese a la red de corrupción que había en esa época en la santa sede.