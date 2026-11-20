En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 21,02 pesos mexicanos, marcando un incremento del 1,64% respecto al cierre anterior de 20,68 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones
En la última semana, el euro mostró una subida del 3%, mientras que en el último año, su variación interanual ha sido del 2,38%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento frente al peso mexicano.
La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 17,61%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 7,12%, sugiriendo un período de inestabilidad en el mercado cambiario.
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