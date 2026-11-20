Campos se incorporó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, según información difundida en septiembre de 2026, y renunció al cargo hace una semana. (X @elalbertomedina)

Guardar

Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, pasó de encabezar el gobierno municipal de Solidaridad a ocupar una responsabilidad dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde desde septiembre de 2026 se desempeñaba como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo. Sin embargo, hace apenas siete días, renunció a dicho cargo, de acuerdo con información que Infobae México pudo corroborar con fuentes de la institución capitalina.

La noche del jueves 19 de noviembre, Campos Miranda fue detenida en la capital del país por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

PUBLICIDAD

La aprehensión ocurrió a las 19:47 horas en la calle Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en la alcaldía Venustiano Carranza, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Posteriormente, la exfuncionaria quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en sus instalaciones de Tacubaya.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que la captura se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con presuntas irregularidades durante su administración municipal.

De encabezar una alcaldía a dirigir una fiscalía en CDMX

Uno de los aspectos que destacan de la trayectoria de Campos Miranda es su incorporación a la institución encargada de investigar delitos en la capital del país. En septiembre pasado, la exalcaldesa llegó a la FGJCDMX como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, bajo la gestión de la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

PUBLICIDAD

La designación ocurrió después de que concluyera su periodo como presidenta municipal de Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen, y tras una trayectoria política vinculada al Partido Acción Nacional (PAN). Sin enbargo, apenas el pasado 13 de noviembre habría renunciado a ese cargo.

Lili Campos fue detenida en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. (X @zuleikanoticias)

Antes de llegar a la alcaldía, Campos Miranda ocupó una curul en la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, donde representó al Distrito X entre 2019 y 2022. Durante su paso por el Poder Legislativo presidió la Comisión de Justicia y participó en la presentación de iniciativas relacionadas con reformas al Código Penal estatal, justicia alternativa y violencia política contra las mujeres.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los registros del Congreso local, presentó 16 iniciativas durante su periodo como diputada. Una de ellas, relacionada con la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, recibió un dictamen positivo y fue aprobada por el pleno en enero de 2021.

En febrero de ese mismo año solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas y participar en la contienda por la presidencia municipal de Solidaridad.

Su paso por la presidencia municipal de Solidaridad

Campos Miranda llegó a la presidencia municipal en 2021, postulada por el PAN, y permaneció en el cargo hasta 2024. Durante ese periodo encabezó el gobierno de uno de los municipios turísticos más importantes de Quintana Roo, donde se encuentra Playa del Carmen.

PUBLICIDAD

En las elecciones de 2024 buscó la reelección, nuevamente respaldada por Acción Nacional, pero perdió frente a Estefanía Mercado, candidata de la coalición encabezada por Morena.

Lili Campos: de la alcaldía a la detención Renunció a la Fiscalía de Narcomenudeo de la CDMX siete días antes de ser detenida 🚔 La detención 🚗 Los contratos 📈 Su trayectoria

Al concluir su administración, Campos publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció la confianza de los habitantes de Solidaridad y describió su gestión como una responsabilidad que le dejó aprendizajes y experiencias. También aseguró que el municipio estaba “de pie, seguro, fortalecido y con oportunidades”.

No obstante, meses después de dejar el gobierno municipal comenzaron a avanzar procedimientos administrativos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración.

PUBLICIDAD

Los contratos por los que fue detenida

La FGE de Quintana Roo informó que la investigación contra la exalcaldesa está relacionada con la adjudicación de tres licitaciones públicas entre 2022 y 2024 a un particular para realizar servicios de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

De acuerdo con la institución, estos contratos habrían ocasionado un perjuicio económico superior a 62 millones de pesos al erario de Solidaridad, debido al incumplimiento de los servicios acordados y a la falta de comprobantes fiscales que respaldaran los pagos.

La Fiscalía señaló que el municipio contaba con un parque vehicular de 123 unidades, pero se reportaban hasta 865 lavados mensuales, mientras que la empresa contratada tenía únicamente 15 empleados.

PUBLICIDAD

Una ilustración presenta la trayectoria de Roxana Lili Campos Miranda a través de una escalera que conecta la alcaldía de Playa del Carmen con instancias judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indicó que el prestador del servicio no contaba con comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos y, pese a ello, continuaron los pagos que no pudieron ser comprobados.

La investigación por estos contratos se suma a otros señalamientos administrativos. En febrero de 2026, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo reportó que permanecían sin solventar más de 84 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2023 del Ayuntamiento de Solidaridad.

Además, el Órgano Interno de Control municipal mantenía expedientes administrativos contra exfuncionarios de la gestión de Campos Miranda.

Hasta el momento, la detención de la exalcaldesa representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre su administración. Su situación jurídica deberá resolverse conforme avance el procedimiento penal y se presenten ante la autoridad judicial los elementos correspondientes.

PUBLICIDAD