México

Manifestaciones y lluvias desquician a la CDMX este domingo por la tarde: horarios y alternativas viales

Concentraciones y rodadas podrían complicar los traslados de esta tarde; consulta las opciones para circular por distintas zonas de la capital

Muchas de las principales vialidades hacía la Ciudad de México han sido bloqueadas por diversos manifestantes. Créditos: X/@OVIALCDMX
Muchas de las principales vialidades hacía la Ciudad de México han sido bloqueadas por diversos manifestantes. (Redes Sociales)
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Las movilizaciones en la Ciudad de México previstas para la tarde de este domingo incluyen rodadas motociclistas y ciclistas, además de actividades deportivas, artísticas y religiosas que podrían generar mayor afluencia vehicular alrededor de sus sedes.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), desde las 14:00 horas habrá reuniones en puntos como la Torre Caballito, Calzada Ignacio Zaragoza y el Monumento a la Revolución. En algunos casos, el destino de las rodadas todavía aparece por definir, por lo que no se cuenta con un recorrido para identificar todas las calles que podrían verse afectadas.

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La siguiente relación incluye únicamente actividades con horario de inicio a partir de las 14:00 horas. Las alternativas viales son opciones de planeación según la ubicación de cada evento; el documento no establece desvíos oficiales ni confirma cierres para todas las sedes.

Rodadas en CDMX esta tarde: horarios y puntos de reunión

14:00 horas- Ciclistas en la Torre Caballito

El grupo Ciclistas Pachecos y Lobiker tiene programada una reunión en la Torre Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc, con un aforo estimado de 25 personas. El destino está por definir.

Quienes circulen por el entorno de Paseo de la Reforma y avenida Juárez deberán considerar posibles complicaciones durante la concentración y salida. Según el origen y destino del viaje, avenida Chapultepec puede servir para evitar el paso por este punto del Centro.

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14:30 horas- Motociclistas en Calzada Ignacio Zaragoza

Malvados Stunt convocó a la “Rodada de la Old School” en la gasolinera G500 de Calzada Ignacio Zaragoza número 1900, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

La agenda contempla 60 asistentes y advierte posibles afectaciones durante el trayecto, cuyo destino no está definido. Como opciones para planear desplazamientos por el oriente pueden considerarse avenida Texcoco y avenida Pantitlán, dependiendo del sentido de circulación y del lugar al que se busque llegar.

15:00 horas- Rodada en Gustavo A. Madero

El grupo Modo Exótico se reunirá en el cruce de Miguel Bernard y avenida Acueducto de Guadalupe, colonia Candelaria Ticomán, para una rodada de convivencia.

Se estima la participación de 70 personas, con destino por definir. Para recorridos por el norte de la capital, avenida Instituto Politécnico Nacional y Calzada Vallejo pueden valorarse como opciones para evitar el punto de reunión, siempre que sean compatibles con el trayecto.

18:30 horas- Salida desde el Monumento a la Revolución

La Klica Biker del Norte tiene prevista una reunión en el Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

El destino anunciado es el Bosque de las Truchas, en Huasca de Ocampo, Hidalgo, con un aforo estimado de 60 personas. La SSC señala posibles afectaciones durante el recorrido, aunque no detalla la ruta de salida de la ciudad. Conviene evitar el acceso inmediato a Plaza de la República y evaluar avenida Chapultepec para desplazamientos que permitan rodear esa zona.

Espectáculos y eventos deportivos podrían complicar el tránsito

La agenda también contempla actividades vespertinas con aforos mayores. La llegada y salida de asistentes podría elevar la demanda de acceso, estacionamiento y transporte en los alrededores:

  • 17:00 horas, La Malinche: función en el Frontón México, alcaldía Cuauhtémoc, con aforo estimado de 2 mil 400 personas.
  • 17:00 horas, lucha libre profesional: actividad en la Arena México, Cuauhtémoc, con 10 mil asistentes previstos.
  • 17:00 horas, Harlem Globetrotters: presentación en la Arena Ciudad de México, Azcapotzalco, con aforo de 6 mil 500 personas.
  • 17:30 horas, El Rey León: función en el Teatro Telcel, Miguel Hidalgo, con 2 mil 800 asistentes estimados.
  • 18:00 horas, Monster Jam: espectáculo en el Palacio de los Deportes, Iztacalco, con aforo de 15 mil personas.
  • 19:00 horas, Undertale: presentación en el Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc, con 3 mil 165 asistentes previstos.

En Cuauhtémoc, será conveniente anticipar los traslados hacia Tabacalera, el Centro y la colonia Doctores. Para rodear el entorno de la Arena México pueden evaluarse avenida Chapultepec y Eje 3 Sur, según el destino.

En el caso del Palacio de los Deportes, Eje 3 Sur y Eje 4 Sur son opciones para planear recorridos que eviten aproximarse directamente a los accesos del recinto. Para viajes por el entorno del Teatro Telcel, pueden considerarse avenida Ejército Nacional y avenida Homero, tomando en cuenta que también podrían recibir tránsito adicional.

Celebraciones en Tlalpan

A las 16:00 horas está programada la fiesta patronal del pueblo de San Miguel Ajusco, con un aforo estimado de 3 mil personas. El documento no precisa calles cerradas ni un recorrido.

Más tarde, a las 17:00 horas, se realizarán los jaripeos rancheros, musicales y culturales de Flotas Unidas San Miguel Xicalco, en El Ruedo, sobre avenida México-Ajusco, entre las calles 2 de Abril y La Soledad. Se esperan 2 mil asistentes.

Para estos desplazamientos conviene anticipar la llegada y revisar las condiciones de acceso a cada pueblo. La agenda no proporciona información suficiente para establecer un desvío local específico.

¿Qué considerar antes de salir de casa?

La mayor concentración de actividades vespertinas estará en Cuauhtémoc, donde coinciden rodadas y espectáculos en distintos horarios. Sin embargo, también habrá puntos de reunión o eventos en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco y Tlalpan.

Los aforos señalados son estimaciones de la agenda. Tampoco equivalen a cierres confirmados: las afectaciones dependerán del desarrollo de cada actividad y, en las rodadas, del recorrido que finalmente realicen los participantes.

Para reducir contratiempos, se recomienda salir con anticipación, evitar detenerse junto a los puntos de reunión y atender las indicaciones del personal de tránsito. Las alternativas mencionadas deben ajustarse al origen, destino y condiciones de circulación del momento.

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