Video recopilatorio que muestra a diversas personalidades de la televisión y redes sociales expresando sus comentarios en entrevistas y transmisiones sobre su posible participación en la edición All Stars 2027.

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La Casa de los Famosos México tendría una edición All-Stars en 2027 con exhabitantes que no ganaron sus temporadas, pero que conservaron atención en redes.

La propuesta, aún sin confirmación de Televisa ni ViX, buscaría reunirlos en julio mediante un formato de repechaje, ante las críticas de fans a la cuarta temporada y la expectativa de recuperar polémicas, rivalidades y conversaciones digitales.

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La lista que circula entre seguidores incluye a 11 figuras que, de acuerdo con la información proporcionada para esta nota, estarían dispuestas a volver si la empresa da luz verde al proyecto. La expectativa se concentra en participantes que dejaron discusiones, alianzas y enfrentamientos durante sus ingresos al reality.

La versión toma como referencia el formato All-Stars de La Casa de los Famosos en Estados Unidos, donde exintegrantes regresan para competir otra vez. En México, la idea colocaría frente a frente a personalidades de distintas ediciones, sin importar si salieron pronto, llegaron a la final o quedaron marcadas por una controversia.

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La Casa de los Famosos México All-Stars: ellos son todos los exhabitantes que ya aceptaron regresar en 2027 (RS)

La fecha mencionada para el cierre de la cuarta temporada requiere precisión: el 4 de agosto de 2026 cayó en martes, no en domingo. Este texto se publica el domingo 4 de octubre de 2026, por lo que el supuesto proyecto para julio de 2027 se mantiene como una posibilidad futura y no como un anuncio oficial.

Gomita y Ricardo Peralta estarían entre los nombres que buscan los fans

Aracely Ordaz, conocida como Gomita, aparece como uno de los nombres que más conversación generan entre seguidores del programa. Su paso por La Casa de los Famosos México provocó reacciones divididas y la convirtió en una de las participantes con mayor presencia fuera de la casa.

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Una edición de exhabitantes podría darle una nueva oportunidad de confrontar las percepciones que dejó durante su temporada. Para los fans, su regreso tendría sentido si el proyecto apuesta por concursantes que sostengan discusiones dentro de la casa y movimiento en plataformas digitales.

Ricardo Peralta también forma parte de la lista. El creador de contenido quedó en el centro de debates durante su participación y su posible retorno dividiría opiniones desde antes del estreno. Esa reacción es uno de los elementos que suelen buscar los realities cuando reúnen a antiguos concursantes.

La presencia de Peralta en una versión All-Stars abriría la puerta a reencuentros con habitantes de otras temporadas y a nuevas alianzas. La expectativa de los seguidores parte de que los exintegrantes lleguen sin la presión de presentarse ante el público por primera vez.

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Mariana Echeverría, Apio Quijano y Shanik Berman entrarían al repechaje

Mariana Echeverría es otra de las figuras señaladas para volver. La conductora tuvo una participación que generó comentarios entre televidentes y usuarios de redes sociales, por lo que su incorporación respondería al objetivo de reunir nombres que no pasan desapercibidos.

Apio Quijano también aparece entre los posibles participantes. El integrante de Kabah fue parte de una de las primeras temporadas mexicanas y su regreso permitiría medir cómo se desempeña frente a concursantes que conocen mejor la dinámica del formato y la fuerza de las comunidades digitales.

La periodista Shanik Berman completaría uno de los grupos con mayor contraste generacional. Su estilo directo provocó roces durante su estancia en la casa. Los fans esperan que una eventual segunda oportunidad la coloque en un juego distinto, con participantes que ya conocen los costos de cada conversación frente a las cámaras.

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(Vix // programa Hoy)

Marie Claire Harp figura en la misma relación de exhabitantes que aceptarían una invitación. Su presencia sumaría a una personalidad vinculada con la conducción y el entretenimiento, un perfil que suele mantener cercanía con el público aun después de abandonar la competencia.

Aaron Mercury, Abelito y Arantza Ruiz sumarían perfiles digitales

Aaron Mercury representaría a los creadores de contenido con comunidades activas en redes. Un All-Stars necesitaría participantes capaces de trasladar la conversación de la televisión a las plataformas digitales, donde se forman campañas de apoyo, críticas y tendencias durante cada gala.

Abelito también estaría contemplado en la lista. Su posible regreso respondería a la demanda de seguidores que piden participantes con una identidad definida dentro de la casa, capaces de formar vínculos con otros exhabitantes y de mantener una postura ante los conflictos.

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Arantza Ruiz sumaría otro perfil asociado a la televisión y al entretenimiento. La lista plantea una edición con personalidades de trayectorias distintas, desde conductores y periodistas hasta músicos, comediantes y creadores digitales.

Esa mezcla permitiría que el programa no dependa de una sola generación de participantes. El objetivo sería recuperar el interés de audiencias que siguen la transmisión diaria, las galas de eliminación y los fragmentos que circulan fuera de la señal de televisión.

Aldo Rendón y Chiquis ampliarían el grupo de exhabitantes

Aldo Rendón, conocido como Aldo, está incluido entre los exintegrantes que estarían abiertos a una nueva invitación. Su incorporación pondría sobre la mesa la posibilidad de que concursantes que no alcanzaron el triunfo tengan una segunda oportunidad para redefinir su participación.

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Chiquis también forma parte de los nombres mencionados por los fans. Hasta ahora, no existe un anuncio público de Televisa o ViX que confirme una convocatoria, el elenco, las reglas o la fecha de transmisión de una edición All-Stars en México.

La ausencia de confirmación no frena las especulaciones. Los seguidores suelen tomar las listas de posibles habitantes como una señal de los perfiles que quieren ver de vuelta: concursantes con cuentas pendientes, rivalidades conocidas o una relación intensa con el público.

Aldo Rendón y Chiquis ampliarían el grupo de exhabitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adrián Marcelo es el nombre que más esperan los seguidores

El nombre que más aparece entre las peticiones de los fans es el de Adrián Marcelo. Su posible regreso sería uno de los temas centrales de una edición All-Stars, debido a la conversación que generó durante su paso por el programa.

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La expectativa alrededor de Adrián Marcelo también evidencia el tipo de elenco que los seguidores esperan: figuras que provoquen posturas encontradas y que mantengan la atención sobre el reality desde las primeras semanas. Televisa y ViX no han informado si el proyecto llegará a producción en julio de 2027 ni si alguno de los nombres mencionados ya tiene un acuerdo firmado.