México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ellos serían los primeros en recibir el pago de octubre

Los recursos de ambos programas se entregan bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar

Los beneficiarios de continuidad de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su primer pago del ciclo escolar 2026-2027 durante el mes de octubre
Los beneficiarios de continuidad de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su primer pago del ciclo escolar 2026-2027 durante el mes de octubre
Guardar

Los beneficiarios de continuidad de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su primer pago del ciclo escolar 2026-2027 durante el mes de octubre. Sin embargo, a pesar de que el calendario oficial no se ha publicado, tomando en cuenta periodos de depósitos anteriores, estos son los participantes que recibirán primero su dinero.

Los recursos de ambos programas se entregan bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada becario. Este 2026, cada participante recibe 1,900 pesos, aunque la Beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno registrado.

PUBLICIDAD

Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzarán a distribuirse durante la primera y segunda semana de abril (Gobierno de México)
Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzarán a distribuirse durante la primera y segunda semana de abril (Gobierno de México)

¿Quiénes reciben primero el pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Los primeros beneficiarios que recibirán el pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez serán quienes tengan una CURP cuya inicial sea A o B.

Aunque el calendario oficial de depósitos todavía no ha sido publicado, las dispersiones anteriores indican que los recursos suelen comenzar a entregarse a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las primeras letras del abecedario.

Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

La entrega de recursos de la Beca Benito Juárez podría iniciar el lunes 19 de octubre, según una agenda tentativa. Para la Beca Rita Cetina, los depósitos comenzarían dos semanas antes, el lunes 5 de octubre.

Hasta el momento no se han informado modificaciones en los pagos que recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez por lo que se espera reciban los 1,900 pesos (X@avisosbienestar)
Hasta el momento no se han informado modificaciones en los pagos que recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez por lo que se espera reciban los 1,900 pesos (X@avisosbienestar)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la misma.

PUBLICIDAD

CALENDARIOS TENTATIVOS

Beca Rita Cetina

  • Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez

  • Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 20 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 21 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 23 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 26 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 28 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 29 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
Imagen 4YCOQO7KTND3TNXXF6LF3JCSQI

Formas de saber si ya llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Benito Juárezpagosoctubre2026depósitosBecas del BienestarCalendario de pagosmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno reporta hackeo en redes sociales a la cuenta de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

La dependencia federal dio a conocer el incidente mediante una publicación en X este 4 de octubre de 2026 y un boletín fechado en la Ciudad de México ese día

Gobierno reporta hackeo en redes sociales a la cuenta de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

La especia que mejora la salud de los huesos, regula el colesterol y ayudaría a prevenir el cáncer

Sus compuestos se asocian con funciones antioxidantes y con nutrientes vinculados a la salud ósea

La especia que mejora la salud de los huesos, regula el colesterol y ayudaría a prevenir el cáncer

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 4 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 4 de octubre

Manifestaciones y lluvias desquician a la CDMX este domingo por la tarde: horarios y alternativas viales

Concentraciones y rodadas podrían complicar los traslados de esta tarde; consulta las opciones para circular por distintas zonas de la capital

Manifestaciones y lluvias desquician a la CDMX este domingo por la tarde: horarios y alternativas viales

Yuridia cumple 40 años: de La Academia a convertirse en una de las voces más exitosas de México

La cantante celebra una nueva vuelta al sol mientras atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera, marcada por grandes escenarios, nuevas canciones y una conexión intacta con el público

Yuridia cumple 40 años: de La Academia a convertirse en una de las voces más exitosas de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

La especia que mejora la salud de los huesos, regula el colesterol y ayudaría a prevenir el cáncer

La especia que mejora la salud de los huesos, regula el colesterol y ayudaría a prevenir el cáncer

Yuridia cumple 40 años: de La Academia a convertirse en una de las voces más exitosas de México

La Casa de los Famosos México All-Stars: ellos son todos los exhabitantes que ya aceptaron regresar en 2027

El Bogueto abandona concierto en Veracruz tras altercado con un fan y desata polémica en redes

Amigas de Karina Torres alertan a fans por posible fraude en La Casa de los Famosos México: “Ya sabe Wendy”

DEPORTES

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar

Mateo Chávez le explica a Jorge Campos la jugada por la que fue expulsado ante EEUU

Jonathan Aranda le da la victoria en el primer juego de la serie a los Rays sobre los Yankees con un cuadrangular

Selección Mexicana anuncia su convocatoria para el Mundial Femenil Sub 17