Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ellos serían los primeros en recibir el pago de octubre

Los beneficiarios de continuidad de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su primer pago del ciclo escolar 2026-2027 durante el mes de octubre

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Los beneficiarios de continuidad de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su primer pago del ciclo escolar 2026-2027 durante el mes de octubre. Sin embargo, a pesar de que el calendario oficial no se ha publicado, tomando en cuenta periodos de depósitos anteriores, estos son los participantes que recibirán primero su dinero.

Los recursos de ambos programas se entregan bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada becario. Este 2026, cada participante recibe 1,900 pesos, aunque la Beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno registrado.

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Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzarán a distribuirse durante la primera y segunda semana de abril (Gobierno de México)

¿Quiénes reciben primero el pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Los primeros beneficiarios que recibirán el pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez serán quienes tengan una CURP cuya inicial sea A o B.

Aunque el calendario oficial de depósitos todavía no ha sido publicado, las dispersiones anteriores indican que los recursos suelen comenzar a entregarse a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las primeras letras del abecedario.

Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

La entrega de recursos de la Beca Benito Juárez podría iniciar el lunes 19 de octubre, según una agenda tentativa. Para la Beca Rita Cetina, los depósitos comenzarían dos semanas antes, el lunes 5 de octubre.

Hasta el momento no se han informado modificaciones en los pagos que recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez por lo que se espera reciban los 1,900 pesos (X@avisosbienestar)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la misma.

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CALENDARIOS TENTATIVOS

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B .

Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C .

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre : apellidos con iniciales G .

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre : apellidos con iniciales G.

Viernes 23 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre : apellidos con iniciales M.

Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre : apellidos con iniciales R.

Jueves 29 de octubre : apellidos con iniciales S.

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Formas de saber si ya llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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