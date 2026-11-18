El municipio mexiquense, reconocido como la cuna de la piñata tradicional de siete picos, prevé recibir a más de 80 mil visitantes durante los cuatro días de festejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La edición 41 de la Feria Internacional de la Piñata de Acolman se realizará del 3 al 6 de diciembre de 2026 en la explanada municipal de ese municipio del Estado de México. El cartel musical gratuito estará encabezado por Paty Cantú y El Komander, junto con las presentaciones de Los Caligaris, Los Estrambóticos, Los Inconformes y David Zahan.

El municipio mexiquense, reconocido como la cuna de la piñata tradicional de siete picos, prevé recibir a más de 80 mil visitantes durante los cuatro días de festejo, de acuerdo con las autoridades locales.

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Blanca Osorio, presidenta municipal anció la dinámica mediante la cuál eligieron a los Headliners (Facebook)

Los headliners de la feria: Paty Cantú y El Komander

El programa artístico del escenario principal ofrece cuatro noches de conciertos sin costo. La cartelera confirmada hasta el momento se distribuye de la siguiente manera: el jueves 3 de diciembre abre la feria con Los Estrambóticos, Los Caligaris y Los Inconformes; el viernes 4 de diciembre se presenta Paty Cantú; el sábado 5 de diciembre llega la noche de salsa con David Zahan, y el domingo 6 de diciembre cierra el evento El Komander, con un espectáculo de regional mexicano.

La Feria Internacional de la Piñata de Acolman 2026 se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre en la explanada municipal del municipio mexiquense. El cartel incluye conciertos gratuitos de Paty Cantú, El Komander, Los Caligaris, Los Estrambóticos y Los Inconformes, además de pabellones artesanales y gastronómicos ligados a la tradición de la piñata de siete picos.

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Un conjunto de personas con diversas vestimentas posa en una feria nocturna decorada con piñatas tradicionales, carpas y luces colgantes. (Composición feria de la piñata Acolman)

La noche inaugural reúne tres propuestas distintas alrededor del ska y el rock. Los Inconformes, agrupación de Puerto Rico, compartirá escenario con Los Caligaris, banda argentina cuya puesta en escena combina música, humor y elementos circenses, y con Los Estrambóticos, representantes del ska mexicano. El encuentro del jueves 3 de diciembre reunirá así acentos de Puerto Rico, Argentina y México en un mismo foro.

Para el viernes 4 de diciembre está prevista la presentación de Paty Cantú, mientras que el cierre del domingo 6 de diciembre corre a cargo de El Komander, en la explanada municipal de Acolman. Entre ambas fechas, el sábado 5 de diciembre, David Zahan ofrecerá un espectáculo de salsa.

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Los espectáculos forman parte de las actividades del foro estelar, uno de los tres escenarios que tendrá la feria junto con el cultural y el urbano, y que complementará la oferta de pabellones artesanales, gastronómicos y culturales dispuestos en la explanada municipal.

Magnitud del evento: visitantes, piñatas y derrama económica

La feria se celebrará del 3 al 6 de diciembre en el Estado de México, donde 120 talleres artesanales producen entre 45 mil y 50 mil piñatas por temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades municipales anticipan una afluencia superior a los 80 mil visitantes durante los cuatro días de la feria, con una derrama económica que proyectan por encima de los 40 millones de pesos. Ese beneficio económico, según las propias autoridades, llegaría de manera directa a los sectores hotelero, gastronómico, de transporte y de servicios del municipio.

En paralelo, el municipio proyecta comercializar alrededor de 45 mil piñatas durante la temporada, aunque otras estimaciones elevan la cifra hasta 50 mil piezas elaboradas a mano por artesanos locales. Esta producción artesanal respalda el papel de Acolman como centro productor de la piñata tradicional de siete picos, con más de cuatro siglos de continuidad en el oficio.

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La edición 2026 contará además con invitados especiales: Vietnam participará como país invitado internacional, mientras que Villa de Tezontepec, en Hidalgo, y San José de Gracia, en Aguascalientes, asistirán como municipios hermanos de la celebración.

La presentación oficial de esta edición estuvo encabezada por la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, junto con la titular del DIF municipal y Osvaldo Cortés Contreras (Facebook Feria Internacional de la Piñata)

La presentación oficial de esta edición estuvo encabezada por la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, junto con la titular del DIF municipal y Osvaldo Cortés Contreras, presidente honorario del comité organizador de la feria. Para garantizar el orden durante los cuatro días de actividades, las autoridades prepararon un operativo integral de seguridad y vialidad en coordinación con cuerpos de emergencia y tránsito.

El origen de la piñata en Acolman

La importancia histórica de la piñata en este municipio se remonta a 1587, cuando fray Diego de Soria, superior del convento de San Agustín, obtuvo autorización del papa Sixto V para celebrar las misas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre. Esas celebraciones dieron origen a las posadas, en las cuales los frailes agustinos introdujeron la piñata como instrumento de evangelización.

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La pieza original consistía en una olla de barro cubierta con papel de colores y adornada con siete picos, donde cada uno simbolizaba un pecado capital. Los colores brillantes representaban la tentación; la venda en los ojos, la fe ciega; el palo, la fuerza de Dios, y el contenido de frutas o dulces, las recompensas del cielo. Al romper la piñata se expresaba la victoria sobre el mal.

Esta práctica se entrelazó con rituales prehispánicos previos a la llegada de los españoles. En la festividad del Panquetzaliztli, dedicada al nacimiento de Huitzilopochtli, los habitantes colocaban una olla con plumas y piedras preciosas en lo alto de un madero y la rompían como ofrenda. El sincretismo entre ambas tradiciones consolidó la forma de la piñata mexicana que hoy se reconoce en distintas partes del mundo.

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Por este origen, Acolman se identifica como la cuna de la piñata tradicional de siete picos, un título que el municipio sostiene desde hace más de cuatro siglos de producción artesanal ininterrumpida.

Cómo llegar a Acolman y su cercanía con las pirámides

El municipio forma parte de la región del Estado de México que rodea la Zona Arqueológica de Teotihuacán, una de las más visitadas del país. (INAH/Cortesía)

Acolman se ubica a unos 38 kilómetros (24 millas) de la Ciudad de México, lo que equivale a un trayecto de aproximadamente una hora en automóvil, según el tráfico de la zona.

El municipio forma parte de la región del Estado de México que rodea la Zona Arqueológica de Teotihuacán, una de las más visitadas del país. Su cercanía con las pirámides convierte a Acolman en un punto de paso habitual para quienes recorren esa zona arqueológica, lo que facilita combinar la visita a la feria con un recorrido por el sitio prehispánico.

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Para quienes viajan en transporte público desde la capital, se sugiere salir de la Terminal Central del Norte y abordar un autobús con destino a San Juan Teotihuacán o San Martín de las Pirámides, rutas que pasan por el centro de Acolman. Dada la afluencia esperada durante los días de feria, se recomienda contemplar tiempo adicional para el traslado.

Hasta el momento, los organizadores no han publicado los horarios específicos de cada concierto ni el detalle completo del acceso al recinto donde se desarrollará la feria, por lo que se sugiere consultar los canales oficiales del municipio antes de la fecha de cada presentación.

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