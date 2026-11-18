Una ilustración recrea a la mujer que ejerció el mando en Tenochtitlan durante el periodo mexica. (Gobierno de México)

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Un libro de cuentos sobre mujeres del México prehispánico rescata a figuras como Atotoztli, la única mujer que gobernó Tenochtitlán, y la señora Seis Mono, guerrera mixteca, para devolverles el lugar en la historia que les fue negado por siglos. Nosotras también contamos reúne diez relatos escritos por autoras mexicanas a partir de investigación histórica y documenta, por primera vez en formato literario, el liderazgo político y militar de estas mujeres.

El volumen nació de una convocatoria del Paseo de la Mujer Mexicana, organismo independiente con sede en el Parque Fundidora de Monterrey que promueve el rescate de historias femeninas invisibilizadas. Una historiadora realizó la investigación previa y distribuyó a las autoras dos mujeres por escritora para trabajar en formato de cuento.

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Atotoztli gobernó Tenochtitlán antes de que Moctezuma II recibiera a Hernán Cortés

La autora María de Alba se encargó de los relatos sobre Atotoztli y la señora Seis Mono. De la primera, señala que fue Tlatoani —equivalente a emperatriz— del imperio Mexica, y que su existencia aparece registrada en el Códice Ramírez, donde incluso figura su retrato.

“Ella está mencionada como que fue Tlatoani del imperio azteca, y aparece en los códices prehispánicos, que es un caso muy raro porque que una mujer haya gobernado Tenochtitlán ya es palabras mayores”, dijo De Alba en entrevista.

Atotoztli tuvo un papel muy importante, no sólo en la vida cotidiana sino en la política de la población mexica, sin embargo, su liderazgo ha sido poco reconocido. (Gobierno de México)

Moctezuma el Viejo, padre de Atotoztli, decidió dejarle el poder a ella en lugar de a su hijo varón, mientras los nietos alcanzaban la mayoría de edad. Uno de esos nietos fue el padre de Moctezuma II, el gobernante que siglos después recibiría a Hernán Cortés. Los registros no precisan cuántos años duró su gobierno: algunas fuentes apuntan a uno, otras a tres.

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La falta de certezas llevó a De Alba a recurrir a la ficción con sustento. “Lo que traté de hacer en este cuento fue imaginar cómo fue su ungimiento como líder, porque debe de haber sido algo como muy secreto, ya que no ha de haber sido algo muy bien aceptado”, explicó.

La señora Seis Mono peleó guerras y sus joyas aparecieron en excavaciones arqueológicas

La guerrera mixteca Seis Mono vivió aproximadamente 200 años antes que Atotoztli y su historia quedó registrada en el Códice Nuttall. A diferencia de la Tlatoani, se sabe que tomó las armas tras la muerte de su familia en combate y que defendió a su pueblo de invasiones sucesivas. Su presencia se confirma también porque piezas de su joyería fueron encontradas en excavaciones arqueológicas en Montalbán.

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“Ella acabó siendo guerrera porque primero murió su familia. La verdad, o sea, mataron a su papá, sus hermanos, y ella tomó las armas”, explicó De Alba. Sobre su vida personal, los códices registran que tuvo pareja: Once Viento Seis Mono, con quien compartió el gobierno de la región de Mitla y Montalbán. No hay datos sobre si tuvo hijos.

Un documento histórico presenta a la noble indígena Atotoztli de Tenochtitlan ataviada con una prenda blanca junto a su glifo nominal y un texto en náhuatl. (Cortesía)

El libro desmiente la idea de que las mujeres indígenas vivían en sumisión total

Ante la pregunta de si existe un mito sobre la sumisión de la mujer indígena, De Alba fue directa: “Obviamente no tenían el papel preponderante que tenían los hombres, pero ciertamente tampoco estaban totalmente aisladas. El que haya tomado el poder te dice que no todas estaban aisladas”.

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La autora traza además una comparación con Europa: así como hubo reinas en el continente que tomaron el mando político de sus países, en México también ocurrió. “Se desmitifica esta idea de que en México no había ese tipo de avances”, afirmó.

Malintzin —conocida popularmente como la Malinche— y Tecuichpo, hija de Moctezuma II que se convirtió en hacendada durante la Colonia, son las figuras que cierran cronológicamente el libro, en el umbral de la conquista española.

Sobre la Malinche, De Alba sostiene que ha sido mal juzgada por siglos. “Ella no pertenecía a la etnia de los Mexica. Para ella, el imperio Mexica eran los opresores”, señaló, en referencia a que Malintzin provenía de ascendencia maya y creció en la zona de Veracruz.

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Las autoras reivindican que la historia de México también la leyeron hombres desde un punto de vista masculino

De Alba rechazó que el libro esté dirigido únicamente a mujeres o a nuevas generaciones femeninas. “Por años de la humanidad en este país hemos conocido la historia solo desde el punto de vista de hombres, y nosotras como mujeres así la aprendimos. No les pasa nada a los hombres leyendo estas historias de mujeres; al contrario, sería muy bueno para ellos también”, dijo.

La palabra que elige para definir lo que encontró en estas figuras es una: liderazgo. “Hubo mujeres líderes, no solo mujeres que se usaban para el matrimonio o que tuvieron papeles de servidumbre, sino mujeres que tuvieron liderazgo político”, concluyó.

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