La explosión ocurrió la noche del 17 de noviembre en la avenida Gabriel Leyva. Esa misma noche se reportaron otros dos incidentes con artefactos sospechosos en distintos puntos de Mazatlán. (Crédito: Google Maps)

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Un velador de 83 años murió cuando un artefacto explosivo detonó dentro de un lote de automóviles usados en Mazatlán, Sinaloa. La explosión también alcanzó a una mujer y a su hijo que caminaban por la zona: ella perdió un ojo y un dedo de la mano izquierda, mientras que él sufrió heridas provocadas por los fragmentos proyectados.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel “N”, quien trabajaba en el establecimiento ubicado sobre la avenida Gabriel Leyva, a la altura del fraccionamiento Del Bosque. La detonación ocurrió alrededor de las 20:45 horas del martes 17 de noviembre.

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Las otras dos personas lesionadas fueron identificadas como Martha “N”, de 59 años, y Luis Gerardo “N”, de 42, quienes recibieron atención de paramédicos de Bomberos Veteranos y fueron trasladados a un hospital.

La mujer presentó heridas en distintas partes del cuerpo por las esquirlas, además de perder un ojo y un dedo de la mano izquierda. Su hijo también resultó alcanzado por los fragmentos de la explosión.

Elementos de la Policía Municipal, Ejército, Marina y Guardia Nacional acudieron al establecimiento, donde acordonaron el perímetro para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). El lote quedó bajo resguardo mientras los peritos procesaban la escena.

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Una caja con explosivos detonó cuando llegó a manos del velador

Las primeras versiones sobre el origen del artefacto no coinciden completamente. Línea Directa reportó que Martha y Luis Gerardo caminaban por la banqueta cuando encontraron un objeto cuadrado que parecía una bocina o grabadora. Según esa reconstrucción, ambos lo recogieron para entregárselo al velador y el explosivo detonó cuando el trabajador lo recibió.

Otra versión, publicada por Luz Noticias y Azteca Sinaloa, señala que sujetos desconocidos dejaron o arrojaron el dispositivo en el establecimiento, donde el hombre lo manipuló antes de la detonación.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente quién llevó la caja al lote de autos, cómo llegó al lugar ni si el negocio era el objetivo de una agresión. Tampoco se ha informado qué tipo de explosivo contenía o si fue fabricado de manera artesanal.

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La Fiscalía estatal deberá determinar mediante los peritajes las características del dispositivo y las circunstancias de la detonación. Hasta el cierre de esta nota informativa, no se había informado sobre personas detenidas por este caso.

Víctor Manuel, de 83 años, trabajaba como velador del establecimiento donde estalló el artefacto. La detonación también lesionó a una mujer de 59 años y a su hijo, de 42. (Crédito: El Sol de Mazatlán)

Localizaron otros artefactos explosivos en la misma noche

La explosión en el lote de automóviles no fue el único incidente relacionado con explosivos reportado el martes 17 de noviembre en Mazatlán.

Horas antes, elementos de la Guardia Nacional localizaron un objeto con características de un artefacto explosivo sobre la avenida Múnich, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles. La circulación fue cerrada mientras personal especializado del Ejército acudía para revisar y retirar el dispositivo, que no llegó a detonar.

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Después de la explosión en el negocio de vehículos, también se reportó otra detonación en el fraccionamiento Urbi Villas del Real, al sur del puerto. En ese punto no se reportaron personas lesionadas.

Los tres episodios provocaron movilizaciones de corporaciones de seguridad y cierres preventivos en distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que los objetos localizados y las detonaciones estén relacionados entre sí o que respondan a una misma operación.

Mazatlán acumula ataques con explosivos contra vehículos y viviendas

El ataque en el lote de autos ocurrió después de otros incidentes con artefactos explosivos registrados en Mazatlán durante 2026.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 14 de noviembre, cuando sujetos desconocidos lanzaron un explosivo contra una camioneta Chevrolet Equinox estacionada afuera de una vivienda en la colonia Luis Echeverría. El vehículo sufrió daños, aunque no hubo personas lesionadas.

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En julio también se reportaron tres episodios contra inmuebles en distintos sectores del puerto. Uno de los dispositivos fue dirigido contra un negocio de comida japonesa en el fraccionamiento Jabalíes, aunque no detonó. Otro fue lanzado contra una vivienda de la colonia Lico Velarde y provocó daños materiales.

En abril, un artefacto artesanal explotó contra un automóvil estacionado en la colonia Felipe Ángeles. La detonación dañó el vehículo, pero no dejó víctimas.

Otro antecedente ocurrió en enero, cuando un dispositivo fue arrojado contra una vivienda de la colonia Flores Magón. La explosión provocó un incendio y daños en el inmueble.

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La reiteración de estos episodios llevó al entonces secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, a plantear en julio una revisión de las estrategias de seguridad. En declaraciones recogidas por El Universal, el funcionario reconoció la preocupación por los ataques contra negocios y viviendas y propuso que la Mesa de Seguridad sesionara en Mazatlán para analizar la situación.

Autoridades han asegurado explosivos improvisados en el municipio

Los decomisos realizados en Mazatlán también documentan la presencia de dispositivos explosivos improvisados en el municipio.

El 2 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre un aseguramiento en las inmediaciones de la localidad de Pichilingue. El inventario incluyó 44 artefactos descritos como minas terrestres de presión, 41 dispositivos diseñados para ser lanzados mediante drones y otros 18 explosivos de aproximadamente 10 kilogramos preparados para ese mismo propósito.

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En el operativo también fueron aseguradas emulsiones de explosivo mineral, armamento, municiones y vehículos. Los materiales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Un año después, el 13 de julio de 2026, la FGR informó sobre el aseguramiento de otros 20 artefactos explosivos durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento Las Misiones, en Mazatlán. En el lugar también fueron localizadas armas, cartuchos y motocicletas.

Estos antecedentes permiten dimensionar la presencia de explosivos improvisados en el puerto, pero no demuestran que los dispositivos asegurados tengan relación con el que mató al velador ni con los ataques contra viviendas y vehículos.

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La investigación por la muerte de Víctor Manuel deberá esclarecer quién llevó el artefacto al lote de autos, cómo fue manipulado y si la detonación tenía como objetivo el establecimiento o si las víctimas quedaron expuestas a un objeto explosivo cuya procedencia todavía se desconoce.