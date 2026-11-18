Varios transeúntes caminan con abrigos y paraguas bajo la lluvia y el viento provocados por el frente frío número 7 en una avenida del norte de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El frente frío número 7 entra este miércoles 18 de noviembre a México y se desplaza lentamente sobre el noroeste y norte del país, mientras el sistema frontal número 6 permanece estacionario sobre el golfo de México, de acuerdo con el Reporte Matutino del Servicio Meteorológico Nacional.

La combinación de ambos sistemas, una masa de aire polar, canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico mantiene lluvias, viento y bajas temperaturas en distintas regiones. El SMN pronostica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

PUBLICIDAD

El amanecer registra temperaturas de entre -5 y 0 grados Celsius en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. En zonas montañosas de 16 entidades, incluida la Ciudad de México, el termómetro baja a un rango de 0 a 5 grados.

Frente frío 7 avanza en México

El sistema frontal número 7 se desplaza lentamente sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Su ingreso ocurre mientras el frente frío número 6 conserva características de estacionario sobre el golfo de México.

La masa de aire polar asociada al frente número 6 mantiene un ambiente de frío a fresco durante la mañana en estados del norte, noreste, oriente y centro del país. Las autoridades llaman a tomar precauciones ante los cambios de temperatura.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional señala que las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango registran las temperaturas mínimas más bajas previstas para este miércoles, con valores de -5 a 0 grados Celsius.

En el rango de 0 a 5 grados Celsius se ubican zonas altas de:

Sonora , Coahuila , Nuevo León , San Luis Potosí , Zacatecas y Aguascalientes .

Jalisco , Michoacán , Guanajuato , Querétaro , Hidalgo y Estado de México .

Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.

El organismo recomienda:

Abrigarse e hidratarse de forma adecuada.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Poner atención especial a niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.

Atender los avisos del Sector Salud y de Protección Civil.

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco esperan lluvias muy fuertes

El pronóstico para este 18 de noviembre contempla lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Veracruz, el este de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco.

Las precipitaciones previstas son:

Lluvias fuertes : de 25 a 50 milímetros en el suroeste de Campeche y el sur de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos : de 5 a 25 milímetros en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Yucatán.

Lluvias aisladas: de 0.1 a 5 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las precipitaciones pueden generar encharcamientos, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas con pendientes.

Las condiciones se relacionan con los frentes fríos 6 y 7, los canales de baja presión extendidos en diversas zonas del país, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el flujo de humedad procedente del océano Pacífico.

PUBLICIDAD

Evento de Norte deja rachas de hasta 90 km/h en el Istmo

El evento de Norte se mantiene con viento de 50 a 60 kilómetros por hora y rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

El pronóstico de viento incluye:

Costa central y sur de Veracruz: vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h durante la mañana.

Litoral de Tamaulipas: viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Baja California, Baja California Sur, Tabasco y Campeche: rachas de 30 a 50 km/h.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en carreteras, zonas costeras y actividades de navegación.

El oleaje previsto es:

De 3.0 a 4.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

De 2.0 a 3.0 metros en Jalisco, Colima, Michoacán y el centro y sur de Veracruz.

De 1.0 a 2.0 metros en Guerrero, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.

El SMN mantiene el llamado a consultar sus avisos meteorológicos ante posibles modificaciones en las condiciones del tiempo.

Por la tarde, Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas registran temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius. Nayarit, Jalisco, Morelos, el suroeste de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo esperan valores de 30 a 35 grados Celsius.

PUBLICIDAD