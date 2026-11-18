Kristal Silva posa con sus brazos elevados en primer plano, mientras el elenco completo de 'Venga la Alegría' sonríe y posa en el set del programa matutino en el fondo. (Krisatl Silva: Instagram)

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Kristal Silva habla sobre los rumores de un posible embarazo durante una charla detrás de cámaras de Venga la Alegría, este 18 de noviembre.

La conductora respondió a los comentarios sobre su apariencia y explicó qué factores podrían influir en los cambios que algunos espectadores han percibido.

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El tema surgió mientras integrantes del programa conversaban sobre el aspecto de Silva. Una de las voces detrás de cámaras comentó: “Ya me di cuenta que Kristal está embarazada”, antes de pedir a sus compañeros que observaran el rostro de la conductora.

Otros de sus compañeros señalaron: “A ver, vean los ojos, la carita”, dijo mientras sus compañeros cuestionaban si tenía “ese brillo diferente” que suele asociarse con el embarazo.

Kristal Silva responde a los comentarios sobre su apariencia

La conversación continuó entre bromas sobre la iluminación del foro y el brillo de la ropa que llevaba puesta. “Es la luz, esa es la luz”, intervino una de las personas presentes, mientras Kristal sumó: “Es la blusa que brilla, de hecho, también”.

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La conductora evitó dar una respuesta inmediata durante los primeros segundos de la charla. “Este, híjole, no sé, no sé qué decir”, expresó entre risas, luego de que el comentario sobre un supuesto embarazo comenzó a repetirse frente a las cámaras.

El estreno generó revuelo entre los televidentes, no solo por la presentación oficial del elenco, sino también porque se reveló al primer nominado. (La Granja VIP, Facebook)

Silva señaló que percibe interés del público por verla en una nueva etapa personal. “Yo siento que tienen mucha ilusión de verme con pancita”, comentó al hablar de las versiones que han surgido sobre ella en redes sociales y entre los seguidores del programa.

La presentadora añadió que prefiere reservar cualquier anuncio para el momento en que exista algo concreto que compartir.

“Darles el anuncio hasta que esté embarazada”, dijo antes de aclarar su postura frente a la versión que circulaba durante la transmisión detrás de cámaras.

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La conductora habla de por qué se ve así

Tras escuchar los comentarios, Kristal Silva habló de los cambios en su rutina por la carga de trabajo que enfrenta entre sus actividades en Venga la Alegría y La Granja. La conductora dijo que sus horarios han modificado sus hábitos de alimentación y ejercicio.

“Que yo sepa, todavía no, que yo sepa”, expresó Silva al referirse directamente a la posibilidad de un embarazo. La frase provocó risas entre las personas que participaban en la conversación, mientras una de las voces le señaló que cualquier detalle suele detonar especulaciones.

La conductora reconoció que se dejó vencer para salir (Foto: Instagram/@survivormexico)

La conductora planteó que la percepción de una “pancita” podría relacionarse con otros motivos.

“La neta puede ser que traigo más pancita, porque la realidad es que no tengo tiempo de hacer ejercicio”, explicó durante la charla compartida desde el foro.

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Silva detalló que tampoco ha podido mantener su alimentación habitual debido a sus jornadas. “No estoy comiendo como normalmente como, cuidando mi alimentación, porque ya saben cómo ando, de Venga la Granja, la granja, venga y así”, comentó.

Kristal Silva atribuye los cambios a estrés y rutina de trabajo

La presentadora también mencionó molestias estomacales que, según explicó, pueden modificar temporalmente su apariencia.

“Yo creo que lo que están viendo pues es o entre la colitis que me da a veces por el estrés o mis kilitos de más”, dijo.

Una de las personas presentes rechazó que la conductora hubiera aumentado de peso. “Yo difiero, no creo que tengas kilitos de más. Al contrario, yo la he visto mucho más delgada de tanto trabajo que has tenido”, respondió durante el intercambio.

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La misma voz sugirió que las molestias podrían tener relación con la falta de tiempo para comer o descansar durante la jornada. “Puede ser la gastritis ahí, que ese día, pues no hay tiempo, ¿no?”, comentó frente a Kristal Silva.

La conductora reaccionó con una frase breve y en tono de juego. “Ya te quiero ayudar”, contestó antes de que el grupo retomara la conversación sobre las versiones que han surgido alrededor de ella.

Al final, una de las voces presentes resumió la respuesta de Silva: “Ya confirmamos que no está embarazada”. La conductora respondió entre risas: “Ya no sé qué decir”, mientras la misma persona reiteró: “No está embarazada, Kristal”.

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