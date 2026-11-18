Hombres armados dispararon contra policías ministeriales frente a las instalaciones del Ministerio Público en Taxco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las instalaciones del Ministerio Público de Taxco de Alarcón, Guerrero, fueron atacadas a balazos por hombres armados que dispararon contra elementos de la Policía Investigadora Ministerial cuando realizaban un filtro de seguridad frente a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE). La agresión ocurrió en medio de una serie de hechos violentos y amenazas atribuidas a grupos criminales que mantienen presencia en la región Norte de la entidad.

El ataque se registró alrededor de las 17:00 horas del martes 17 de noviembre, sobre la avenida Pedro Mártir, también conocida como avenida de Los Plateros, en el barrio de Pedro Martín. De acuerdo con la Fiscalía estatal, cuatro agentes ministeriales se encontraban en el punto de revisión cuando los ocupantes de un vehículo en movimiento abrieron fuego en su contra.

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La dependencia confirmó que no hubo personas lesionadas y que, después de la agresión, los policías implementaron un operativo para localizar a los responsables. Peritos de la institución acudieron al lugar y recolectaron alrededor de 12 casquillos percutidos, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han identificado públicamente a los responsables. Tampoco han confirmado que el ataque haya sido ordenado por alguna organización criminal en particular.

La Familia Michoacana mantiene presencia en Taxco

La agresión ocurrió en un municipio donde autoridades estatales han identificado la operación de una célula de La Familia Michoacana (LFM), organización criminal relacionada con actividades de extorsión, control de mercancías y violencia contra sectores económicos de Guerrero.

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Peritos de la Fiscalía de Guerrero localizaron alrededor de 12 casquillos después de la agresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información citada por Excélsior, la Fiscalía estatal decomisó durante los tres meses anteriores dos bodegas relacionadas con el grupo criminal, en las que fueron encontrados miles de productos que presuntamente eran comercializados por la organización en Taxco y sus comunidades.

La presencia de esta estructura ha sido relacionada con presiones contra comerciantes, transportistas y empresas que distribuyen mercancías en la región. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha establecido públicamente que La Familia Michoacana sea responsable de los disparos contra las instalaciones ministeriales.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 31 de octubre, cuando presuntos integrantes del grupo criminal incendiaron un tráiler de Coca-Cola en la carretera Taxco-Cuernavaca. Posteriormente, los operadores de la empresa dejaron de salir a repartir productos debido a las amenazas que recibieron.

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La distribución se reanudó después de que autoridades estatales y federales acordaron brindar acompañamiento de seguridad a los trabajadores y sus unidades.

Asaltos a transportistas y funcionarios detenidos

La agresión contra los agentes ministeriales también ocurrió el mismo día en que se reportó el asalto a dos tráileres en las inmediaciones de Taxco. De acuerdo con reportes de medios locales, los delincuentes utilizaron objetos conocidos como ponchallantas para obligar a los conductores a detenerse y despojarlos de sus vehículos o mercancías.

Elementos estatales y federales desplegaron un operativo después del ataque contra los agentes ministeriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hechos se suman a las investigaciones que involucran a servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco. Durante octubre de 2026 fueron detenidos seis funcionarios municipales, entre ellos policías, personal del Centro de Comando y Control (C2) y el director de Reglamentos, por su presunta participación en delitos de secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

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Las detenciones generaron cuestionamientos sobre la posible infiltración del crimen organizado en las instituciones locales, aunque las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante los procesos judiciales correspondientes.

Taxco, entre las disputas criminales y la presión contra la población

La situación de seguridad en Taxco forma parte de una problemática más amplia en Guerrero, donde distintas organizaciones criminales mantienen disputas por el control de territorios, rutas de trasiego y actividades económicas.

La Familia Michoacana es uno de los grupos con mayor presencia en la región Norte del estado y ha sido señalada por autoridades y reportes periodísticos por imponer cuotas, amenazar a comerciantes y controlar cadenas de distribución de productos.

En años recientes, Taxco también ha enfrentado episodios de violencia contra transportistas, policías y trabajadores de distintos sectores. En 2024, la inseguridad provocó la suspensión del servicio de taxis y transporte público después de asesinatos y amenazas contra conductores.

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La situación llegó a afectar actividades cotidianas de la población y obligó a las autoridades municipales a implementar medidas extraordinarias para facilitar la movilidad de los habitantes.

El nuevo ataque contra las instalaciones del Ministerio Público representa otra agresión contra las instituciones de seguridad y procuración de justicia en el municipio. La Fiscalía de Guerrero informó que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables, mientras corporaciones estatales y federales mantienen operativos en la región para reforzar la vigilancia.