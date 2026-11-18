Tras la captura del Topo, se realizaron cateos en varias fincas. (X @ComentarioUdeC)

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Luego de que este miércoles, autoridades federales lograran la detención de César Daniel de la Cruz Ortega, alias El Topo, presunto líder de Los Deltas, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zapopan, Jalisco, autoridades federales realizaron cateos en varias fincas de las colonias Jardines del Sol, Arboledas y Arcos Guadalupe.

Como resultado de dichos operativos, se informó que se aseguraron vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

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Uno de los puntos que se intervinieron, ubicado entre las calles Kabah y Chichén-Itzá, sigue acordonado por elementos de la Secretaría de Marina. Además, se reportó el sobrevuelo de un helicóptero en la colonia Ciudad del Sol, aledaña a la zona donde se realizan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades han reportado seis personas detenidas y el aseguramiento de tres fincas, cinco vehículos, armas cortas y largas, cartuchos, chalecos balísticos y teléfonos celulares.

Habitantes de la zona declararon a medios estar consternados, ya que, dijeron, desconocían la presencia de casas de seguridad cerca de sus viviendas.

El Topo fue detenido este miércoles en Zapopan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detención de El Topo

La mañana de este miércoles se registró un fuerte enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Secretaría de Marina (Marina) en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

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Los hechos ocurrieron en los límites de las colonias Ciudad del Sol y Jardines del Sol, luego de un operativo encabezado por elementos de la Marina.

La movilización de las fuerzas federales derivó en un intercambio de disparos contra presuntos integrantes de la delicuencia organizada, lo que generó momentos de alta tensión en la zona.

Tras darse a conocer el enfrentamiento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dio a conocer que elementos de la Marina, la dependencia que encabeza y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a César Daniel de la Cruz Ortega, alias El Topo y a dos personas más.

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De acuerdo con la información difundida por Harfuch, El Topo contaba con órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

Un helicóptero militar sobrevuela a baja altura una zona urbana residencial en Zapopan, Jalisco. Las imágenes captadas desde el nivel de la calle muestran el desplazamiento de la aeronave sobre viviendas y postes de tendido eléctrico durante un operativo de seguridad reportado en el municipio, tras la captura de El Topo.

Información preliminar señala que durante el operativo, tres presuntos integrantes de Los Deltas, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, agredieron a los agentes federales, por lo que fueron abatidos en el enfrentamiento.

El detenido fue identificado como uno de los líderes de Los Deltas y señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y lo vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro.

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El operativo fue resultado de una investigación de la FEMDO iniciada el pasado mes de abril. Los trabajos de inteligencia habrían permitido ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban El Topo y otros integrantes del grupo.

Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan.

En dichas diligencias fueron detenidas seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

Autoridades federales participaron en el operativo para capturar a El Topo. Fotografía de archivo. EFE/ Miguel Sierra

Harfuch agradeció a las autoridades del gobierno de Jalisco, así como al gobernador Pablo Lemus, por el apoyo y la coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad.

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En los cateos de hoy, se informó, autorizados en el expediente 560/2026, las autoridades aseguraron los tres inmuebles intervenidos, dos vehículos, dos motocicletas, seis armas cortas, dos cargadores, un cartucho para arma larga, un cartucho para arma corta y varios teléfonos celulares.