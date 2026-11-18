Suman más de 14 mil casos de violencia sexual infantil en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) llamó a fortalecer la responsabilidad colectiva e institucional para prevenir, atender y erradicar la explotación, los abusos y las violencias sexuales contra la niñez, en el marco del Día Mundial para Prevenir estas conductas.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de enero a mayo de 2026 se registraron 14 mil 295 víctimas de delitos sexuales —violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, y rapto— entre menores de 0 a 17 años, lo que equivale a 95 casos diarios en el país.

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A esto se suma que, de acuerdo con UNICEF, en 2025 se estimó que cerca de 300 millones de personas en el mundo habían sobrevivido a violencia sexual durante su infancia, destacando que las niñas enfrentan mayores riesgos de abuso y explotación sexual, tanto en entornos físicos como digitales, así como en contextos de conflicto armado.

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentran uno de cada cuatro casos de delitos sexuales

Según el reporte de la REDIM, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron uno de cada cuatro casos de delitos sexuales registrados en el periodo. Juárez, en Chihuahua; Benito Juárez, en Quintana Roo, y Tijuana, en Baja California, fueron los municipios con mayor incidencia.

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La misma organización documentó que, en el periodo analizado, 41.5% de las víctimas de delitos sexuales tenían entre 0 y 12 años, mientras que 58.5% tenían entre 13 y 17 años. Niñas, niños y adolescentes representaron 39.7% del total de víctimas de este tipo de delitos en el país.

En el rubro de trata de personas con fines de explotación sexual, la REDIM contabilizó 26 víctimas menores de edad, equivalentes a una por semana. Baja California, Coahuila y el Estado de México concentraron tres de cada cinco casos, y los municipios con mayor incidencia fueron Tijuana, en Baja California; Torreón, en Coahuila, y Tonalá, en Chiapas.

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En pornografía infantil, la organización registró 102 víctimas, cinco por semana, con Nuevo León, Quintana Roo y Baja California concentrando siete de cada 10 casos.

El 66.8% de los agresores son familiares: INEGI

El posicionamiento de la SE-SIPINNA retoma datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, del INEGI, que señala que en 66.8% de los casos de violencia sexual infantil considerados en el estudio, la persona agresora era un familiar.

La dependencia advierte que esta realidad exige romper con la idea de que el entorno familiar siempre es un espacio seguro.

La SE-SIPINNA añade que, durante 2024, se reportaron 10,641 casos de violencia sexual en México, de los cuales 92.8% correspondieron a mujeres y 7% a hombres.

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La dependencia subraya que estas cifras evidencian la dimensión de género de esta violencia y la urgencia de fortalecer las acciones para combatirla.

SIPINNA reinstaló la Comisión contra la Violencia contra la Niñez

Entre las acciones impulsadas, la SE-SIPINNA informó la reinstalación, en 2025, de la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), como mecanismo de articulación institucional para coordinar acciones frente a estas violencias.

También reportó la construcción y firma del Pacto Nacional para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, como instrumento marco de política pública.

La dependencia señaló además la publicación e implementación del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), que contempla 53 acciones relacionadas con las violencias que enfrenta la niñez, de las cuales cuatro están dirigidas específicamente a atender la violencia sexual.

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REDIM pide una estrategia integral de seguridad con enfoque de derechos

Frente a este panorama, la REDIM planteó que el Estado mexicano desarrolle una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos, que garantice la protección de la niñez ante el incremento de la violencia armada en el país.

La organización pidió además atención y seguimiento particular a las acciones de prevención ya encausadas en la COMPREVNNA, articulada por el SIPINNA.

La REDIM propuso también articular un proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y desarrollo de la infancia, a través de la iniciativa República para la Niñez, que busca construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de niñas, niños y jóvenes en la prevención de la violencia, y avanzar en la construcción de paz en los territorios más conflictivos.

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La SE-SIPINNA, por su parte, advirtió que la violencia sexual contra la niñez con frecuencia ocurre en espacios que deberían brindar seguridad, como el hogar o la escuela, y que el silencio de las víctimas nunca debe interpretarse como consentimiento ni como ausencia de violencia.

La dependencia llamó a madres, padres, tutoras, tutores, personas cuidadoras, autoridades y sociedad en general a construir entornos seguros y a escuchar a niñas, niños y adolescentes sin cuestionarlos ni revictimizarlos.