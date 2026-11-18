A un mes de la muerte del El Komanche: resultados de peritos, ceremonias fúnebres y el debate sobre la salud mental (EFE / Rodrigo Sura)

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A casi un mes de la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sostiene que el creador salvadoreño murió por suicidio el 25 de octubre de 2026 en Monterrey, tras una asfixia por ahorcamiento.

El caso reabre el debate sobre salud mental, tratamiento psiquiátrico, acoso en redes y la responsabilidad de las comunidades digitales, rumbo al primer mes luctuoso que se cumple el próximo miércoles 25 de noviembre.

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La noticia comenzó como un rumor entre seguidores y creadores de contenido. Durante la noche del domingo 25 de octubre se difundieron versiones sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una casa de la colonia Paseo de las Cumbres, al poniente de Monterrey.

La Fiscalía informó primero que la muerte permanecía “a reserva de autopsia”. El reporte preliminar señalaba que no había huellas visibles de violencia en el inmueble y que el cuerpo presentaba una lesión compatible con suspensión.

El lunes 26 de octubre, Byron Reyes, representante del streamer, confirmó públicamente la muerte. El mensaje terminó con una petición para reflexionar sobre el trato que reciben las personas en redes sociales. “El bullying a cualquier escala no es un juego”, escribió.

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El mensaje de El Komanche del 19 de octubre volvió a circular

Seis días antes de que se conociera su muerte, El Komanche publicó en X una frase que sus seguidores retomaron después del hallazgo: “Los días simplemente no mejoran”. El mensaje fue difundido de forma masiva durante las horas posteriores a la confirmación de su fallecimiento.

Un retrato conmemorativo de Komanche permanece expuesto durante un servicio fúnebre junto a diversos arreglos florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su última transmisión registrada en Kick llevó el título “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar”. Antes, el creador compartió publicaciones relacionadas con sus transmisiones, videojuegos y su actividad en plataformas digitales.

Las publicaciones no permiten establecer una causa individual de su muerte. La Fiscalía tampoco ha vinculado de forma pública los mensajes, las controversias que enfrentó en redes o sus problemas personales con el fallecimiento.

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El video de 2023 documentó diagnósticos y abandono del tratamiento

La discusión sobre salud mental tomó fuerza porque Carlos Mauricio Gómez habló de manera abierta sobre su historial psiquiátrico. En octubre de 2023 publicó en YouTube el video “Por qué me fui”, donde relató un intento de suicidio ocurrido semanas antes de la grabación.

En ese material, el streamer dijo que recibió diagnósticos de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, obsesión y esquizofrenia. También relató que estuvo internado en hospitales psiquiátricos durante varios periodos desde 2014.

El Komanche explicó que el crecimiento de su carrera en Twitch y la estabilidad económica que alcanzó lo llevaron a dejar los medicamentos y el acompañamiento profesional. Con el tiempo reconoció que había sido una decisión equivocada.

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“Debí buscar ayuda y no lo hice”, dijo en el video de 2023.

El creador también señaló que sus padecimientos no debían convertirse en motivo de burla. En esa misma grabación pidió a quienes enfrentan una crisis emocional acudir con especialistas y buscar una red de apoyo.

El video de 2023 documentó diagnósticos y abandono del tratamiento

La Fiscalía de Nuevo León confirma asfixia por ahorcamiento

El 28 de octubre, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la autopsia determinó que Carlos Mauricio Gómez murió por asfixia por ahorcamiento. La autoridad consideró el caso como una muerte autoinfligida.

Flores Saldívar indicó que las diligencias en la vivienda descartaron signos de agresión, intoxicación y participación de terceras personas. El domicilio donde fue localizado el creador se ubica en la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey.

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La causa médica de muerte fue establecida mediante la necropsia. La investigación, no obstante, se mantuvo abierta para completar la reconstrucción de los hechos.

La confirmación oficial también descartó versiones que circularon en redes sobre una presunta intoxicación por medicamentos. No hubo información ministerial que respaldara esa hipótesis.

Ari Gameplays, Rivers y El Mariana participan en homenaje en Monterrey

Antes de la repatriación, amigos y creadores de contenido organizaron una ceremonia privada el 28 de octubre en Monterrey. En las imágenes compartidas en redes aparecen Ari Gameplays, Rivers, El Mariana, RobertoCein, Barca y SoyPan, entre otras personas cercanas.

Los asistentes vistieron prendas de colores claros y colocaron flores, una fotografía del streamer y una rebanada de pizza. También escucharon canciones de Bad Bunny y proyectaron contenidos relacionados con anime.

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Esos elementos respondían a instrucciones que El Komanche había dejado en un video previo sobre cómo deseaba que fuera su despedida. El creador pidió que sus seres queridos recordaran sus gustos personales, con pizza, música y una pantalla para ver episodios de Naruto y Dragon Ball, además de películas de Harry Potter.

San Sebastián, San Vicente, recibe los restos del streamer

La familia reclamó el cuerpo y organizó el traslado a El Salvador. Los restos llegaron a San Sebastián, en el departamento de San Vicente, después de ajustes en el itinerario del vuelo.

Vecinos de la localidad recibieron el féretro entre aplausos y mensajes de despedida. La familia realizó las honras fúnebres en privado antes del sepelio.

Durante las semanas posteriores, Byron Reyes, AuronPlay, Ibai Llanos, Alana Flores y otros integrantes de la comunidad digital compartieron mensajes sobre la necesidad de atender las crisis emocionales y frenar los ataques en línea.

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La muerte de El Komanche también provocó discusiones entre seguidores y creadores por las campañas de desprestigio, las acusaciones que enfrentó durante septiembre y los límites de la conversación digital. Las autoridades no han establecido una relación entre esos hechos y el fallecimiento.