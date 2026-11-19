Captan el momento en el que un motociclista cayó en un bache y posteriormente falleció tras impactarse en un poste (Redes Sociales) (Redes sociales)

Guardar

Un bache en la Ciudad de México provocó una tragedia, un padre murió y su hijo resultó herido tras caer de su motocicleta cuando viajaban rumbo a la escuela. El hecho ocurrió la mañana del miércoles 18 de noviembre sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso, entre Eje 3 Sur y Juan Pardavé, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares del motociclista que murió tras caer en un socavón. La administración capitalina calificó el fallecimiento como una pérdida irreparable y señaló que personal del gobierno se reunió con los familiares para brindarles atención, asesoría y acompañamiento integral de manera permanente.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la Secretaría de Salud Pública mantiene el seguimiento médico del adolescente que resultó lesionado en el incidente. De acuerdo con la valoración inicial, el menor no presenta heridas de gravedad. Debido a lo controversial del caso y mediático, las autoridades ya evidenciaron los primeros indicios que habrían causado el bache en la vialidad.

Una cámara de vigilancia registró el momento en que un motociclista sufre una caída tras pasar por un bache en la avenida Francisco del Paso y Troncoso en la alcaldía Venustiano Carranza. Tras el suceso, la motocicleta y el tripulante quedan tendidos junto al borde de la acera, el conductor falleció en el lugar (Redes sociales)

¿Qué causó el socavón que provocó la muerte de un motociclista?

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno compartió que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incluidos peritajes y análisis técnicos, con el objetivo de deslindar responsabilidades. El gobierno capitalino señaló que permanecerá atento a los resultados de las indagatorias.

PUBLICIDAD

Respecto de las causas del socavón, un dictamen técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) determinó que su formación está relacionada con la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que, en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza, se llevan a cabo las revisiones pertinentes.

“Respecto a las causas del socavón, un dictamen técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) señala que su formación está relacionada con la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro, en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza se están haciendo las revisiones pertinentes”, compartieron las autoridades.

PUBLICIDAD

La administración local añadió que, tras revisar los registros de la línea H20 de SEGIAGUA y del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), no se identificaron reportes relacionados con el punto donde ocurrió el incidente. El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su solidaridad con la familia de la persona fallecida y su compromiso de brindar apoyo y acompañamiento, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se garantice la reparación integral del daño.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la FGJCDMX y a la Contraloría de la Ciudad de México investigar el accidente en el que murió el motociclista Roger Ángel tras caer en un socavón de avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza, para determinar posibles omisiones y garantizar la reparación integral del daño a su familia.

PUBLICIDAD

El Gobierno de la Ciudad de México informó este 19 de noviembre de 2026 que personal capitalino ya se reunió con los familiares de la víctima para ofrecerles atención, asesoría y acompañamiento permanente, según Infobae México.

Brugada lamentó la muerte del hombre y sostuvo que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido. “No hay palabras capaces para aliviar una pérdida irreparable”, declaró luego de que el video del percance se difundió en redes sociales y generó indignación entre usuarios.

El motociclista viajaba con su hijo rumbo a la escuela

Roger Ángel, de 39 años, circulaba en motocicleta con su hijo de 15 años, a quien llevaba a la escuela. Tras rebasar un automóvil, ambos cayeron en el socavón, el conductor perdió el equilibrio y los dos salieron proyectados contra un árbol.

PUBLICIDAD

El hombre murió en el lugar. El adolescente resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General de Zona Núm. 2 del IMSS, en Iztacalco.

La Secretaría de Salud Pública mantiene seguimiento médico del joven. La valoración inicial indica que no presenta heridas de gravedad.

La mandataria capitalina afirmó que el caso “no puede quedar sin investigación exhaustiva y sin respuestas”. También expresó sus condolencias a los familiares y señaló que la sociedad requiere una explicación sobre las causas del accidente.

“Cualquier responsabilidad que se acredite debe tener consecuencias”, señaló Brugada, quien pidió deslindar responsabilidades administrativas o penales si las indagatorias encuentran irregularidades.