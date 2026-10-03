Controles al azúcar importado se aplazan hasta noviembre: estas son las nuevas reglas para su ingreso a México

Importación de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Gobierno de México aplazó hasta el próximo 2 de noviembre la implementación de nuevos controles para la importación de determinados alimentos compuestos por azúcar, con el objetivo de facilitar la transición hacia las nuevas disposiciones y, al mismo tiempo, reforzar la vigilancia sobre mercancías que contienen este producto como componente esencial.

La Secretaría de Economía informó sobre la prórroga del permiso previo para los artículos clasificados bajo la fracción arancelaria 2106.90.99, cuya aplicación estaba contemplada desde el pasado 28 de septiembre. Durante este periodo, los productos podrán continuar ingresando al país mediante la declaración de la excepción correspondiente durante el despacho aduanero.

PUBLICIDAD

El cambio ocurre en un contexto donde han incrementado las compras de azúcar al exterior, registrando entre enero de 2019 y abril de 2023 un promedio mensual de 2 mil 185 toneladas, mientras que entre mayo de 2023 y diciembre de 2025 alcanzaron 35 mil 872 toneladas, un aumento de mil 542%, de acuerdo con datos oficiales.

¿Qué mercancías tendrán una prórroga hasta el 2 de noviembre?

La disposición de la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard, contempla únicamente a las mercancías comprendidas en la fracción arancelaria 2106.90.99, para estos bienes la entrada en vigor del permiso previo se recorrió hasta el 2 de noviembre, por lo que durante el periodo de transición podrán seguir ingresando al territorio nacional bajo la excepción correspondiente.

PUBLICIDAD

Asimismo, se explicó que el aplazamiento tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las nuevas reglas y evitar afectaciones en las operaciones de comercio exterior mientras los importadores se adaptan a las disposiciones.

La Secretaría de Economía de México establece una excepción transitoria hasta el 2 de noviembre para el permiso previo de importación de una fracción arancelaria de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la prórroga no se extiende a otras seis fracciones arancelarias relacionadas con azúcar y preparaciones alimenticias. Para esas el permiso previo continúa siendo obligatorio desde el 28 de septiembre.

¿Por qué México endureció los controles al azúcar importado?

La decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas para proteger a la industria azucarera nacional ante el crecimiento de las importaciones. De acuerdo con el acuerdo publicado por la Secretaría de Economía en mayo, el aumento de las compras externas generó un desplazamiento del azúcar producido en México.

PUBLICIDAD

El documento también advirtió sobre el ingreso de más de 100 mil toneladas anuales, principalmente procedentes de Guatemala, que fueron declaradas como preparaciones o mezclas de azúcar con otras sustancias.

La nueva regulación se suma al endurecimiento de la política comercial aplicada a este y otros productos. Tan solo en noviembre de 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum, elevó los aranceles para distintos tipos de azúcar hasta 156 %, mientras que determinadas presentaciones de azúcar líquida refinada e invertida alcanzaron una tasa de 210.44 %.

El decreto publicado entonces en el Diario Oficial de la Federación justificó las medidas a partir de la situación del mercado nacional y de la necesidad de brindar certidumbre a la agroindustria azucarera.

PUBLICIDAD

Con el nuevo aplazamiento, las autoridades buscan que la transición hacia el permiso previo se realice sin interrumpir las operaciones de comercio exterior, mientras mantienen los controles vigentes para las demás fracciones arancelarias contempladas en la regulación.