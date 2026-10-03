Cae presunto integrante de Los Tlacos por robo de vehículos en la Autopista del Sol en Guerrero

José Alberto “N” fue detenido en Chilpancingo por una orden de aprehensión relacionada con el presunto robo agravado de vehículos. (Facebook Fiscalía General del Estado de Guerrero﻿)

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de José Alberto “N”, señalado como probable responsable del delito de robo de vehículo automotor agravado y presunto integrante de una célula delictiva vinculada con Los Tlacos, relacionada con asaltos en la Autopista del Sol.

La aprehensión se realizó en Chilpancingo de los Bravo como resultado de trabajos de investigación y campo efectuados de manera coordinada por las autoridades de Guerrero y Morelos, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal.

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De acuerdo con la Fiscalía guerrerense, el detenido estaría relacionado con el robo con violencia de vehículos que circulaban por la Autopista del Sol, particularmente unidades procedentes de Morelos con dirección a Chilpancingo.

Los hechos que derivaron en la orden de aprehensión ocurrieron el 26 de noviembre de 2024, cuando José Alberto “N”, presuntamente acompañado por otros dos hombres, habría participado en el robo violento de un vehículo mediante el uso de armas de fuego.

Tras su captura, el hombre será puesto a disposición de la autoridad judicial del estado de Morelos que lo requiere, donde se determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

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La Autopista del Sol ha sido señalada en investigaciones por hechos delictivos relacionados con el robo de vehículos. (Crédito: Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste)

Presunto vínculo con Los Tlacos

La Fiscalía de Guerrero señaló que las investigaciones identifican a José Alberto “N” como presunto integrante de una célula relacionada con Los Tlacos, grupo delictivo al que las autoridades atribuyen actividades criminales en distintas zonas de Guerrero.

La dependencia no informó sobre otros posibles integrantes de la célula ni precisó cuántos robos de vehículos podrían estar relacionados con el detenido. La investigación deberá establecer también su probable responsabilidad individual en los hechos por los que fue requerido.

La captura se suma a otros casos recientes en Guerrero en los que autoridades han investigado presuntos vínculos entre integrantes de corporaciones de seguridad, funcionarios y grupos criminales, aunque cada caso cuenta con investigaciones y acusaciones distintas.

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Uno de ellos corresponde al asesinato del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez, ocurrido el pasado 5 de septiembre.

Antes de ser asesinado, Bustos Pérez difundió un video de más de ocho minutos en el que aseguró que existía una presunta red de complicidad entre mandos de la Guardia Nacional, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y Los Tlacos.

Eduardo Bustos Pérez, soldado de la Guardia Nacional, aparece sentado en un interior con paredes rústicas. Describe su comisión en Ocotitlán, Guerrero, y funciones en investigaciones de crimen organizado. Relata una estructura de corrupción entre superiores de la Guardia Nacional, la Fiscalía y grupos criminales como Los Tlaco y Los Ardillos, detallando operaciones y pagos ilícitos en efectivo. Video: Redes sociales

Los señalamientos fueron realizados por el propio agente y no habían sido corroborados por las autoridades al momento de difundirse la grabación.

Detienen a comisario de Xaltianguis tras asesinato de agente

En este contexto, el pasado 15 de septiembre fue detenido Said Sánchez Sandoval, comisario municipal de Xaltianguis, señalado por su presunta participación en el homicidio de Bustos Pérez.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Sandoval fue aprehendido a las 14:50 horas en la colonia Renacimiento, en Acapulco de Juárez, frente a una oficina de la Agencia del Ministerio Público del fuero común. La captura fue realizada por la Policía Ministerial de Guerrero.

Posteriormente, la Defensa informó que la detención derivó de trabajos de investigación conjunta entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía estatal, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez.

En el video difundido antes de su muerte, Bustos Pérez, quien se identificó con el sobrenombre de “Cotito”, aseguró que había recibido instrucciones de un superior al que identificó como “El Cabo Medina” para vigilar movimientos de Los Ardillos en Xaltianguis.

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Según su relato, elaboraba informes, tomaba fotografías y ubicaba puntos en Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada. También afirmó que ese material era enviado a “Medina”, quien supuestamente reportaba a un funcionario de la Fiscalía estatal identificado como “Montoro”.

Bustos Pérez sostuvo que ambos actuaban bajo instrucciones de Los Tlacos y que el objetivo era favorecer el control de Xaltianguis y Juan R. Escudero. Estas acusaciones fueron parte del testimonio del agente y no han sido establecidas judicialmente.

La Fiscalía de Guerrero señaló que la captura de José Alberto “N” forma parte de la coordinación con otras instituciones para localizar a personas requeridas por la justicia.

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