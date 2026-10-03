México

Cae presunto integrante de Los Tlacos por robo de vehículos en la Autopista del Sol en Guerrero

El detenido es señalado como presunto integrante de una célula vinculada con Los Tlacos, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades

José Alberto “N” fue detenido en Chilpancingo por una orden de aprehensión relacionada con el presunto robo agravado de vehículos. (Facebook Fiscalía General del Estado de Guerrero﻿)
José Alberto “N” fue detenido en Chilpancingo por una orden de aprehensión relacionada con el presunto robo agravado de vehículos. (Facebook Fiscalía General del Estado de Guerrero﻿)
Guardar

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de José Alberto “N”, señalado como probable responsable del delito de robo de vehículo automotor agravado y presunto integrante de una célula delictiva vinculada con Los Tlacos, relacionada con asaltos en la Autopista del Sol.

La aprehensión se realizó en Chilpancingo de los Bravo como resultado de trabajos de investigación y campo efectuados de manera coordinada por las autoridades de Guerrero y Morelos, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía guerrerense, el detenido estaría relacionado con el robo con violencia de vehículos que circulaban por la Autopista del Sol, particularmente unidades procedentes de Morelos con dirección a Chilpancingo.

Los hechos que derivaron en la orden de aprehensión ocurrieron el 26 de noviembre de 2024, cuando José Alberto “N”, presuntamente acompañado por otros dos hombres, habría participado en el robo violento de un vehículo mediante el uso de armas de fuego.

Tras su captura, el hombre será puesto a disposición de la autoridad judicial del estado de Morelos que lo requiere, donde se determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

PUBLICIDAD

Grupo Abertis Inhouse
La Autopista del Sol ha sido señalada en investigaciones por hechos delictivos relacionados con el robo de vehículos. (Crédito: Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste)

Presunto vínculo con Los Tlacos

La Fiscalía de Guerrero señaló que las investigaciones identifican a José Alberto “N” como presunto integrante de una célula relacionada con Los Tlacos, grupo delictivo al que las autoridades atribuyen actividades criminales en distintas zonas de Guerrero.

La dependencia no informó sobre otros posibles integrantes de la célula ni precisó cuántos robos de vehículos podrían estar relacionados con el detenido. La investigación deberá establecer también su probable responsabilidad individual en los hechos por los que fue requerido.

La captura se suma a otros casos recientes en Guerrero en los que autoridades han investigado presuntos vínculos entre integrantes de corporaciones de seguridad, funcionarios y grupos criminales, aunque cada caso cuenta con investigaciones y acusaciones distintas.

Uno de ellos corresponde al asesinato del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez, ocurrido el pasado 5 de septiembre.

Antes de ser asesinado, Bustos Pérez difundió un video de más de ocho minutos en el que aseguró que existía una presunta red de complicidad entre mandos de la Guardia Nacional, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y Los Tlacos.

Eduardo Bustos Pérez, soldado de la Guardia Nacional, aparece sentado en un interior con paredes rústicas. Describe su comisión en Ocotitlán, Guerrero, y funciones en investigaciones de crimen organizado. Relata una estructura de corrupción entre superiores de la Guardia Nacional, la Fiscalía y grupos criminales como Los Tlaco y Los Ardillos, detallando operaciones y pagos ilícitos en efectivo. Video: Redes sociales

Los señalamientos fueron realizados por el propio agente y no habían sido corroborados por las autoridades al momento de difundirse la grabación.

Detienen a comisario de Xaltianguis tras asesinato de agente

En este contexto, el pasado 15 de septiembre fue detenido Said Sánchez Sandoval, comisario municipal de Xaltianguis, señalado por su presunta participación en el homicidio de Bustos Pérez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Sandoval fue aprehendido a las 14:50 horas en la colonia Renacimiento, en Acapulco de Juárez, frente a una oficina de la Agencia del Ministerio Público del fuero común. La captura fue realizada por la Policía Ministerial de Guerrero.

Posteriormente, la Defensa informó que la detención derivó de trabajos de investigación conjunta entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía estatal, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez.

En el video difundido antes de su muerte, Bustos Pérez, quien se identificó con el sobrenombre de “Cotito”, aseguró que había recibido instrucciones de un superior al que identificó como “El Cabo Medina” para vigilar movimientos de Los Ardillos en Xaltianguis.

Según su relato, elaboraba informes, tomaba fotografías y ubicaba puntos en Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada. También afirmó que ese material era enviado a “Medina”, quien supuestamente reportaba a un funcionario de la Fiscalía estatal identificado como “Montoro”.

Bustos Pérez sostuvo que ambos actuaban bajo instrucciones de Los Tlacos y que el objetivo era favorecer el control de Xaltianguis y Juan R. Escudero. Estas acusaciones fueron parte del testimonio del agente y no han sido establecidas judicialmente.

La Fiscalía de Guerrero señaló que la captura de José Alberto “N” forma parte de la coordinación con otras instituciones para localizar a personas requeridas por la justicia.

Temas Relacionados

GuerreroLos TlacosAutopista del Solrobo de vehículosChilpancingoMorelosFiscalía de Guerreroinseguridadnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Dirigente del PAN en Tabasco denuncia amenazas de muerte: “Nadie debería tener miedo por pensar diferente”

La dirigente estatal dijo que las autoridades ministeriales deben determinar quién puede estar detrás de las amenazas en su contra

Dirigente del PAN en Tabasco denuncia amenazas de muerte: “Nadie debería tener miedo por pensar diferente”

Chilaquiles divorciados: una receta accesible, rápida y picosita

Te decimos el paso a paso para que prepares este desayuno desde casa

Chilaquiles divorciados: una receta accesible, rápida y picosita

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

La SSP de Sinaloa informó que la agresión ocurrió en inmediaciones de la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán; la terminal mantiene sus operaciones con normalidad

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores

La dependencia recibió 776 denuncias durante esa semana, la mayoría por extorsión y fraude telefónico, según los datos presentados en la Mesa de Paz número 187

Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a otro implicado en el asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: buscan a tres más

Detienen a otro implicado en el asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: buscan a tres más

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: grupo criminal amenaza con corazón humano en CDMX

“Le dejamos un regalo de una deudora”: Grupo criminal envía un corazón a familia para exigir 500 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Iron Maiden enloquece a la multitud en el Estadio GNP en medio de lluvia, teatralidad y 50 años de heavy metal

Iron Maiden enloquece a la multitud en el Estadio GNP en medio de lluvia, teatralidad y 50 años de heavy metal

Roberto Palazuelos responde si buscará ver a Luis Miguel en su gira de 2027

Tania Nicole, de 14 años, defiende su asistencia a cumpleaños de Abelito en un antro: “Tengo marcados mis límites”

‘Una torreta en llamas’, un cortometraje con una mirada compasiva y empática en medio de la militarización en México

Conoce el setlist oficial de Elton John en el Estadio Azteca para “Farewell to México”

DEPORTES

¡Chocan en vivo! Andrés Vaca y Marco Cancino se enfrentan con todo en plena transmisión de TUDN

¡Chocan en vivo! Andrés Vaca y Marco Cancino se enfrentan con todo en plena transmisión de TUDN

Rayadas firman épica remontada 4-3 y termina con el invicto del América Femenil en el Apertura 2026

Se calienta el México vs Estados Unidos: jugadores estadounidenses se ríen cuando les preguntan por Gilberto Mora previo al Clásico de Concacaf

Buenas noticias para el Tri: Rafa Márquez confirma que Gilberto Mora podría sumar minutos frente a Estados Unidos tras sus molestias

Checo Pérez toca fondo en Malasia: queda último en la clasificación y anticipa una carrera muy complicada