Yahir anuncia su retiro de los realities tras salir de La Casa de los Famosos México

El exparticipante regresará para la fiesta de reencuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Yahir deja abierta la puerta a nuevos proyectos fuera de La Casa de los Famosos México después de su salida como sexto finalista. El cantante habla sobre los días que pasó dentro del reality, el reencuentro con su familia y la posibilidad de volver a participar en un formato similar.

El intérprete recibió el resultado con emoción tras permanecer 68 días en la competencia. La definición de los cinco finalistas reunió más de 28 millones de votos.

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El cantante Yahir porta una camisa bordada de pie en el set del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir se enfrentó a Karina Torres en la última votación antes de la final. El público decidió que ella continuara dentro de la casa, mientras él abandonó el programa durante la gala del jueves 1 de octubre.

A su salida, el cantante atendió a la prensa y agradeció las muestras de respaldo que recibió después de conocer que quedaba fuera de la competencia. Dijo que todavía no podía dimensionar la reacción de sus seguidores.

“Gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. La verdad es que ha sido algo hermoso el salir de ahí y recibir tanto apoyo, tanto cariño, tanto amor. Estoy que no me la creo”, comentó Yahir.

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El exintegrante de La Academia explicó que pasó el día conmovido por los mensajes que recibió. También señaló que aún no recuperaba su celular ni había podido hablar con su familia después de dejar el reality.

“Todo el día he estado muy emocional, he llorado mucho. Todavía no tengo mi teléfono y todavía no he podido hablar con la familia”, dijo frente a los medios.

Yahir descarta regresar a otro reality después de LCDLFM

La pregunta sobre una posible repetición de la experiencia llegó antes de que el cantante se retirara rumbo al foro. Yahir no dudó al responder si volvería a aceptar una invitación para concursar en un reality.

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La casa de los famosos - (ViX)

“No, nunca más”, respondió entre risas.

El artista añadió que otros exhabitantes sí tendrían condiciones para regresar a un formato de convivencia. Mencionó a Memo Schutz, Karina Torres y Mariana Ochoa como algunos de los participantes que, desde su perspectiva, podrían repetir la experiencia.

Yahir sostuvo que su paso por la casa tuvo episodios complicados, pero también le dejó momentos que mantendrá presentes. Entre ellos destacó la visita de su hijo, que se volvió viral por una conversación sobre no tirar utensilios desechables.

“Mi hijo es hermoso y esa visita fue maravillosa, inolvidable. De las cosas más hermosas del programa”, señaló el cantante.

El sonorense explicó que el encierro lo llevó a repensar la manera en que aprovecha el tiempo con sus seres cercanos. Mencionó las comidas familiares, las conversaciones y los momentos cotidianos sin celular como parte de los aprendizajes que se lleva.

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“Me llevo el valor a la familia, al tiempo, a poder estar sin perder el tiempo, sin estar en las redes, sin estar en el teléfono todo el tiempo”, expresó Yahir.

La salida de Yahir genera reclamos y apoyo en redes sociales

La eliminación del cantante provocó reacciones entre figuras del espectáculo y seguidores del reality. Lucero, Andrea Legarreta y Gala Montes cuestionaron en redes sociales que Yahir no llegara a la final.

Aldo Rendón también reaccionó en el foro tras el anuncio. El stylist, quien entabló amistad con Yahir durante el programa, pidió entre risas un recuento de las votaciones y cuestionó el sexto lugar de su compañero.

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“Voto por voto, casilla por casilla”, gritó Rendón durante la transmisión.

Rosa María Noguerón, productora del reality, explicó que la salida del cantante respondió a la votación del público. Las reacciones en redes sociales y en el foro no representan una confirmación de irregularidades en el conteo.

Antes de despedirse de la prensa, Yahir evitó profundizar sobre las polémicas que quedaron fuera de la casa. El cantante se dijo emocionado por el respaldo del público y se dirigió al foro para cumplir con sus compromisos posteriores a su eliminación.