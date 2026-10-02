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Checo Pérez enfrenta otro golpe con Cadillac: un cambio “muy radical” complica su viernes en Malasia

El regreso de la Fórmula 1 a Sepang puso a prueba al piloto mexicano, quien también deberá lidiar con el calor y la degradación

(REUTERS/Go Nakamura)
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Sergio “Checo” Pérez tuvo un viernes complicado en el circuito de Sepang, donde terminó lejos de los primeros lugares durante las dos prácticas del Gran Premio de Bahréin 2026, que se disputa de manera excepcional en Malasia.

El piloto mexicano finalizó 22º y último en la primera práctica libre, con un tiempo de 1:40.820, apenas 20 milésimas por detrás de su compañero Valtteri Bottas. Para la segunda sesión, Pérez mejoró una posición y terminó 21º, solo por delante de Franco Colapinto.

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La diferencia con Bottas fue especialmente marcada en la FP2, ya que Checo terminó el día a siete décimas y media de su compañero. El mexicano explicó que esta diferencia estuvo relacionada con una modificación que Cadillac decidió probar en su monoplaza.

Probamos algo muy radical de nuestro lado para intentar controlar la degradación de los neumáticos, pero básicamente nos salió mal y ahora simplemente tenemos que volver atrás e intentar encontrar un mejor compromiso”, señaló Pérez.

Checo Pérez se enfrenta a la degradación en Sepang

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

El desgaste de los neumáticos fue uno de los principales retos durante la jornada en Malasia debido a las características del trazado y al estado del asfalto.

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Pérez destacó las condiciones que encontró en el regreso de la Fórmula 1 a Sepang, circuito que no recibía una carrera de la categoría desde 2017.

Es muy diferente. Coches muy diferentes. Pero el desgaste del circuito... es como si Pirelli hubiera hecho el asfalto. Es increíble”, comentó.

El piloto de Cadillac también anticipó una carrera exigente debido al comportamiento de los neumáticos, con una estrategia que podría estar marcada por las paradas en pits.

Obviamente no ha habido mucha actividad aquí últimamente, pero sí, creo que va a ser una carrera muy interesante, con mucha degradación y muchas paradas. Así que sí, será una carrera desafiante”.

A este factor se suman las altas temperaturas de Malasia, que representarán otro desafío para los monoplazas y los pilotos durante el Gran Premio.

Creo que será una carrera muy exigente para los coches y, obviamente, también para los pilotos”, explicó Pérez.

¿Por qué el Gran Premio de Bahréin se corre en Malasia?

(REUTERS/Annice Lyn)
(REUTERS/Annice Lyn)

El Gran Premio de Bahréin 2026 estaba programado originalmente para abril en el circuito de Sakhir, pero el conflicto en Medio Oriente provocó la suspensión de aquella fecha.

Posteriormente, Fórmula 1 encontró en Sepang una alternativa para disputar la carrera, aprovechando además la ubicación de Malasia dentro del calendario y su cercanía con Singapur, siguiente parada del campeonato.

Aunque la carrera se desarrolla en territorio malasio, el evento mantiene oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin 2026.

El regreso de Sepang también supone un reto diferente para la parrilla, ya que la Fórmula 1 no competía allí desde 2017 y varios de los pilotos actuales nunca han disputado una carrera oficial en este circuito.

Además, los monoplazas de la generación 2026 tampoco cuentan con experiencia previa de carrera en el trazado malasio.

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