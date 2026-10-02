México

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

El concierto de Bellas Artes fue apenas una escala del recorrido mexicano del proyecto musical Mondo Cane

Mike Patton cerró su concierto en Bellas Artes cantando "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel, canción que provocó una reacción inmediata en la sala.
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Mike Patton convirtió el jueves el Palacio de Bellas Artes en un escenario sin fronteras musicales. Al frente de Mondo Cane, el vocalista estadounidense pasó del pop italiano de los años 50 y 60 al rock, el metal y, en el tramo final, al repertorio mexicano, donde sorprendió al público con un homenaje a Juan Gabriel.

La presentación, realizada dentro del Circuito de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino, reunió a más de una treintena de músicos en la Sala Principal. El espectáculo tenía boletos agotados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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Mike Patton lleva Mondo Cane de Italia a México

El concierto comenzó con canciones emblemáticas del repertorio italiano, entre ellas “Il cielo in una stanza”, “Urlo Negro”, “Scalinatella”, “Storia d’amore”, “Dio come ti amo” y “Senza fine”.

Un músico sentado canta con micrófono frente a un mariachi, coristas y percusionistas sobre un escenario con telón rojo
El cantante Mike Patton interpreta un tema de Juan Gabriel junto a un mariachi durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes. (X)

Patton se movió entre el susurro, la balada, el blues y los registros más agresivos asociados con su trayectoria en el rock y el metal. El proyecto Mondo Cane reinterpreta canciones italianas con arreglos orquestales y una puesta en escena que amplía el espectro habitual del cantante. El Festival Cervantino describe la propuesta como una aproximación moderna y audaz a esas composiciones.

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La formación incluyó cuerdas, flauta, contrabajo, teclados, guitarra, batería y dirección orquestal. La combinación terminó por convertir el recinto en un punto de encuentro entre dos universos que, en manos de Patton, dejaron de parecer tan distantes.

El inesperado homenaje a Juan Gabriel

El giro más celebrado llegó durante los encores. Patton abandonó el repertorio italiano y entró de lleno en la música mexicana.

Primero interpretó “La Llorona”, en una versión que evocó a Chavela Vargas. Después llegó “Luz de luna”, de Álvaro Carrillo, y finalmente “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel, acompañada por mariachi.

Un hombre con anteojos, peinado con trenzas y traje oscuro sostiene un micrófono cerca de su boca
La presentación, realizada dentro del Circuito de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino, reunió a más de una treintena de músicos en la Sala Principal. (Secretaría de Cultura)

La última canción provocó una reacción inmediata en la sala, con gritos, saltos y baile. La escena terminó de sellar uno de los momentos más inesperados de la noche.

“Para nosotros es la primera vez aquí, es un sueño absoluto. Muchísimas gracias”, dijo Patton antes de confesar: “Estoy por llorar”.

En redes sociales, algunos asistentes resumieron la sorpresa con mensajes como: “Ni en mis sueños más delirantes con fiebre imaginé a Mike Patton de Faith No More cantando ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel en Bellas Artes con mariachi”.

Hombre con cabello oscuro y barba, vestido con blazer blanco y camisa clara, en primer plano. Tienda con letreros "Mission Loan" y "Pawnbrokers" al fondo
El artista Mike Patton, con su proyecto Mondo Cane, interpreta pop italiano clásico con arreglos orquestales. (Jay Blakesberg/Festival Internacional Cervantino)

¿Quién es Mike Patton?

Patton alcanzó fama internacional como vocalista de Faith No More, pero su carrera se extendió mucho más allá de esa banda. También ha participado en proyectos como Mr. Bungle, Fantômas y Tomahawk, además de desarrollar trabajos como compositor, productor y fundador del sello Ipecac Recordings.

El INBAL destaca que posee un registro vocal de más de seis octavas y una trayectoria que cruza metal, jazz, ópera y música de vanguardia.

Mike Patton llegará al Festival Cervantino

El concierto de Bellas Artes fue apenas una escala del recorrido mexicano de Mondo Cane. El mismo programa será presentado este sábado 3 de octubre a las 19:00 horas en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, durante la inauguración del Festival Internacional Cervantino. La presentación aparece actualmente como agotada en la programación oficial.

Así, Mike Patton cerró su paso por Bellas Artes con una postal difícil de fabricar: una voz asociada al rock experimental interpretando a Juan Gabriel frente a una sala repleta y acompañada por mariachi. Mondo Cane llegó a México hablando italiano, pero terminó cantando en mexicano.

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