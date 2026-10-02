México Deportes

Luis Ángel Malagón vuelve a defender al América tras su lesión y los nuevos refuerzos tienen su esperado debut frente a Cruz Azul

El encuentro disputado en San Diego terminó sin anotaciones pese a las oportunidades generadas por ambos equipos

(@clubamerica / Instagram)
(@clubamerica / Instagram)
Guardar

Este jueves 1 de octubre, Cruz Azul y el Club América empataron 0-0 en San Diego durante un partido amistoso disputado en el actual parón por la Fecha FIFA, que también marcó el regreso de Luis Ángel Malagón y los primeros minutos de los refuerzos Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno con el conjunto azulcrema.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno fueron titulares en su debut con América. Los zagueros, incorporados durante el pasado mercado de fichajes, tuvieron así su primer partido con el equipo de cara al regreso de la Liga MX en la Jornada 11 del Apertura 2026.

PUBLICIDAD

Para Malagón también fue una noche especial, ya que volvió a defender el arco americanista después de recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

Cruz Azul tuvo las primeras oportunidades

Imagen PCXRAHDFGVBTXBPFHDR7HWGRDU

La Máquina comenzó con mayor presencia en los primeros minutos y generó su primera ocasión al 6′. Luka Romero asistió a Nico Ibáñez, quien quedó frente a Malagón, pero el delantero no consiguió superar al guardameta.

América respondió por las bandas y estuvo cerca de abrir el marcador con Alejandro Zendejas, cuyo disparo tras controlar dentro del área salió apenas junto al poste.

Cruz Azul volvió a acercarse al 22′, cuando Agustín Palavecino probó desde fuera del área y obligó a Malagón a lanzarse para rechazar el balón. En la siguiente acción de peligro para las Águilas, Zendejas mandó un centro que Carlos Álvarez no pudo conectar.

PUBLICIDAD

La Máquina siguió generando ocasiones y al 27′ Luka Romero recibió un servicio de Palavecino para rematar de primera, aunque el balón terminó por encima de la portería.

Antes del descanso, Palavecino volvió a probar al arco y Malagón respondió nuevamente para mantener el empate sin goles.

Las Águilas buscaron el gol en el segundo tiempo

Cruz Azul realizó modificaciones para la segunda mitad y comenzó con mayor posesión. Palavecino tuvo otra oportunidad al 52′ con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima del arco.

La respuesta del América llegó poco después. Al 60′, una jugada colectiva terminó con Zermeño dentro del área, donde sacó un remate que Andrés Gudiño desvió a tiro de esquina.

Dos minutos más tarde, La Máquina hizo cambios con los ingresos de José Calero y Willer Ditta por Palavecino y Alan Mozo.

América continuó buscando espacios y al 63′ volvió a generar peligro con Carlos Álvarez, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor. Dos minutos después, Zendejas recibió dentro del área y buscó retrasar el balón, pero Gonzalo Piovi apareció para cortar la jugada.

La ocasión más clara de la segunda mitad llegó al 74′. Raphael Veiga recibió el balón y sacó un disparo de zurda con dirección al ángulo, pero Gudiño se lanzó para evitar el gol americanista.

En los minutos finales, América mantuvo la posesión y buscó el arco rival, mientras Cruz Azul también tuvo algunas aproximaciones. Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió encontrar la definición.

El 0-0 se mantuvo hasta el final y el Clásico Joven terminó sin goles en San Diego.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Guillermo Almada lanzó una autocrítica tras el empate 2-2 entre América y Chivas el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, durante la Jornada 9 del Apertura 2026 (Cortesía)

El siguiente compromiso del América será el domingo 4 de octubre, cuando enfrente a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, nuevamente en Estados Unidos.

El partido se disputará en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, como parte de los encuentros amistosos programados durante la Fecha FIFA.

Temas Relacionados

Luis Ángel MalagónRamos MingoSantiago BuenoClub AméricaCruz AzulClásico Jovenmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El especialista en finanzas “Luis Mi Negocios” nos compartió las claves para invertir de manera segura y el tiempo para obtener beneficios

¡Despega tus inversiones!, editado por Editorial Planeta en agosto de 2026, tiene 176 páginas y explica cómo elegir el instrumento adecuado según objetivos de corto plazo o hasta diez años

El especialista en finanzas “Luis Mi Negocios” nos compartió las claves para invertir de manera segura y el tiempo para obtener beneficios

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Caos en la Línea 12 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Caos en la Línea 12 del STC

Jorge Kahwagi Macari pagó el tratamiento de Carmen Campuzano contra las adicciones

La modelo detalló que la muerte del famoso fue un duro golpe para ella

Jorge Kahwagi Macari pagó el tratamiento de Carmen Campuzano contra las adicciones

La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

El combinado mexicano llegó a Phoenix con mayor presencia de aficionados que la registrada durante su visita a Baltimore

La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 2 de octubre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 2 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina arma operativos en diferentes alcaldía de la CDMX: realiza seis cateos

Marina arma operativos en diferentes alcaldía de la CDMX: realiza seis cateos

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

ENTRETENIMIENTO

Chapultepec se iluminará con miles de lámparas flotantes durante el Día de Muertos

Chapultepec se iluminará con miles de lámparas flotantes durante el Día de Muertos

Jorge Kahwagi Macari pagó el tratamiento de Carmen Campuzano contra las adicciones

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

La trágica muerte del exprometido de Gypsy Rose revive su historia: dónde ver ‘The Act’ en México

Galilea Montijo revela si mantiene contacto con Inés Gómez Mont tras frenar extradición a México

DEPORTES

Luis Ángel Malagón recuerda el peor momento de su carrera tras volver con el América: “No poder caminar fue lo más difícil”

Luis Ángel Malagón recuerda el peor momento de su carrera tras volver con el América: “No poder caminar fue lo más difícil”

La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

André-Pierre Gignac ya es mexicano: el ídolo y cinco veces campeón con Tigres en la Liga Mx confirmó su naturalización

Travieso Arce peleará en evento de Poncho de Nigris y donará la mitad del dinero para regalar laptops a jóvenes de Los Mochis

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider