Luis Ángel Malagón vuelve a defender al América tras su lesión y los nuevos refuerzos tienen su esperado debut frente a Cruz Azul

(@clubamerica / Instagram)

Guardar

Este jueves 1 de octubre, Cruz Azul y el Club América empataron 0-0 en San Diego durante un partido amistoso disputado en el actual parón por la Fecha FIFA, que también marcó el regreso de Luis Ángel Malagón y los primeros minutos de los refuerzos Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno con el conjunto azulcrema.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno fueron titulares en su debut con América. Los zagueros, incorporados durante el pasado mercado de fichajes, tuvieron así su primer partido con el equipo de cara al regreso de la Liga MX en la Jornada 11 del Apertura 2026.

PUBLICIDAD

Para Malagón también fue una noche especial, ya que volvió a defender el arco americanista después de recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

Cruz Azul tuvo las primeras oportunidades

La Máquina comenzó con mayor presencia en los primeros minutos y generó su primera ocasión al 6′. Luka Romero asistió a Nico Ibáñez, quien quedó frente a Malagón, pero el delantero no consiguió superar al guardameta.

América respondió por las bandas y estuvo cerca de abrir el marcador con Alejandro Zendejas, cuyo disparo tras controlar dentro del área salió apenas junto al poste.

Cruz Azul volvió a acercarse al 22′, cuando Agustín Palavecino probó desde fuera del área y obligó a Malagón a lanzarse para rechazar el balón. En la siguiente acción de peligro para las Águilas, Zendejas mandó un centro que Carlos Álvarez no pudo conectar.

PUBLICIDAD

La Máquina siguió generando ocasiones y al 27′ Luka Romero recibió un servicio de Palavecino para rematar de primera, aunque el balón terminó por encima de la portería.

Antes del descanso, Palavecino volvió a probar al arco y Malagón respondió nuevamente para mantener el empate sin goles.

Las Águilas buscaron el gol en el segundo tiempo

Cruz Azul realizó modificaciones para la segunda mitad y comenzó con mayor posesión. Palavecino tuvo otra oportunidad al 52′ con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima del arco.

La respuesta del América llegó poco después. Al 60′, una jugada colectiva terminó con Zermeño dentro del área, donde sacó un remate que Andrés Gudiño desvió a tiro de esquina.

PUBLICIDAD

Dos minutos más tarde, La Máquina hizo cambios con los ingresos de José Calero y Willer Ditta por Palavecino y Alan Mozo.

América continuó buscando espacios y al 63′ volvió a generar peligro con Carlos Álvarez, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor. Dos minutos después, Zendejas recibió dentro del área y buscó retrasar el balón, pero Gonzalo Piovi apareció para cortar la jugada.

La ocasión más clara de la segunda mitad llegó al 74′. Raphael Veiga recibió el balón y sacó un disparo de zurda con dirección al ángulo, pero Gudiño se lanzó para evitar el gol americanista.

En los minutos finales, América mantuvo la posesión y buscó el arco rival, mientras Cruz Azul también tuvo algunas aproximaciones. Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió encontrar la definición.

PUBLICIDAD

El 0-0 se mantuvo hasta el final y el Clásico Joven terminó sin goles en San Diego.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

El siguiente compromiso del América será el domingo 4 de octubre, cuando enfrente a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, nuevamente en Estados Unidos.

El partido se disputará en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, como parte de los encuentros amistosos programados durante la Fecha FIFA.