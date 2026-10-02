Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,46 pesos mexicanos, lo que representa una variación negativa del -0,08% en comparación con el cierre previo de 20,48 pesos, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 1,43%, aunque su variación interanual muestra una caída del -3,6%.
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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano ha sido negativa en los últimos días, con una caída sostenida durante 1 día. La volatilidad actual se sitúa en 6,98%, superior a la volatilidad de referencia del 5,58%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.
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