Jorge Kahwagi Macari pagó el tratamiento de Carmen Campuzano contra las adicciones

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Jorge Kahwagi Macari ayudó a Carmen Campuzano durante uno de los periodos más difíciles de su adicción. La modelo y actriz recordó que el exdiputado financió su atención en Guadalajara, la acompañó durante el proceso y le dio respaldo cuando salió para retomar su vida y mantenerse sobria.

Campuzano habló sobre el fallecimiento de Kahwagi Macari durante una entrevista en el programa De primera mano. La actriz dijo que su muerte le provocó “un golpe tremendo” y que conserva gratitud por el apoyo que recibió cuando enfrentaba consumo de drogas.

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La modelo aseguró que Kahwagi Macari estuvo presente “en los momentos más álgidos” de su adicción. Según recordó, el empresario le ofreció acompañamiento, consejos y recursos para iniciar un tratamiento que cambió el rumbo de su vida.

“Todos saben que en los momentos más álgidos de mi adicción él estuvo ahí y me ayudó muchísimo”, dijo Carmen Campuzano. La actriz añadió que no puede olvidar “su generoso corazón, su empatía” y la forma en que se condujo con ella.

La muerte de Jorge Kahwagi Macari fue confirmada este 30 de septiembre por amigos y excompañeros. Tenía 58 años. El exlegislador había mantenido bajo perfil durante los últimos años, después de una trayectoria que pasó por la política, el boxeo profesional, los negocios y la televisión.

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Familiares y allegados despiden al expolítico y exboxeador Jorge Kahwagi Macari en un servicio funerario realizado en la Ciudad de México. (Especial Infobae México)

Carmen Campuzano agradece el apoyo que recibió de Jorge Kahwagi Macari

Carmen Campuzano explicó que la noticia del fallecimiento de Kahwagi Macari la tomó por sorpresa. Durante su enlace con el programa, habló de la salud como un asunto que debía ponerse por encima de temas superficiales.

“Para mí fue un golpe tremendo enterarme el día de ayer”, afirmó. La actriz sostuvo que la partida del empresario la llevó a recordar los momentos en los que recibió ayuda para enfrentar sus adicciones.

La modelo no precisó el año en que Kahwagi Macari intervino en su tratamiento. Sí relató que estuvo con ella en Guadalajara, donde ingresó a un lugar especializado para comenzar su recuperación.

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“Él de hecho estuvo allá en Guadalajara conmigo, acompañándome en este lugar”, señaló Campuzano. También contó que, al salir, el exboxeador acudió por ella para trasladarla a Ciudad de México.

Carmen Campuzano informó en redes de la muerte de su hermano (IG: carmencampuzanooficial)

La actriz describió ese momento como el inicio de una nueva etapa. Después de permanecer internada durante un tiempo, tuvo que volver a enfrentar la vida fuera del centro de atención.

“Él, en una ocasión, ya al salir, me recogió para traerme a México”, recordó. “Con todo su apoyo, porque yo salí después de estar mucho tiempo guardada, a enfrentarme a la vida y a iniciar mi camino de recuperación”.

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Campuzano sostuvo que recibió de Kahwagi Macari un trato cercano. Dijo que el empresario le brindó “cobijo” cuando requería apoyo para salir adelante.

“Fue extraordinario y cálido recibir su cobijo”, expresó. La modelo afirmó que el expolítico se caracterizaba por ser una persona empática con ella y con otras personas de su entorno.

El empresario habría cubierto el tratamiento de Carmen Campuzano en Guadalajara

Durante el enlace, Gustavo Adolfo Infante de De primera mano recordó cómo inició el contacto entre Carmen Campuzano y Jorge Kahwagi Macari. Según su relato, el doctor Jorge Krasovsky, quien dirigía una clínica de Kahwagi Macari, buscó ayudar a la modelo.

El conductor afirmó que el médico lo llamó cuando Campuzano atravesaba un periodo de crisis. “Jorge Kahwagi y yo queremos hacer algo por Carmen Campuzano”, recordó que le habría dicho el doctor Krasovsky.

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Campuzano señaló que no recordaba con precisión esa primera conversación. Explicó que en aquellos años se encontraba en condiciones que le dificultaban retener algunos episodios.

“No lo recuerdo así tal cual. Discúlpame, porque así estaba en esa época, con los cables bien cruzados”, dijo. Aun así, confirmó que posteriormente tuvo convivencia con Kahwagi Macari y recibió su apoyo.

Carmen Campuzano fue la cuarta eliminada del concurso. (Captura: TV Azteca)

Al terminar la entrevista, los conductores del programa afirmaron que Kahwagi Macari cubrió por completo los gastos para llevar a Campuzano a Guadalajara y que intervino junto con el doctor Krasovsky para que iniciara un proceso de recuperación.

“Kahwagi pagó absolutamente todo”, señaló Infante en de De primera mano. Esa versión fue expuesta en el programa mientras la modelo escuchaba el cierre de la conversación.

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Campuzano también mencionó al doctor Krasovsky como una persona a quien guarda afecto. Dijo que el médico le practicó la primera cirugía de nariz en el hospital de Kahwagi Macari.

“Se portaron increíbles los dos”, afirmó sobre el empresario y el especialista. La actriz insistió en que Kahwagi Macari se distinguía por su generosidad y cercanía con quienes necesitaban ayuda.

Jorge Kahwagi le decía a Carmen Campuzano que podía recuperarse

La modelo recordó los consejos que recibió durante el tratamiento y después de su salida. Según relató, Jorge Kahwagi Macari le repetía que se encontraba en condiciones de modificar el rumbo de su vida.

“Estaba en el momento justo para transformarme, renovarme”, dijo Campuzano al recordar las palabras del exdiputado. La actriz habló también de los planes que comenzó a desarrollar después de superar su etapa más complicada.

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La modelo señaló que conversó con Kahwagi Macari sobre sus estudios en tanatología, adicciones y prevención del suicidio. Esas áreas se convirtieron en parte de su actividad profesional y en temas que ha tratado en conferencias.

MÉXICO, D.F., 20OCTUBRE2011.- Jorge Kahwagi, diputado del PVEM, durante la sesión en la Cámara de Diputados donde se voto la Ley de Ingresos de la Federación para el 2012. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

“Tú puedes, tú vas a poder recuperarte porque estás en el momento justo”, recordó Campuzano. Dijo que el empresario le daba ánimo y le ofrecía ayuda cada vez que la necesitaba.

“Me echaba muchas porras”, afirmó. “Siempre me dijo: ‘Tú puedes, ve hacia adelante, cuentas conmigo’”.

Campuzano sostuvo que, tras alcanzar la sobriedad, pudo expresarle personalmente su agradecimiento. Dijo que incluso acudió a su casa para entregarle un detalle y conversar con él desde una etapa distinta de su vida.

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“Él sabía que había mucha gratitud en mi corazón”, señaló. La modelo dijo que esa gratitud se expresó con decisiones tomadas desde la sobriedad y con el propósito de mantener una vida ordenada.

“Manifestando mi gratitud con cordura, con coherencia, haciendo las cosas correctas por los motivos correctos y funcionando con sobriedad”, explicó la actriz. “Esa es la gratitud más grande para él”.

Carmen Campuzano asegura que llevaba 12 años sobria

Durante la entrevista, Carmen Campuzano dijo que este septiembre cumplió 12 años de sobriedad. La actriz fue consultada sobre los cambios que ha tenido en su vida desde que dejó atrás el periodo de consumo.

“Doce, ya doce, en septiembre”, respondió. La modelo contó que recién había regresado de Tabasco, donde ofreció una conferencia sobre adicciones.

México, D.F 20 Febrero 2004.- Jorge Kahwagi, boxeador y diputado federal plasmo sus huellas en el paseo de las estrellas. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

Campuzano afirmó que ahora comparte su experiencia en espacios relacionados con la recuperación, la tanatología y la prevención del suicidio. Señaló que los consejos de Kahwagi Macari formaron parte de un proceso que le permitió reconstruir su vida.

La actriz dijo que tuvo noticias de él aproximadamente un mes antes de su muerte. No hablaron directamente, pero una amistad en común le transmitió saludos de parte del empresario.

“Supe de él, me mandó saludos”, relató Campuzano. La actriz agregó que sabía que Kahwagi Macari tenía problemas de salud, aunque no dio detalles sobre su condición.

“Estábamos más o menos al pendiente y sí sé que estaba un poquito delicado de salud”, declaró. La modelo envió sus condolencias a la madre y hermanas del exdiputado.

De qué murió Jorge Kahwagi Macari: revelan la causa de su fallecimiento tras años de luchar contra graves padecimientos (RS)

“Le mando un beso lleno de gratitud hasta el cielo y reitero mis condolencias a su familia”, expresó Campuzano. “Estos momentos son muy difíciles para sus seres queridos, para su mamá, para sus hermanas y para su núcleo familiar”.

Jorge Kahwagi Macari fue diputado federal entre 2001 y 2006. Más tarde presidió Nueva Alianza y regresó a San Lázaro entre 2009 y 2012. También participó en Big Brother VIP y disputó 11 peleas como boxeador profesional.

Su fallecimiento ocurre seis meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica. Campuzano lo recordó como un amigo que estuvo presente cuando ella necesitaba tratamiento, acompañamiento y palabras para recuperar la confianza.