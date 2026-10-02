La trágica muerte del exprometido de Gypsy Rose revive su historia: dónde ver ‘The Act’ en México

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La muerte de Ken Urker, expareja y padre de la hija de Gypsy Rose Blanchard, volvió a poner bajo los reflectores uno de los casos criminales más conocidos de los últimos años. El episodio ocurre mientras la historia de la joven sigue presente en la cultura popular gracias a producciones como The Act.

Hallan sin vida a novio de Gypsy Rose

Kenan Urker, de 34 años, fue encontrado muerto el jueves 1 de octubre en una vivienda de Raceland, Louisiana, justo el día de su cumpleaños.

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De acuerdo con TMZ, Gypsy Rose le había enviado un mensaje para felicitarlo horas antes, pero no recibió respuesta. Posteriormente, Dylan, hermano de Gypsy, acudió al domicilio y encontró a Urker.

La Oficina del Sheriff de Lafourche Parish confirmó que recibió una llamada alrededor de las 18:15 horas por una situación en una residencia de la localidad. Al llegar, los agentes encontraron muerto a Urker.

La causa del fallecimiento permanece bajo investigación. Posteriormente, Gypsy Rose declaró a People que considera que pudo tratarse de una aparente sobredosis, aunque dijo desconocer qué sustancia habría consumido y si se trató de un hecho intencional.

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“Ken últimamente no se encontraba bien anímicamente”, señaló al referirse a los días previos a su muerte.

TMZ reportó la muerte de Ken Urker, expareja y padre de la hija de Gypsy Rose Blanchard. (TMZ)

Urker y Gypsy se conocieron en 2017, cuando ella estaba en prisión. Él había visto el documental Mommy Dead and Dearest y decidió escribirle. La comunicación evolucionó hasta convertirse en una relación y, en 2018, llegaron a comprometerse.

Después de varios años separados, retomaron su relación en 2024. Ese mismo año anunciaron que esperaban una hija. Aurora Raina Urker nació el 28 de diciembre de 2024.

Dónde ver la serie The Act

El caso vuelve a despertar interés por The Act, la miniserie de ocho episodios estrenada en 2019 que dramatiza la relación entre Gypsy Rose y su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard.

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En México, la primera temporada está disponible en Prime Video y consta de ocho capítulos. Joey King interpreta a Gypsy Rose, mientras Patricia Arquette da vida a Dee Dee Blanchard.

En The Act, Joey King interpreta a Gypsy Rose, mientras Patricia Arquette da vida a Dee Dee Blanchard. (Créditos: Hulu)

La producción fue creada por Nick Antosca y Michelle Dean y se inspiró en el reportaje periodístico que expuso el caso. La actuación de Arquette recibió reconocimiento durante la temporada de premios, aunque la serie también generó críticas por la forma en que representó algunos aspectos de la historia.

La historia real del caso

La historia de Gypsy Rose comenzó a llamar la atención internacional después del asesinato de Dee Dee Blanchard en junio de 2015. Durante años, su madre hizo creer que la joven padecía numerosas enfermedades y la sometió a tratamientos y procedimientos médicos que no necesitaba.

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Gypsy terminó contactando por internet a Nicholas Godejohn. Ambos planearon el asesinato de Dee Dee y, en junio de 2015, Godejohn ingresó a la casa familiar en Springfield, Missouri, y la apuñaló mientras dormía.

Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de 10 años. (Andrew Jansen/The Springfield News-Leader via AP, File)

Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de 10 años. El caso judicial tomó en cuenta el historial de abuso y control al que había estado sometida. Finalmente, obtuvo la libertad condicional el 28 de diciembre de 2023.

El fallecimiento de Ken Urker ahora añade un nuevo capítulo a una historia que comenzó con un crimen, continuó con documentales y dramatizaciones y volvió a la conversación pública por un hecho ocurrido, nuevamente, en el entorno de Gypsy Rose.

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