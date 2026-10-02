Luis Ángel Malagón recuerda el peor momento de su carrera tras volver con el América: “No poder caminar fue lo más difícil”

Seis meses después de la lesión que lo marginó de la Copa del Mundo, el portero del América volvió a defender el arco azulcrema en un amistoso ante Cruz Azul.

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Luis Ángel Malagón volvió a ponerse los guantes con el América después de atravesar uno de los capítulos más complicados de su carrera. El portero azulcrema reapareció como titular en el partido amistoso frente a Cruz Azul, disputado en San Diego, luego de una rehabilitación que comenzó con un duro golpe: perderse la Copa del Mundo 2026.

El guardameta había sido una pieza constante durante el proceso mundialista de la Selección Mexicana y se perfilaba para formar parte de la convocatoria al torneo. Sin embargo, una lesión en el talón de Aquiles modificó por completo sus planes y lo obligó a iniciar un largo camino de recuperación.

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(X / @ClubAmerica)

Ahora, aproximadamente seis meses después de aquel episodio, Malagón asegura que se encuentra en mejores condiciones y espera recuperar paulatinamente el ritmo competitivo. Antes de volver a la actividad con el conjunto dirigido por Guillermo Almada, el arquero pasó por una etapa en la que incluso caminar representaba un desafío.

“Yo tengo ese ánimo a full de querer regresar, pero todo es con calma y el día que regrese lo voy a disfrutar tanto, porque el hecho de no poder caminar fue lo más difícil de toda mi vida en lo futbolístico”.

Foto de archivo de Luis Ángel Malagón saliendo en camilla tras romperse el tendón de Aquiles en partido de Copa de Campeones de la Concacaf. Subaru Park, Chester, Pensilvania, EEUU. 10 de marzo de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

“Entonces estoy muy agradecido con toda la gente que me ha ayudado y esperando el momento de volver a jugar”, declaró el guardameta en entrevista con el América.

La lesión que cambió sus planes

Foto de archivo del portero del América Luis Ángel Malagón al romperse el tendón de Aquiles, lesión que lo deja fuera del Mundial. Subaru Park, Chester, Pensilvania, EEUU. 10 de marzo de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

Más allá del aspecto físico, la lesión también tuvo un fuerte impacto emocional en Malagón. El portero tenía la Copa del Mundo prácticamente en el horizonte y reconoció que se imaginaba participando en el máximo torneo internacional antes de que la lesión apareciera.

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La recuperación implicó comenzar prácticamente desde cero. El arquero tuvo que volver a desarrollar movimientos básicos mientras observaba cómo se alejaba la posibilidad de disputar el Mundial con México.

El arquero americanista subió a sus redes el resultado de su cirugía. (IG/angel_malagonv)

“Yo creo que ha sido de los momentos más difíciles en cuestión de lo futbolístico porque te visualizas en ciertos escenarios, el Mundial estaba muy cerca, estaba a tres meses, me veía adentro, obviamente estando ahí; creo que lo más difícil de esto, estas lesiones, es porque tienes que aprender a caminar, tu cuerpo pierde noción de todo eso, no tiene reacción, empiezas prácticamente de cero”, reveló.

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El proceso también estuvo acompañado de momentos de frustración. Malagón explicó que durante las primeras semanas la situación lo rebasó emocionalmente, especialmente por todo aquello que había proyectado para ese momento de su carrera.

“Fue muy difícil, te soy sincero, el primer mes o mes y medio lloraba todos los días; me metía a bañar y de la nada me ganaba el sentimiento, creo que sí es difícil esa parte de las lesiones porque solo tú sabes lo que vives, pero todo pasa por algo, dicen por ahí”, relató Luis Ángel Malagón.

Malagón vuelve al arco del América

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El regreso del michoacano comenzó de manera gradual. Después de disputar encuentros con la categoría Sub 21, Malagón ya había aparecido en la banca del Primer Equipo en dos ocasiones mientras completaba su puesta a punto.

La espera terminó en el amistoso contra Cruz Azul en San Diego, donde recibió la oportunidad de arrancar como titular y continuar con su proceso de reincorporación al conjunto principal.

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El encuentro también representó una oportunidad para que los nuevos elementos del América comenzaran a sumar sus primeros minutos. Santiago Bueno y Santiago Ramos fueron incluidos en la alineación para vivir sus respectivos debuts con el equipo de Guillermo Almada.

Para Malagón, en cambio, el partido significó mucho más que un simple amistoso: fue otro paso en el regreso después de una lesión que no solamente le quitó la posibilidad de disputar el Mundial 2026, sino que lo obligó a reconstruir desde cero buena parte de su preparación física.