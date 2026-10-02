Marina arma operativos en diferentes alcaldía de la CDMX: realiza seis cateos

CIUDAD DE MÉXICO., 22OCTUBRE2019.- Personal de la Marina apoyados con policía de la CDMX realizaron un operativo en calle Peralvillo en donde catearon algunos domicilios, al parecer en busca de lideres de La Unión De Tepito, drogas y armas. FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM

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La Secretaría de Marina ejecuta seis cateos en distintas alcaldías de la Ciudad de México durante la mañana de este viernes 2 de octubre, de acuerdo con reportes difundidos por usuarios en redes sociales.

Hasta el momento ninguna autoridad federal ni capitalina ha confirmado de manera oficial los hechos ni ha detallado el motivo de la operación, así como domicilios, aseguramientos o posibles detenidos.

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Usuarios reportan seis cateos de la Marina en alcaldías de la CDMX esta mañana

Los mensajes que circulan en plataformas digitales hablan de un despliegue simultáneo de personal de la Secretaría de Marina en seis inmuebles de diferentes demarcaciones capitalinas. Ninguno de esos reportes incluye imágenes verificadas ni nombres de las alcaldías involucradas con precisión. Sólo la colonia Peralvillo, en la Alcaldía Cuautémoc.

Varios usuarios coincidieron en señalar la presencia de vehículos oficiales y personal armado desde temprana hora.

Elementos de seguridad en la CDMX (Foto: X/@VillaDeCortesBJ)

La ausencia de un comunicado oficial impide establecer con certeza el número real de personas detenidas o de objetos asegurados.

Tampoco se pronunciaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ni la Fiscalía capitalina. Ambas instituciones suelen emitir boletines conjuntos cuando participan en diligencias de este tipo, como ocurrió en jornadas anteriores.

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La Marina detuvo a tres personas en dos cateos en Gustavo A. Madero el 1 de octubre

Un día antes de los reportes de este viernes, la Secretaría de Marina sí confirmó una intervención distinta en la capital. La Armada de México, a través de la Región Naval Central, informó la detención de tres personas en dos diligencias de cateo realizadas en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La primera diligencia se desarrolló en un domicilio de la colonia Constitución de la República. En ese lugar se detuvo a tres personas y se aseguraron 135 dosis de una sustancia con características de marihuana, 23 dosis con características de cocaína y un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO., 22OCTUBRE2019.- Personal de la Marina apoyados con policía de la CDMX realizaron un operativo en calle Peralvillo en donde catearon algunos domicilios, al parecer en busca de lideres de La Unión De Tepito, drogas y armas. FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM

El segundo cateo tuvo lugar en un inmueble de la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección. Ahí se encontraron 1,5 kilogramos de presunta marihuana, dos armas de fuego y 40 cartuchos de distintos calibres.

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Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes tras la lectura de sus derechos. La Secretaría de Marina indicó entonces que esas acciones buscaban coadyuvar con los tres órdenes de gobierno en el mantenimiento del Estado de derecho.

Ocho detenidos en cateos simultáneos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo

Otro operativo reciente en la capital involucró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. La acción conjunta derivó en la detención de ocho personas vinculadas a una célula dedicada al narcomenudeo.

Las intervenciones se concentraron en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con presencia también en Álvaro Obregón. Un juez de control había otorgado tres órdenes de cateo tras un proceso de investigación previo.

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Martí Batres anunció nuevo el despliegue de elementos de le Ejército y la Marina en la Ciudad de México (@PabloVazC)

Dos de los cateos se ejecutaron de forma simultánea en distintas habitaciones de un hotel sobre avenida Revolución, en la colonia San Pedro de los Pinos. En ese sitio se aseguraron dosis de cocaína, marihuana y metanfetamina, además de tres teléfonos celulares.

El tercer cateo se realizó en un domicilio de la calle Barranquilla, en la colonia Daniel Garza al Norte. Ahí se detuvo a un hombre y una mujer en posesión de más de 180 dosis y 500 gramos de marihuana a granel.

Entre los detenidos se encontraba Alexis G, identificado con el alias El Ojos y General como presunto líder de la célula delictiva. Las autoridades señalaron que coordinaba la venta y distribución de droga en puntos estratégicos de las tres alcaldías mencionadas.

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La Secretaría de Marina participa de forma recurrente en operativos de seguridad en la capital

La participación de elementos navales en acciones dentro de la Ciudad de México no corresponde a un hecho aislado. La Armada de México ha sumado personal a esquemas de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía capitalina y la Guardia Nacional en distintas fechas recientes.

La SSC detuvo a 54 presuntos integrantes de La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, en operativos ejecutados en la Zona Centro de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de esos esquemas se denominó Operación Limpieza y combinó a la Secretaría de Marina con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa acción se enfocó en establecimientos del Centro Histórico y derivó en el aseguramiento de cientos de productos relacionados con videojuegos y consolas.

Las autoridades capitalinas han señalado en operativos previos que las intervenciones se realizan sin uso de la fuerza y bajo apego a los derechos humanos. Ese mismo criterio se aplicó en los cateos de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero documentados en los días anteriores a los reportes de este viernes.

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El patrón de coordinación entre dependencias federales y locales se repite en gran parte de los operativos recientes contra el narcomenudeo en la capital. Esa coordinación incluye investigaciones previas, labores de inteligencia en campo y la obtención de órdenes judiciales antes de cualquier intervención.

Mientras no exista un pronunciamiento oficial sobre los presuntos seis cateos de esta mañana, la información disponible se limita a lo publicado por usuarios en redes sociales. Esta nota se actualizará en caso de que la Secretaría de Marina, la Fiscalía capitalina o la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitan un comunicado al respecto.