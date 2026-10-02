México

Chapultepec se iluminará con miles de lámparas flotantes durante el Día de Muertos

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas este evento en CDMX

water lantern festival -México- 2 octubre
(Cortesía)
Guardar

Water Lantern Festival regresa a la Ciudad de México con un ritual de luces flotantes inspirado en una celebración de Chiang Mai, Tailandia, y se incorpora a las actividades del Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec.

La propuesta reúne mensajes personales, música en vivo, comida y un encuentro al aire libre junto al agua.

PUBLICIDAD

La experiencia plantea una pausa frente al ritmo de la ciudad. Al caer la tarde, los asistentes podrán escribir un deseo, un agradecimiento, una reflexión o el nombre de una persona a la que quieran recordar. Después, colocarán ese mensaje en una lámpara flotante para liberarla sobre el lago.

El gesto colectivo será el centro de una jornada que busca reunir memoria, despedidas y nuevos comienzos. Las luces avanzarán sobre el agua mientras el público observa desde la orilla y participa en un ritual que se ha extendido a distintas ciudades fuera de Tailandia.

Las lámparas flotantes llevan mensajes de despedida, deseo y recuerdo

La tradición que inspira el encuentro tiene como referencia las celebraciones de linternas en Chiang Mai. En la Ciudad de México, el formato se adapta a las fechas en las que las familias recuerdan a quienes han muerto y preparan ofrendas, flores y reuniones.

PUBLICIDAD

water lantern festival -México- 2 octubre
(Cortesía)

Cada persona decide el sentido de su mensaje. Puede ser una petición para el futuro, una frase para cerrar una etapa, una nota de agradecimiento o una dedicatoria a alguien ausente. El acto de dejar partir la lámpara concentra la propuesta del festival.

Los mensajes permanecen como una decisión personal, aunque el momento ocurre frente a miles de personas. El agua y la luz convierten la actividad en una escena común para quienes asisten en pareja, con amigos o en familia.

La edición anterior dejó abierta la puerta para el regreso del evento a la capital. Ahora, el Water Lantern Festival se suma a la programación del Festival de Día de Muertos del Bosque de Chapultepec, con actividades que irán más allá de la liberación de las lámparas.

Habrá música en vivo, opciones gastronómicas a cargo de comerciantes locales y espacios recreativos. La propuesta está dirigida a público de todas las edades y contempla el acceso de personas con movilidad reducida, aunque algunas zonas del entorno natural pueden tener superficies irregulares.

water lantern festival -México- 2 octubre
(Cortesía)

El ritual busca cuidar el Lago Mayor de Chapultepec

Las lámparas que se usarán durante el ritual estarán hechas con materiales sostenibles y velas LED reutilizables. Al terminar cada jornada, los organizadores prevén un operativo de limpieza para retirar los elementos utilizados y mantener las condiciones del espacio.

El cuidado del lago toma peso por tratarse de una actividad que se realizará en uno de los puntos más visitados de la segunda sección del bosque. El ritual será visible desde la orilla y concentrará el uso de las lámparas en un área definida para facilitar su recuperación.

La propuesta llega en una de las semanas con mayor actividad cultural en la capital. Durante los días de Día de Muertos, la ciudad concentra ofrendas, recorridos nocturnos, instalaciones, espectáculos y actividades familiares. El festival de luces añade una opción centrada en el lago y en la participación directa del público.

Quienes acudan sin kit podrán recorrer el evento, escuchar la música y comprar alimentos o bebidas dentro de la sede. La entrada general será gratuita, mientras que el material para participar en la liberación de lámparas se venderá por separado.

Cuándo y dónde será el Water Lantern Festival en CDMX

El Water Lantern Festival se realizará el viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas. La sede será el Lago Mayor de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

water lantern festival -México- 2 octubre
(Cortesía)

El acceso será por la zona de avenida de los Compositores, en Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. La entrada para recorrer la experiencia no tendrá costo.

Las personas que quieran liberar una lámpara deberán adquirir uno de los kits con los materiales necesarios. La venta comenzará este 8 de octubre mediante la plataforma Fever y también habrá disponibilidad en el lugar, sujeta a existencias.

La comida y las bebidas tendrán costo adicional. Los interesados ya pueden registrarse en la lista de espera de Fever para recibir avisos sobre la apertura de venta y las novedades de la experiencia.

Temas Relacionados

CDMXChapultepecDía de MuertosQué hacermexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de octubre

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 2 de octubre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 2 de octubre

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Cae en Zapopan Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, ligado a red de huachicol fiscal

Capitán retirado de la Marina es señalado por la FGR de liderar una red de huachicol fiscal en aduanas mexicanas

Cae en Zapopan Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, ligado a red de huachicol fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Confiscan tras un cateo vehículos blindados artesanalmente, armamento y arsenal bélico en una bodega en Guasave

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

Cae “La Princess” y dos hombres más por el asesinato de “El Chino Yep”, coordinador del Partido PAZ en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Jorge Kahwagi Macari pagó el tratamiento de Carmen Campuzano contra las adicciones

Jorge Kahwagi Macari pagó el tratamiento de Carmen Campuzano contra las adicciones

Mike Patton sacude Bellas Artes con música clásica, rock y un inesperado homenaje a Juan Gabriel

La trágica muerte del exprometido de Gypsy Rose revive su historia: dónde ver ‘The Act’ en México

Galilea Montijo revela si mantiene contacto con Inés Gómez Mont tras frenar extradición a México

La Casa de los Famosos México define a sus 5 finalistas que van por los 4 millones de pesos

DEPORTES

La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

André-Pierre Gignac ya es mexicano: el ídolo y cinco veces campeón con Tigres en la Liga Mx confirmó su naturalización

Travieso Arce peleará en evento de Poncho de Nigris y donará la mitad del dinero para regalar laptops a jóvenes de Los Mochis

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile