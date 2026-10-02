El especialista en finanzas “Luis Mi Negocios” nos compartió las claves para invertir de manera segura y el tiempo para obtener beneficios

“Invertir es algo que debería hacer todo aquel que quiera tener un crecimiento en su economía”(Composición: Luis Mi Negocios/Captura de pantalla/Visuales IA)

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Luis Miguel Altamirano, conocido en redes como Luis Mi Negocios, sostiene que invertir “es algo que debería hacer todo aquel que quiera tener un crecimiento en su economía”, sin importar la ocupación de la persona.

El especialista financiero, con más de 12 años de trayectoria y 11 millones de seguidores en redes sociales, señala que lo mismo un obrero que un ama de casa pueden acceder a instrumentos de inversión si primero desarrollan hábitos financieros sanos.

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La falta de educación financiera es el obstáculo principal en México

El autor insiste en que la información confiable es la herramienta que evita que las personas caigan en manos de supuestos expertos que ofrecen ganancias desproporcionadas a cambio de riesgos elevados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Altamirano explica que en México existe una carencia de finanzas sanas entre la población, lo que identifica como el tema central antes de que cualquier persona decida iniciar una inversión. Para él, el ahorro es el paso indispensable que antecede a cualquier estrategia de inversión, sin importar el monto disponible.

El autor insiste en que la información confiable es la herramienta que evita que las personas caigan en manos de supuestos expertos que ofrecen ganancias desproporcionadas a cambio de riesgos elevados. Advierte que estos personajes suelen operar sin sustento técnico ni respaldo legal.

Los resultados de una inversión toman entre seis meses y varios años

Esta variable obliga a buscar el instrumento adecuado según la meta de cada inversionista, afirma el especialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Altamirano, los efectos de una inversión pueden notarse desde el primer día, aunque los resultados sostenidos requieren un horizonte de seis meses a varios años. El plazo de los beneficios varía entre el corto plazo y hasta diez años, dependiendo del objetivo financiero de cada persona.

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Esta variable obliga a buscar el instrumento adecuado según la meta de cada inversionista, afirma el especialista.

Legitimidad ante la ley, el criterio para identificar mecanismos de inversión seguros

La reputación y la legitimidad ante la ley son, para el financiero, los criterios que determinan si un mecanismo de inversión resulta confiable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Altamirano recomienda verificar que los mecanismos de inversión estén autorizados por el gobierno mexicano. Menciona que existen plataformas que operan desde las Islas Caimán sin ofrecer garantías a los usuarios, lo que representa un riesgo para quienes colocan ahí su dinero.

La reputación y la legitimidad ante la ley son, para el financiero, los criterios que determinan si un mecanismo de inversión resulta confiable. Sobre instrumentos como las criptomonedas y los NFT, sostiene que su valoración depende del tiempo que llevan en el mercado y del prestigio acumulado.

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No es lo mismo, dice, invertir en un activo digital que salió al mercado apenas ayer que hacerlo en uno consolidado como Bitcoin, que cuenta con años de trayectoria y un historial verificable.

De TikTok a convertirse en referente financiero en español

El financiero trabajó previamente en áreas financieras de empresas como Kellogg’s y se desempeñó como asesor de estrategias de inversión en casas de bolsa como Invex Banco e Intercam Grupo Financiero (Editorial Planeta)

Altamirano identificó la oportunidad de crear contenido financiero en TikTok durante la pandemia de 2020. Seis años después, su canal se posicionó como uno de los más relevantes en la difusión de contenido financiero en español, ante la escasez de fuentes confiables en ese idioma.

El financiero trabajó previamente en áreas financieras de empresas como Kellogg’s y se desempeñó como asesor de estrategias de inversión en casas de bolsa como Invex Banco e Intercam Grupo Financiero, antes de dedicarse de tiempo completo a la creación de contenido.

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Su comunidad en redes —que incluye YouTube, Instagram, TikTok y Facebook— supera los 11 millones de seguidores, de acuerdo con su perfil en PlanetadeLibros. En plataformas como TikTok es conocido también como “El tío Luis Mi”.

Dos libros y un podcast como extensión de su labor educativa

El financiero recomienda la lectura como hábito constante para quienes buscan iniciarse en el mundo de las finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Altamirano es autor de ¡Rico el que lo lea!, publicado en 2023 por Editorial Planeta, un texto enfocado en hábitos financieros básicos para alcanzar estabilidad económica. En agosto de 2026 publicó su segundo libro, ¡Despega tus inversiones!, orientado a quienes buscan dar el siguiente paso hacia la inversión.

El financiero recomienda la lectura como hábito constante para quienes buscan iniciarse en el mundo de las finanzas. Considera que tanto sus libros como su canal son instrumentos de apoyo, pero insiste en que la información es siempre el primer paso antes de tomar cualquier decisión financiera.

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Además de sus publicaciones, conduce el podcast El PodCash con Luis Mi Negocios, donde aborda temas de inversión, emprendimiento y finanzas personales con invitados especializados en el sector.

Comenzó en el sector financiero desde los 16 años

Antes de dedicarse de tiempo completo a la educación financiera en redes sociales, trabajó como analista financiero y trader, además de su paso por casas de bolsa y empresas multinacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Altamirano inició su formación en el ámbito financiero a los 16 años, de acuerdo con información de su sitio oficial Luis Mi Negocios. Se especializó en Negocios Internacionales y Finanzas, campo en el que acumuló experiencia antes de convertirse en creador de contenido.

El financiero vive actualmente en la ciudad de Querétaro. Antes de dedicarse de tiempo completo a la educación financiera en redes sociales, trabajó como analista financiero y trader, además de su paso por casas de bolsa y empresas multinacionales.

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Advierte sobre señales de fraudes financieros

En una entrevista con el podcast Dimes y Billetes, conducido por Moris Dieck, Altamirano abordó las señales que delatan una estafa financiera. El especialista explicó cómo operan muchos de estos fraudes y por qué la gente cae en promesas de ganancias irreales.

Dijo que la falta de educación financiera es la causa principal de que millones de personas pierdan su dinero sin darse cuenta del riesgo que asumieron. Este punto coincide con su recomendación de desconfiar de los llamados gurús que ofrecen rendimientos desproporcionados a cambio de riesgos elevados.

Analiza el efecto de las tasas de interés en las decisiones de inversión

Altamirano también ha abordado en su contenido el impacto de las decisiones de Banco de México sobre los ahorradores. En un análisis citado por Investing.com, el financiero discutió junto a un colaborador identificado como Franco las razones por las que la Bolsa Mexicana de Valores resulta menos atractiva para algunos inversionistas.

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Entre los factores que señala están la incertidumbre del país, la baja liquidez de ciertas empresas que cotizan en el mercado local y la limitada diversificación frente al mercado estadounidense. En ese mismo espacio abordó la inversión en criptomonedas, en FIBRAs y la importancia de acceder a mercados globales a través del Sistema Internacional de Cotizaciones.

El primer libro rompió récords de ventas

El texto se enfoca en lectores que mes a mes gastan su quincena sin lograr ahorrar o que desconocen el funcionamiento de fondos de ahorro y tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Rico el que lo lea!, publicado en septiembre de 2023 por Editorial Planeta, rompió récord de ventas en su primera semana, de acuerdo con el sitio oficial del autor. El libro tiene 192 páginas y está dirigido a quienes buscan una guía breve con hábitos financieros y herramientas prácticas para alcanzar estabilidad económica.

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El texto se enfoca en lectores que mes a mes gastan su quincena sin lograr ahorrar o que desconocen el funcionamiento de fondos de ahorro y tarjetas de crédito. Altamirano concibió este primer libro como una base sólida antes de dar el salto hacia la inversión.

El segundo libro enseña a elegir el instrumento adecuado

¡Despega tus inversiones!, publicado en agosto de 2026 también por Editorial Planeta, tiene 176 páginas y plantea sacar los ahorros del colchón o del banco para colocarlos en instrumentos que generen rendimiento. El libro está disponible en presentación rústica con un costo de 298 pesos, además de una versión digital en formato ePub con valor de 229 pesos.

Este segundo título profundiza en los temas que Altamirano aborda en sus conferencias: cómo identificar el instrumento de inversión adecuado según los objetivos de cada persona y los plazos de beneficio esperados, que van de resultados inmediatos hasta proyecciones a diez años.

El podcast suma invitados del sector financiero y tecnológico

A través de El PodCash con Luis Mi Negocios, el financiero entrevista a figuras del ámbito empresarial y tecnológico de América Latina. El proyecto se encuentra en su tercera temporada, según información del podcast disponible en Apple Podcasts.

Entre los episodios recientes figuran conversaciones sobre inteligencia artificial, experiencias de mexicanos en Wall Street y estrategias de escalamiento empresarial. La misión declarada del podcast es impulsar la cultura de las inversiones y el emprendimiento en la región, con herramientas que permitan a la comunidad prosperar económicamente.