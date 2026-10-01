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Sin el motor Ferrari, Checo Pérez anticipa un complicado fin de semana de carrera en Malasia: “No estoy muy entusiasmado”

El mexicano señaló que la falta de carga aerodinámica y el exceso de resistencia al avance siguen siendo dos de los principales problemas de Cadillac

(REUTERS/Mark Peterson)
(REUTERS/Mark Peterson)
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El desempeño de Cadillac en Bakú dejó algunas señales positivas después de que el equipo lograra acercarse al grupo de media tabla, aunque sin alcanzar la zona de puntos. Sin embargo, Sergio “Checo” Pérez pidió no generar expectativas demasiado altas de cara al siguiente compromiso de la temporada.

Este jueves el piloto mexicano anticipó un fin de semana complicado para la escudería en Malasia, donde la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Bahréin fuera del tradicional circuito de Sakhir debido a los conflictos en Medio Oriente que obligaron a modificar el calendario.

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Durante el día de medios en Sepang, Malasia; Checo reconoció que Cadillac necesitará aprovechar cualquier circunstancia que pueda presentarse en carrera para intentar ganar posiciones, especialmente si aparece la lluvia o algún coche de seguridad.

En cambio, en condiciones normales, el mexicano considera que el ritmo del monoplaza todavía no es suficiente para competir de igual a igual con otros equipos.

Pueden pasar muchas cosas, pero supongo que dado dónde está el ritmo del auto en este momento, estamos demasiado lejos, y es un lugar donde se puede rebasar fácilmente, así que no estoy muy entusiasmado con las perspectivas para este fin de semana”, explicó el mexicano frente a la prensa.

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Pérez también señaló que lo ocurrido en Azerbaiyán no necesariamente representa el nivel real de Cadillac, por lo que espera regresar a la realidad del equipo en este nuevo escenario.

Creo que Bakú fue algo excepcional en el sentido de que yo estaba marcando una diferencia enorme allí, y aquí simplemente volveremos a nuestra realidad en términos de dónde está el auto en este momento”.

La posibilidad de lluvia durante el fin de semana podría modificar el panorama. Checo reconoció que las condiciones cambiantes representarían una oportunidad para Cadillac, aunque también obligarían al equipo a mantenerse especialmente atento para evitar errores.

Sí, eso puede presentar un poco de oportunidad. Mantenerlo en la pista será realmente importante, así que sí, cualquier cosa puede pasar”.

Cadillac no utilizará el motor Ferrari ADUO 2

El piloto mexicano demostró su título de rey en Azerbaiyán
(X / Sergio Pérez )

Una de las decisiones que podría marcar el desempeño de Cadillac será no utilizar en esta carrera el motor Ferrari ADUO 2, una unidad de potencia que Checo considera que tuvo un papel importante en la diferencia que consiguió en Bakú respecto a su compañero Valtteri Bottas.

El mexicano explicó que aquella configuración también le permitió mantenerse cerca de otros equipos, como Haas y Williams, pero Cadillac decidió reservar el motor para otra carrera en la que considere que puede obtener un mayor beneficio.

Tomamos la decisión donde sentimos que tenemos la mejor oportunidad. Es por eso que estamos asumiendo un pequeño golpe aquí. Pero esperamos que nos rinda frutos. En otros aspectos, no somos muy optimistas sobre este fin de semana, así que decidimos guardarlo para otra ocasión”.

Por ahora, Pérez evitó revelar en qué momento volverán a utilizar esta especificación de la unidad de potencia. La decisión forma parte de la estrategia del equipo para administrar el rendimiento disponible durante lo que resta de la temporada.

Checo Pérez señala los problemas de Cadillac

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Más allá de la unidad de potencia, el mexicano considera que Cadillac todavía debe solucionar problemas importantes en el comportamiento del monoplaza antes de poder aprovechar por completo el potencial del motor Ferrari.

Pérez identificó principalmente la falta de carga aerodinámica y el exceso de resistencia al avance como dos de las principales limitaciones que enfrenta actualmente el equipo.

Creo que en este momento es básicamente la falta de carga, tenemos una falta enorme de carga en el auto. Y mucho drag (resistencia al avance), sabes, en Bakú estuve prácticamente en modo de rebase durante toda la carrera y por eso pude mantener el ritmo con los demás, pero cuando los rebasaba, era solo un pasajero porque no tenía velocidad en línea recta”.

El piloto mexicano resumió así las dos principales dificultades que Cadillac deberá atender mientras continúa con el desarrollo de su primer año en la Fórmula 1.

Así que tenemos dos grandes problemas: falta de carga y mucho drag, pero siempre supimos que este primer año iba a ser complicado”.

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