México

Joven de 19 años choca contra motociclistas, intenta escapar y termina volcando un razer en Orizaba

Tras el aparatoso accidente sobre la avenida Cri-Cri, la joven habría intentado alejarse nuevamente del lugar, pero terminó detenida

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Un accidente ocurrido en calles de Orizaba, Veracruz, terminó con una joven de 19 años detenida después de que el vehículo todoterreno que conducía, conocido como razer, protagonizara una serie de choques sobre la avenida Cri-Cri.

El percance comenzó cuando la unidad impactó una motocicleta en la que viajaban dos personas. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, ambos ocupantes resultaron lesionados como consecuencia del golpe y tuvieron que recibir atención por parte de los servicios de emergencia.

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Después del primer impacto, la conductora del vehículo todoterreno continuó avanzando en lugar de permanecer en el sitio. Su recorrido terminó poco después, cuando perdió el control del razer y se estrelló contra dos automóviles que se encontraban estacionados.

Los vehículos afectados fueron una camioneta Dodge Journey de color blanco y un Nissan Platina azul, ambos ubicados sobre la misma vialidad.

El razer terminó volcado sobre la avenida Cri-Cri

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La secuencia de impactos provocó que la joven perdiera completamente el control de la unidad hasta terminar en una volcadura.

El accidente generó una importante movilización de cuerpos de auxilio y elementos de seguridad, quienes acudieron a la zona para atender la emergencia y controlar la situación derivada de los diferentes choques.

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Mientras la conductora era localizada, los dos motociclistas involucrados en el primer impacto recibieron atención médica por parte de los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

Hasta ese momento, la prioridad de los cuerpos de auxilio fue valorar las condiciones de las personas lesionadas y asegurar el área donde quedaron los vehículos involucrados.

Habría intentado escapar nuevamente después de volcar

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, la situación no terminó con la volcadura del vehículo.

Después de que el razer quedó volcado, la joven habría intentado huir nuevamente del lugar, situación que provocó la intervención de elementos de seguridad.

Finalmente, la conductora fue detenida en medio del operativo desplegado tras el accidente.

El hecho llamó la atención debido a la sucesión de incidentes registrados en cuestión de minutos: primero el impacto contra la motocicleta en la que viajaban dos personas, posteriormente el choque contra los vehículos estacionados y finalmente la volcadura del todoterreno.

Servicios de emergencia atendieron a los lesionados

(Captura de pantalla)
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Los ocupantes de la motocicleta fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia que arribaron a la avenida Cri-Cri luego de recibir el reporte del accidente.

Mientras tanto, elementos de seguridad mantuvieron presencia en el sitio para atender el caso y tomar conocimiento de lo ocurrido.

La camioneta Dodge Journey y el Nissan Platina también resultaron afectados durante la trayectoria que siguió el razer antes de terminar volcado.

El accidente dejó como saldo inicial a dos personas lesionadas, además de daños materiales en los vehículos involucrados y la detención de la conductora de 19 años.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias exactas del percance y deslindar las responsabilidades derivadas de los diferentes impactos.

El caso ocurrió en una de las vialidades de Orizaba y generó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de auxilio, luego de que el vehículo todoterreno protagonizara el aparatoso recorrido que comenzó con el choque contra una motocicleta y terminó con una volcadura.

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