Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Padre e hijo hicieron historia como la primera pareja familiar campeona de WWE, pero una traición en 2022 rompió su alianza y abrió la intensa rivalidad. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

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El apellido Mysterio volvió a quedar en el centro de una disputa familiar que lleva años arriba del ring.

Dominik Mysterio habló de su padre, Rey Mysterio, y dibujó la escena que, según él, tendría que ocurrir antes de pensar en un perdón: una máscara entregada, un retiro anunciado y una rendición frente al público.

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Dirty Dom declaró en entrevista con el Escorpión Dorado que su infancia estuvo ligada al Club América y a luchadores como Konnan, Juventud Guerrera, Psicosis y Damián 666. (YouTube/ PelucheEn ElEstuche)

Lejos de buscar un acercamiento, el integrante de The Judgment Day aprovechó su entrevista en Escorpión al Volante para elevar la rivalidad a otro nivel.

Entre recuerdos de su infancia en la lucha libre, referencias a su hermana Aalyah Gutiérrez y su afición por el Club América, “Dirty Dom” dejó claro que quiere quedarse con el nombre y el lugar de su padre dentro de la dinastía.

Dominik quiere que Rey Mysterio le entregue la máscara y el nombre

Para “Dirty Dom”, una disculpa no sería suficiente. Su condición contempla que Rey renuncie a los elementos que han definido su carrera y se los entregue frente al público: “Lo necesito de rodillas en medio del ring, que se quite la máscara, que se retire y que me la entregue”.

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El reclamo apunta a la máscara que ha acompañado a Rey Mysterio durante décadas y que forma parte de su identidad dentro de la lucha libre.

Dominik Mysterio condiciona el perdón a su padre a la entrega de su máscara y su retiro de los cuadriláteros.(Instagram / @LuchalibreAAA)

Dominik también pidió quedarse con el nombre de su padre y planteó una rendición total de quien fue su compañero de equipo antes de convertirse en su rival. “Quiero todo, hasta encuerado lo quiero”.

La exigencia mantiene el tono desafiante que Dom construyó desde su separación de Rey. Más que un acercamiento familiar, propuso una lucha que le permitiría presentarse como el heredero definitivo de los Mysterio.

La traición de Dirty Dom llevó la dupla a la rivalidad en WrestleMania

Padre e hijo compartieron una etapa como equipo antes de que la relación se rompiera. Ambos ganaron los campeonatos de parejas de WWE y se convirtieron en la primera dupla de padre e hijo en lograrlo.

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La ruptura se produjo en Clash at the Castle de 2022 , cuando Dominik atacó a Rey Mysterio y a Edge .

Después, se integró a The Judgment Day y consolidó el personaje de “Dirty Dom” .

Rey y Dominik se enfrentaron en WrestleMania , donde el padre derrotó a su hijo.

La tensión también llegó a Triplemanía 34, cuando Rey intervino en el combate por el Megacampeonato de AAA entre Dominik y El Grande Americano.

Antes de su enemistad, Rey y Dominik Mysterio se convirtieron en la primera dupla de padre e hijo en ganar los campeonatos de parejas de WWE. (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

La derrota de Dominik en esa lucha sumó otro capítulo a una historia que continúa entre WWE y Lucha Libre AAA Worldwide, con Rey aún activo y su hijo decidido a presentarse como el nuevo referente de la familia.

Entre Aalyah, el América y Salvador Cabañas: así recordó Dominik Mysterio su infancia

Dominik también habló de Aalyah Gutiérrez y sostuvo que quiere construir una nueva etapa familiar sin Rey Mysterio en sus vidas.

El luchador planteó que su hermana deberá elegir entre ambos y aseguró que pretende reunir a la familia lejos de la figura de su padre.

Dominik se propuso reunir a su familia y distanciar a su hermana Aalyah Gutiérrez de Rey Mysterio. (Cortesía WWE)

La conversación con el Escorpión Dorado también dejó un curioso momento sobre futbol. Dom confirmó que es aficionado de las Águilas del América desde niño y recordó cuándo comenzó a seguir al club: “Soy americanista todavía, pero yo empecé cuando estaba ahí el Salvador Cabañas”.

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Además, mencionó a Konan, Juventud Guerrera, Psicosis y Damián 666 como figuras cercanas durante su infancia. En este sentido, la lucha libre formó parte de su entorno desde niño, mucho antes de que su relación con Rey Mysterio se convirtiera en una batalla dentro y fuera del ring.