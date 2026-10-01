¿Quién fue el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México 2026?

Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ernesto Laguardia se quedó en la antesala de la final de La Casa de los Famosos México 2026. La noche del miércoles, las votaciones se cerraron, dejando al actor al final de las preferencias del reality show de TelevisaUnivision.

La gala de eliminación estuvo marcada por sorpresas, entre ellas una presentación en vivo de Alejandra Guzmán, quien se mostró totalmente recuperada de una lesión en la cadera que la obligó a detener un concierto en Veracruz.

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Así se reveló el nombre de los finalistas

La dinámica para conocer a los finalistas fue la misma de las tres primeras ediciones. En lugar de nombrar al habitante eliminado, Galilea Montijo fue nombrando uno a uno a los famosos que se mantenían en la competencia.

La segunda sorpresa de la noche fue la confirmación de Ese Pérez como finalista. El creador digital se mantiene en el juego a pesar de ser uno de los habitantes más impopulares de la temporada y haber estado a punto de ser eliminado semanas antes.

Mariana Ochoa y Memo Schutz, quienes en la primera semana no figuraban entre los habitantes más fuertes para la audiencia, se mantienen a un paso de la final.

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Mientras en el foro el nerviosismo se apoderaba de Karina Torres, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Yahir Galilea Montijo siguió nombrando uno a uno hasta que finalmente quedaron Ernesto Laguardia y Gema Garoa.

Ernesto Laguardia fue el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Ernesto Laguardia se queda a un paso de la final de LCDLFM 4

Tras cerrar las votaciones, Galilea Montijo finalmente anunció que el séptimo finalista de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México era Ernesto Laguardia, quien llegó a superar varias galas de eliminación previo a la semifinal.

El jueves, una habitante saldrá de la casa para dejar solo a cinco celebridades, quienes el 4 de octubre disputarán el premio de 4 millones de pesos que otorga el reality.

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La producción ya tendría definido al próximo ganador del reality de Televisa, exhiben supuestos arreglos rumbo a la final

¿Quiénes fueron los semifinalistas de las primeras tres temporadas?

El quinto y sexto lugar de las primeras tres temporadas de La casa de los famosos México se definieron de la siguiente manera:

Primera temporada (2023)

Quinto lugar: Emilio Osorio.

Sexto lugar: Apio Quijano (fue el último eliminado antes de la semana final, quedando fuera del top 5 de finalistas).

Segunda temporada (2024)

Quinto lugar: Briggitte Bozzo.

Sexto lugar: Agustín Fernández (quedó en sexto puesto tras la última eliminación previa a la gran final).

Tercera temporada (2025)

Quinto lugar: Mar Contreras.

Sexto lugar: Alexis Ayala (se convirtió en el sexto finalista y último eliminado de la temporada).

¿Cuál es el premio de esta temporada?

El ganador de La Casa de los Famosos México 4 recibe un premio de 4 millones de pesos en efectivo.

El monto es exclusivo para quien obtiene el primer lugar de la competencia. Además del dinero, el participante se convierte en campeón de la temporada y apaga las luces de la casa al cierre de la final.

¿Dónde y cuándo ver la gran final?

La gran final de La Casa de los Famosos México 4 se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre. La gala definirá al ganador de la temporada tras una jornada que mantiene atentos a los seguidores del reality.

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La transmisión comienza a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. A partir de ese momento se conocerá al participante que obtiene el primer lugar de la edición.

Con cinco finalistas en competencia, los habitantes saldrán de la casa en orden descendente, del quinto sitio al ganador. A su llegada, serán recibidos por sus familiares, Galilea Montijo y algunos de sus excompañeros, mientras el ganador apagará las luces de la casa y saldrá con el maletín.