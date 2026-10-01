Gobierno de México responde a la ONU y niega patrón de desaparición forzada contra madres buscadoras

Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de México negó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras, en respuesta a un comunicado emitido este 30 de septiembre por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La Segob sostiene que cada caso se atiende con la debida diligencia y que autoridades de alto nivel han dialogado directamente con familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan.

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El posicionamiento oficial llega después de que los expertos de la ONU documentaran una serie de agresiones ocurridas en Sinaloa en un lapso de 72 horas, entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026, que incluyen la desaparición de una defensora, el ataque a una activista junto con su hija y dos menores, y el atropello de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

La atención a la desaparición es “una de las más altas prioridades nacionales”

(Captura de pantalla)

La Segob abrió su comunicado con una declaración de principio: la atención al problema de la desaparición y no localización de personas “constituye una de las más altas prioridades nacionales”.

La dependencia afirmó mantener “plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos” para compartir información sobre los avances alcanzados.

El documento sostiene además que la búsqueda de personas es “una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”, que el Estado asume plenamente.

México, según el comunicado, cuenta con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito, que incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.

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En su comunicado, la Secretaría de Gobernación precisa que los expertos de la ONU ejercen su mandato “a título personal y de manera independiente”, por lo que sus opiniones “no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas”.

La dependencia reiteró su compromiso con las familias de personas desaparecidas y condenó todo acto de violencia contra buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda.

“El Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”. La Segob agrega que cada caso de desaparición “es importante y se atiende con la debida diligencia”.

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La dependencia reconoce, sin embargo, que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.

¿Qué dijeron los expertos de la ONU?

La postura oficial fue cuestionada por expertos y colectivos, quienes señalaron que desconocer el diagnóstico internacional limita la posibilidad de atender recomendaciones y profundiza la crisis de personas desaparecidas en el país (Infobae-Itzallana)

El comunicado de los expertos de Naciones Unidas, suscrito por la relatora sobre defensores de derechos humanos Andrea Bolaños Vargas, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz, la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Grażyna Baranowska y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres Claudia Flores, advierte que las mujeres buscadoras “siguen afrontando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato”.

Entre los casos citados está la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, denunciada el 29 de agosto de 2026. Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores. El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación en Mazatlán.

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Los expertos añaden antecedentes de este último colectivo: el asesinato de su integrante Rubí Gómez-Tagle y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025. Calificaron el patrón de ataques como “un ejemplo trágico del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos”.

Los expertos de la ONU citan criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección específica respecto de las personas defensoras de derechos humanos. Con referencia expresa a México, la Corte ha señalado que las mujeres que luchan contra la impunidad “constituyen uno de los grupos en situación de mayor riesgo” y que los actos de hostigamiento y violencia de género dirigidos contra ellas se encuentran en aumento.

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Los especialistas subrayan que la violencia contra las mujeres defensoras “suele presentar características específicas de género” y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. Por ello exigen al Estado actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar esta violencia.

México detalla 10 acciones de su estrategia de búsqueda

Un grupo de colectivos de madres buscadoras realiza un acto de protesta con fotografías de personas desaparecidas para exigir acciones al gobierno de México. (Búsqueda x La Paz)

Frente a estos señalamientos, el Gobierno mexicano enumeró 10 medidas que atribuye a la consolidación de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Entre ellas, la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, y la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

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El listado incluye también la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el refuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento. La Segob destaca además la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas en este delito.

El comunicado agrega que todos los registros oficiales de personas desaparecidas deben contar con datos mínimos para identificar a las víctimas. La dependencia garantiza la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, además de la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

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El comunicado cierra con la afirmación de que autoridades de todos los niveles “respaldan la labor de las familias e integran sus propuestas en las políticas públicas”.

Organizaciones respaldan el llamado de la ONU

En la imagen, madres buscadoras.

Amnistía Internacional se sumó al llamado de los expertos de Naciones Unidas para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales de protección. La organización recordó que en su informe Desaparecer otra vez documentó formas de violencia contra mujeres buscadoras, entre ellas desplazamiento forzado, estigmatización y revictimización.

La organización señaló que las mujeres buscadoras indígenas y migrantes enfrentan “formas adicionales de discriminación” que dificultan su acceso a la justicia. De acuerdo con Amnistía, estas condiciones tienen consecuencias en la salud de las buscadoras y las obligan a asumir “elevados costos personales y económicos”.

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El colectivo Sabuesos Guerreras exigió a las autoridades un trato digno y respeto hacia las madres buscadoras, en un reclamo separado que se suma a las demandas documentadas por los organismos internacionales.

Los expertos de la ONU reconocieron, en paralelo, la aprobación por la Asamblea General de una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.