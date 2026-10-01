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Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)
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La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Tris han sidodados a conocer. Estos son los números de la suerte de este miércoles 30 de septiembre.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Ganadores del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36717

Resultado: 25931

Tris De las Siete

Sorteo: 36716

Resultado: 59147

Tris Extra

Sorteo: 36715

Resultado: 78941

Tris De las Tres

Sorteo: 36714

Resultado: 80309

Tris Medio Día

Sorteo: 36713

Resultado: 41886

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

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