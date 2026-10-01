México

BBVA eleva a 1.4% su pronóstico de crecimiento para México en 2026

La institución financiera mejoró su estimación para el crecimiento del PIB durante 2026, pero advirtió que la recuperación seguirá siendo moderada

dinero mexicano billetes Economía PIB
BBVA eleva a 1.4% su pronóstico de crecimiento económico para el país en 2026 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
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La economía mexicana crecerá más de lo previsto en el conjunto de 2026, aunque mantendrá una recuperación moderada y con margen limitado para acelerar su ritmo, de acuerdo con el más reciente análisis de BBVA Research, que elevó de 1.2 a 1.4 por ciento su pronóstico de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

La revisión al alza se realizó después de que el desempeño de la economía mexicana durante el segundo trimestre de 2026 resultara mejor de lo anticipado por la institución financiera. Para todo 2027, BBVA Research mantuvo su expectativa de expansión del PIB en 1.8 por ciento, sustentada en una recuperación gradual de la demanda interna, el consumo y las exportaciones.

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Inversión será clave para acelerar la economía mexicana

Mapa de México con engranajes, una línea descendente roja y una flecha ascendente verde y azul. Hay edificios industriales y luces verdes conectadas.
Carlos Serrano explico que el crecimiento económico del país será determinante por la inversión que se haga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, señaló que la inversión será uno de los principales factores que determinarán la velocidad de crecimiento de la economía mexicana durante los próximos meses.

El especialista explicó que una mayor formación de capital puede generar efectos positivos sobre el empleo y, posteriormente, sobre los ingresos de los hogares y el consumo.

“Creemos que en la medida que estos elementos se vayan desatorando en la inversión generarían una mucho mejor dinámica en estas dos variables”, explicó durante la presentación del informe Situación México.

De acuerdo con el escenario planteado por BBVA, una reducción de la incertidumbre y una resolución favorable de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrían contribuir a ampliar el ciclo de inversión, generación de empleo y fortalecimiento de la demanda interna.

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La inversión ya muestra señales de recuperación, principalmente a través de la construcción, mientras que también existen indicios positivos en los segmentos de maquinaria y equipo.

Salarios sostienen el consumo, pero empleo formal avanza con moderación

Una mujer en un podio con el escudo de México expone junto a una pantalla con datos de empleo y la bandera nacional al fondo
El Gobierno federal presentó cifras sobre empleo, participación de las mujeres y duración de la jornada laboral: en agosto de 2026 había 60.7 millones de personas ocupadas en México, 1.3 millones más que en el mismo mes de 2025.

En cuanto al consumo, BBVA señaló que continúa respaldado por el comportamiento de los salarios reales.

En agosto de 2026, el salario real registró un crecimiento de 3.3 por ciento anual, es decir, frente a agosto de 2025, mientras que la masa salarial aumentó 4.9 por ciento anual durante el mismo periodo.

No obstante, la creación de empleo formal mantiene un ritmo moderado. En agosto de 2026, los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentaron 1.5 por ciento anual, mientras que, al excluir a los trabajadores de plataformas digitales, el crecimiento fue de 1.2 por ciento anual.

Serrano destacó que el incremento de los salarios reales ha permitido mantener una evolución positiva de la masa salarial, aunque advirtió sobre señales relacionadas con la pérdida de empleadores formales.

Al comparar la situación actual con la registrada en el cuarto trimestre de 2023, BBVA identificó una reducción de 8.8 por ciento en el número de empleadores formales.

“Comparando con la información que tenemos del cuarto trimestre de 2023, hemos visto una reducción de los empleadores formales del 8.8 por ciento”, señaló Serrano.

En contraste, durante ese mismo periodo de comparación, los empleadores informales aumentaron 17.9 por ciento, una tendencia que, de acuerdo con el especialista, debe observarse con precaución.

BBVA mejora pronóstico de inflación para el cierre de 2026

Ilustración de balanza: peso mexicano con productos básicos a la izquierda; dólar estadounidense con autos, aviones, computadoras a la derecha. Personas observan.
Una balanza ilustra el desequilibrio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense, mostrando productos básicos y artículos importados mientras las personas observan preocupadas el impacto económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario de BBVA también contempla una mejora en las perspectivas de inflación.

La institución estima que la inflación general cerrará 2026 en 3.7 por ciento, mientras que la inflación subyacente terminará el año en 3.8 por ciento.

Se trata de proyecciones para el cierre del año y no de tasas registradas durante agosto. BBVA atribuye este escenario, entre otros factores, a una moderación en los precios de las mercancías y a las primeras señales de desaceleración en los servicios.

Aunque la trayectoria prevista de los precios ofrece un escenario más favorable, la evolución de la inflación continuará siendo un elemento relevante para el comportamiento del consumo y las condiciones económicas.

Finanzas públicas limitarán margen de maniobra

BBVA Research también advirtió que la capacidad de la economía para acelerar su crecimiento estará condicionada por la situación de las finanzas públicas.

La institución prevé que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representen 4.1 por ciento del PIB en 2026 y disminuyan a 3.9 por ciento del PIB en 2027.

Ambas cifras corresponden a proyecciones anuales. La reducción prevista sería limitada ante las presiones derivadas del pago de pensiones, programas sociales, apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y el servicio de la deuda.

México enfrenta oportunidad por demanda de manufacturas vinculadas con IA

BBVA Research crecimiento económico Mexico PIB 30 de septiembre
Especialistas de BBVA en conferencia de prensa (especial)

BBVA Research también identificó una oportunidad para México relacionada con el crecimiento de la demanda estadounidense de manufacturas vinculadas con la Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, para aprovechar este escenario, el país necesitará ampliar su capacidad productiva mediante mejores condiciones de infraestructura, fortalecimiento de proveedores y mayor disponibilidad de capital humano especializado.

Estos factores serán relevantes para atraer nuevas inversiones y permitir que las empresas instaladas en México puedan responder al crecimiento de la demanda internacional.

El comportamiento de la economía estadounidense será otro elemento importante para las exportaciones mexicanas, particularmente en sectores manufactureros integrados a las cadenas productivas de América del Norte.

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