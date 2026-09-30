Condenan a más de 100 años de prisión a un escolta por abusar sexualmente de una menor que estaba bajo su cuidado. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia de 109 años y siete meses de prisión contra un escolta particular, identificado como Hugo “N”, por abuso sexual agravado y tres hechos de violación agravada cometidos contra una adolescente de 14 años. Los delitos ocurrieron entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, durante distintos traslados de la menor en vehículos particulares.

El caso fue confirmado también por el diario Reforma, que señaló que el sentenciado aprovechó su puesto como escolta de la familia de la víctima para cometer las agresiones.

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Cronología de las agresiones

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía CDMX, el primer hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2024. Ese día, Hugo “N” trasladaba a la adolescente a un festival de música cuando cometió abuso sexual en su contra.

La Fiscalía CDMX acreditó que la adolescente sufrió violaciones en tres ocasiones adicionales: el 24 y el 27 de noviembre de 2024, y el 26 de febrero de 2025. En los tres casos, las agresiones ocurrieron durante otros traslados en vehículos particulares.

Condenan a más de 100 años de prisión a un escolta por abusar sexualmente de una menor que estaba bajo su cuidado. FGJCDMX

El escolta particular fue sentenciado a más de un siglo de prisión después de que la Fiscalía CDMX acreditara cuatro agresiones sexuales distintas contra una menor de 14 años, cometidas durante traslados en vehículos particulares entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, mientras el agresor prestaba servicios de seguridad a la familia de la víctima.

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Investigación, orden de aprehensión y captura en Veracruz

A partir de los datos de prueba recabados durante la investigación, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Hugo “N”. Los trabajos de investigación posteriores establecieron que el sospechoso podía encontrarse en el estado de Veracruz.

Con esa información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) trabajaron en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para localizarlo. La detención se concretó el 26 de marzo de 2025 en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Condenan a más de 100 años de prisión a un escolta por abusar sexualmente de una menor que estaba bajo su cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después de su captura, en la audiencia correspondiente, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Hugo “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

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Pruebas presentadas ante el tribunal

El agente del Ministerio Público sustentó la acusación con un conjunto de pruebas que incluyó los testimonios directos de la víctima y de su madre. A estos testimonios se sumaron dictámenes periciales en distintas materias.

Entre los peritajes aportados se encuentran los realizados en psicología, medicina, ginecología, fotografía, antropología social y trabajo social. Este conjunto de evidencia fue el que permitió al Tribunal de Enjuiciamiento dictar la sentencia condenatoria.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía CDMX, el tribunal impuso a Hugo “N” la pena de prisión mencionada. La resolución judicial también contempló el pago de 265 mil pesos por concepto de reparación integral del daño, además de 11 mil 200 pesos por reparación del daño moral.

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Compromiso institucional de la Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX reiteró, a través de su comunicado de prensa, su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la libertad e integridad de niñas, niños y adolescentes en la capital del país.

Condenan a más de 100 años de prisión a un escolta por abusar sexualmente de una menor que estaba bajo su cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución también señaló que continuará con su labor de procurar justicia y garantizar a las víctimas el acceso a la reparación integral del daño, en línea con el resultado obtenido en este caso.

El patrón de sentencias severas de la Fiscalía CDMX

La condena contra Hugo “N” se suma a una serie de sentencias por delitos sexuales contra menores que la Fiscalía CDMX ha reportado en los últimos meses. Ninguna de ellas, sin embargo, se acerca a la magnitud de esta pena.

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Entre los casos más recientes, la institución obtuvo una condena de 24 años y cuatro meses contra un hombre responsable de violencia sexual contra un menor. En otro expediente, dos sentenciados distintos recibieron 20 años y diez meses, y 21 años y ocho meses de prisión, respectivamente, por el delito de violación agravada.

La Fiscalía también logró una sentencia de 26 años de prisión contra un padre que abusó sexualmente de su hija en dos ocasiones. En un caso distinto, otro agresor recibió la misma pena tras suministrar alcohol a una menor para agredirla sexualmente en reiteradas ocasiones.

Al comparar estas cifras, la pena impuesta a Hugo “N” resulta superior a las sentencias por delitos equiparables reportadas por la propia Fiscalía capitalina durante el último año.

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