Diputados develan letras de oro a la UNAM y exigen presupuesto suficiente. (Foto: Diputados)

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Este 29 de septiembre, la Cámara de Diputados inscribió con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones la leyenda “475 años de la Universidad de México (1551-2026)”, durante una sesión solemne que reunió a legisladores de todas las bancadas y a autoridades de la UNAM para conmemorar el aniversario de la máxima casa de estudios del país.

El decreto que autorizó la inscripción se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre. Con esa base, el pleno cumplió el mandato y develó la frase en los muros que registran, según los propios legisladores, “los acontecimientos y personalidades que representan la esencia de nuestra patria”.

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UNAM mantiene abierta la puerta para las fuerzas políticas del país

El rector Leonardo Lomelí Vanegas agradeció la distinción y afirmó que la universidad “ha sido una cantera de un campo fértil para pensar y reinventar a México con libertad y criterio”. Dijo que la institución ha dado cabida a distintas corrientes de pensamiento y ha servido de refugio a quienes enfrentaron persecución.

Lomelí planteó que el Congreso y la universidad contribuyen desde ámbitos distintos a una misma tarea: mientras la representación política delibera sobre normas y recursos públicos, la comunidad académica investiga y aporta elementos para comprender las consecuencias de esas decisiones.

Expresó que la UNAM mantiene disposición a sumar esfuerzos con todas las fuerzas políticas, “con pleno respeto a la pluralidad y a la independencia académica”.

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Diputados develan letras de oro a la UNAM y exigen presupuesto suficiente. (Foto: Diputados)

Entre los invitados especiales al acto de develación estuvieron los exrectores Francisco Barnés Castro y Juan Ramón de la Fuente, integrantes de la Junta de Gobierno como José María Serna de la Garza y Elena Centeno García, así como representantes de la Junta de Patronos y del cuerpo directivo de la institución, entre ellos Javier de la Fuente Hernández, secretario general, y Hugo Concha Cantú, abogado general.

El presidente de la mesa directiva destaca la función social de la universidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, afirmó que la Universidad de México “no es solamente un campus, no son únicamente aulas y bibliotecas; es el corazón intelectual de toda una nación”. Añadió que la institución ha formado científicos, artistas, filósofos, médicos, ingenieros, abogados y líderes sociales que dejaron huella en la historia del país.

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Bolaños-Cacho sostuvo que existen centros de saber en el mundo que llenan espacios y otros, como la UNAM, que los definen. Mencionó los aportes de figuras como Vasconcelos, Torres Bodet, León-Portilla y Luz Aurora Pimentel, quienes, dijo, “enseñaron a generaciones de mexicanas y mexicanos a pensar de manera crítica, a cuestionar y a transformar la realidad”.

El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, calificó la historia de la universidad como “una verdadera epopeya del conocimiento” y recordó que tres egresados de la institución recibieron el Premio Nobel: Alfonso García Robles, Mario Molina y Octavio Paz, en las áreas de paz, química y literatura respectivamente. Resaltó también que Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta científica del país, es egresada de la UNAM.

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Diputados develan letras de oro a la UNAM y exigen presupuesto suficiente. (Foto: Diputados)

Legisladores vinculan el homenaje a la exigencia de presupuesto

Varios diputados de distintas bancadas enlazaron la conmemoración con demandas presupuestales concretas para la institución. Entre los planteamientos expuestos en la sesión:

El diputado Israel Betanzos Cortés (PRI) afirmó que “defender a la UNAM significa exigir el presupuesto suficiente para la responsabilidad que México tiene con esta universidad” y reiteró su compromiso de respaldar la autonomía universitaria.

El diputado Pedro Vázquez González (PT) sostuvo que fortalecer la educación pública “significa fortalecer a México” y pidió que los 475 años representen también un compromiso con quienes aún esperan acceso a la educación superior.

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) expresó su deseo de que la conmemoración sirva para “renovar el compromiso de la Cámara, a través del presupuesto público, con la inclusión, la diversidad, la justicia social y el conocimiento”.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (PVEM) señaló que la plantilla de la UNAM está integrada por alrededor de 500 mil personas entre alumnos de preparatorias, facultades y posgrados, además de docentes e investigadores.

El diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez (PAN) recordó que la tradición universitaria comenzó en 1551 con la Universidad de México y que hoy forma parte de la actual UNAM, cuya grandeza está “sobre todo, en su gente, estudiantes, profesores, investigadores, egresadas y egresados”.