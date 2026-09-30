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Qué le pasó a Queen Buenrostro, la influencer sufre accidente automovilístico y este es su estado de salud

La exparticipante de La Mansión VIP explica que un joven distraído con su celular provocó el impacto que involucró a cuatro vehículos en Estados Unidos

Qué le pasó a Queen Buenrostro, la influencer sufre accidente automovilístico y este es su estado de salud (Instagram)
Qué le pasó a Queen Buenrostro, la influencer sufre accidente automovilístico y este es su estado de salud (Instagram)
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Queen Buenrostro sufre un accidente automovilístico en Estados Unidos, ocurrido poco después de terminar unas vacaciones familiares, según reveló la propia creadora de contenido en sus historias de Instagram este 29 de septiembre.

La influencer, exparticipante de La Mansión VIP, relató que el vehículo en el que viajaba estaba detenido en un semáforo cuando otro conductor los impactó. El choque involucró a cuatro vehículos y dejó a varias personas hospitalizadas, de acuerdo con su testimonio.

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“De verdad, cómo puede cambiarte la vida en un segundo. Estábamos tan felices después de nuestras vacaciones y en un semáforo un chico que iba a alta velocidad y en el celular, luciéndose con sus amigos, nos chocó”, escribió Buenrostro en la red social.

Así fue el accidente de Queen Buenrostro en Estados Unidos

Accidente de Queen Buenrostro (Instagram/@queenbuenrostro)
Accidente de Queen Buenrostro (Instagram/@queenbuenrostro)

Según el relato de la influencer, el causante del accidente conducía a exceso de velocidad y manipulaba su teléfono al momento del impacto. La colisión generó un choque en cadena que terminó por afectar a cuatro automóviles distintos.

Buenrostro no precisó si las personas hospitalizadas formaban parte de su grupo o de otros vehículos involucrados en el siniestro. Tampoco detalló la ubicación exacta del percance dentro de territorio estadounidense.

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El susto se agrava por una cirugía de costillas reciente

Queen Buenrostro señaló que el impacto resultó especialmente alarmante debido a una intervención quirúrgica que se realizó a principios de julio de este año. “Ocasionó un choque con cuatro coches involucrados, varios hospitalizados y yo con mi cirugía de costillas”, expresó en su publicación.

Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)
Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)

La creadora de contenido explicó previamente que la recuperación de esa cirugía le costó trabajo, con secuelas graves en su capacidad respiratoria. El antecedente médico convirtió el accidente en un momento de tensión adicional para la influencer.

Buenrostro se encuentra bien y sin lesiones derivadas del choque

Hasta este 29 de septiembre, la información disponible confirma que la influencer no presenta complicaciones de salud vinculadas al accidente. No requirió atención hospitalaria más allá de la revisión inicial en el lugar del siniestro.

La confirmación de su buen estado llegó cuando Buenrostro regresó a la Ciudad de México y se presentó en el programa Venga la Alegría. Su aparición pública descartó cualquier lesión que le impidiera continuar con su actividad laboral tras el choque.

Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)
Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)

El accidente coincide con polémicas recientes de la influencer

El percance ocurre en medio de conflictos públicos que Buenrostro enfrenta con Bebeshita y con Suavecito, su expareja. La influencer se ha mantenido en silencio respecto a esos señalamientos, concentrando sus publicaciones recientes en el viaje familiar y el accidente.

Sus seguidores permanecen atentos a nueva información sobre el estado de los otros vehículos y personas involucradas en el choque múltiple. Por el momento, la creadora de contenido no ha ofrecido detalles adicionales sobre la identidad del conductor responsable ni sobre posibles acciones legales derivadas del incidente.

¿Quién es Queen Buenrostro?

Queen Buenrostro, cuyo nombre real es Ana Daniela Martínez Buenrostro, nace el 8 de enero de 1997 en California, Estados Unidos, de padres mexicanos y españoles. Actualmente tiene 29 años.

Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)
Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)

Es creadora de contenido e influencer con más de 7 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde comparte contenido de modelaje, estilo de vida, viajes y moda.

Su carrera en redes sociales comienza en 2015, y de 2018 a finales de 2019 colabora con el canal Badabun. Estudia diseño de modas y mercadotecnia en el Fashion Institute of Design & Merchandising de Los Ángeles, donde se gradúa en 2018.

Además de su trabajo como influencer, es empresaria: tiene una agencia de viajes y es cofundadora de Kyoza Express, InguesuBurger y TKRBN.

Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)
Queen Buenrostro (@queenbuenrostro)

Buenrostro participa en varios realities, entre ellos Tentados por la fortuna, La Venganza de los Ex VIP, La Venganza de las Tóxicas, un episodio de MasterChef Celebrity México y, más recientemente, La Mansión VIP, estrenado el 12 de abril de 2026 en YouTube.

Dentro de ese reality sostiene una relación con Luis “Suavecito” Guillén, también participante, lo que genera polémica al señalarse que habría iniciado ese vínculo mientras Suavecito aún salía con Kim Shantal, compañera de trabajo de Buenrostro. Ella niega esa versión y asegura que su relación con Suavecito comenzó después de que él terminara con Shantal.

En abril de 2025 denuncia haber sido víctima de violencia por parte de su entonces pareja, Brandon Castañeda, exintegrante del grupo Wapayasos, y anuncia acciones legales en su contra.

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