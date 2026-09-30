Cruz Azul lo dejó ir y ahora Miguel Borja destaca como el goleador del América en la Liga Mx

El colombiano debutó con gol en la derrota del América en el Clásico Joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El delantero colombiano, Miguel Borja, de 33 años, estuvo a punto de convertirse en futbolista del Club de Futbol Cruz Azul a principios de año. El jugador ya había llegado a México bajo el arropo del público cementero y con la ilusión de explotar su talento como nuevo refuerzo del vigente campeón de la Liga Mx.

Tras aprobar los exámenes médicos, Borja comenzó a entrenar por separado en las instalaciones de La Noria mientras esperó que Cruz Azul diera por hecho su llegada al club por tener que abrir una plaza de extranjero rumbo al torneo Clausura 2026.

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Miguel Borja estuvo varias semanas a la espera de conocer su futuro en el Futbol Mexicano, mientras la directiva intentó dar salida al jugador polaco, Mateus Bogus, para verlo jugar en la Major League Soccer (MLS), con el Houston Dynamo, pero el movimiento se retrasó.

Al no haber certeza de su participación en el Club de Futbol Cruz Azul, la paciencia de Miguel Borja terminó al aceptar la oferta del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, asegurando que su salida se debió a una demora para abrir la plaza de jugador no formado en México.

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Su caso se asemeja al que sufrió Erik Lira, futbolista mexicano de la Máquina de Cruz Azul que estuvo a punto de ir a Europa para jugar en el AS Mónaco, de la Ligue 1 de Francia, sin embargo el club rojiblanco no logró liberar un cupo de extranjero antes de concluir el tiempo del mercado de transferencias.

Club América, el nuevo destino de Miguel Borja tras su fichaje fallido con Cruz Azul

El colombiano marcó el 4-3 en el Clásico Joven. REUTERS/Eloisa Sanchez

Después de medio año en el futbol de Emiratos Árabes Unidos, la Liga Mx y sobre todo la Ciudad de México, volvió a buscar a Miguel Borja, no obstante, su dirección no iba rumbo al Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul, sino a la casa del Club América, en Coapa.

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En su aterrizaje en la Capital Mexicana, esta vez los aficionados lucían playeras Azulcremas y el escudo era del Club América, escuadra que no le quitó el ojo al colombiano y tras el fichaje caído con Cruz Azul, las Águilas aprovecharon para anunciar el arribo de Miguel Borja a partir del Apertura 2026.

“Águilas, llegué”, fueron las primeras palabras dichas por el nacido en Tierralta, Colombia al pisar el Nido de Coapa. Posteriormente, Borja se comprometió con a “ganar títulos y vamos a representar muy bien estos colores”. en el certamen actual.

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Miguel Borja, la respuesta del América para reforzar el ataque

El delantero anotó contra Cruz Azul y Necaxa, aparte del doblete contra Chivas de Guadalajara. REUTERS/Eloisa Sánchez

En tres partidos jugados con el Club de Futbol América, Miguel Borja ha colaborado con cuatro goles de los nueve cosechados por el conjunto emplumado y, justamente, en su debut firmó su primera diana ante la Máquina de Cruz Azul en el Clásico Joven.

El cafetero entró de cambio a los 77′ minutos en el juego celebrado en el Monumental estadio Azteca para poner dramatismo al encuentro, con su anotación en tiempo de compensación para el 4-3 final en la jornada 8 del Apertura 2026.

Miguel Borja deja una obra de arte en el estadio Azteca frente a Chivas

El colombiano se elevó de espaldas a la puerta para vencer a Tal Rangel. REUTERS/Eloisa Sánchez

Una semana después, Miguel Borja vivió su primera rivalidad deportiva con el Club Deportivo Guadalajara en el Clásico Nacional desde el Coloso de Santa Úrsula, donde encajó, por ahora, el mejor gol del campeonato a lo Hugo Sánchez y directo a competir por el Premio Puskas.

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El colombiano se levantó por los aires y remató de chilena para vencer al Tala Rangel y acercar en el marcador parcial a las Águilas del América, que iban en desventaja, 2-0, tras sufrir las dianas de Bryan González y Ricardo Marín en los primeros 45′ minutos del Clásico de Clásicos.

El artillero le demostró a Guillermo Almada que venía a la Liga Mx a ser titular y responder con goles para el Club América. En su ingresó a los 65′ minutos, Borja necesitó dos pelotas en el área para marcar por primera vez un par de tantos al 71′ y 74′ respectivamente.

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Primera titularidad y primer gol de Miguel Borja con el Club América fuera del Azteca

Colaboró con gol en la victoria 2-4 en el estadio Victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño de Miguel Borja le valió salir de inicio por primera ocasión en el torneo y esta vez contribuyó al triunfo 2-4 del plantel capitalino, sobre los Rayos del Club Necaxa, al colocar la tercera anotación en el tanteo del estadio Victoria; salió de cambio a los 750 minutos en el cronómetro.

Con apenas 113 minutos en el terreno de juego, el colombiano, Miguel Borja, ya se encuentra en la lucha por el título de goleo al sumar cuatro en su cuota individual. Es el segundo mejor goleador del Club América que acumula seis después del Hat-Trick en casa del Club Necaxa.

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Miguel Borja se reencontrará con Cruz Azul en San Diego

Timó a la defensa para derrotar a Kevin Mier dentro del área. REUTERS/Eloisa Sanchez

Al no haber partidos de la Liga Mx este fin de semana, el Club de Futbol América volverá a enfrentar al campeón Cruz Azul después del Clásico Joven en el estadio Azteca. Esta vez el enfrentamiento tendrá lugar en San Diego, California y se jugará el jueves 1 de octubre del 2026.

Las miradas estarán puestas en Miguel Borja, quien espera correr el tiempo suficiente dentro de la cancha para seguirse adaptando al sistema de juego de Guillermo Almada y continúe su racha goleadora, así sea un duelo con carácter no oficial frente a la Máquina que no lo fichó en su momento.

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Los equipos militantes de la Ciudad de México, decidieron trasladar el Clásico Joven a San Diego para estar cerca de sus aficiones de aquella importante ciudad de los Estados Unidos de América.

Cabe señalar que dicho compromiso no corresponde al calendario oficial del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Este Clásico Joven será únicamente un duelo amistoso donde el prestigio y el orgullo estarán en juego. El Snapdragon Stadium será la sede para este duelo lleno de poder.

Últimos resultados entre América y Cruz Azul

América y Cruz Azul disputarán un partido amistoso el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la Fecha FIFA que mantendrá en pausa a la Liga MX (Jesús Avilés | Infobae México)

Apertura 2026 : Cruz Azul 4-3 América

Clausura 2026 : América 1-1 Cruz Azul

Apertura 2025: Cruz Azul 2-1 América

Clausura 2025 : América 2-1 Cruz Azul ( semifinal de vuelta ).

Clausura 2025 : Cruz Azul 1-0 América ( semifinal de ida ).

Concacaf Champions Cup Cruz Azul 2-1 América

( semifinal de vuelta ).

Concacaf Champions Cup : América 0-0 Cruz Azul ( semifinal de ida ).

Clausura 2025 : América 0-0 Cruz Azul

Apertura 2024 : Cruz Azul 3-4 América ( semifinal de vuelta ).

Apertura 2024 : América 0-0 Cruz Azul ( semifinal de ida ).

Apertura 2024 : Cruz Azul 4-1 América

Clausura 2024 : América 1-0 Cruz Azul ( final de vuelta ).

Clausura 2024 : Cruz Azul 1-1 América ( final de ida ).

Clausura 2024 : América 1-0 Cruz Azul

Apertura 2023 : Cruz Azul 2-3 América

Clausura 2023: Cruz Azul 1-3 América