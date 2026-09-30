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La confesión de Otto Sirgo sobre la muerte de su esposa Maleni Morales que volvió a cobrar fuerza tras su fallecimiento

El actor relacionó la experiencia con el síndrome de la silla vacía, pues por impulso quería dirigirse a su esposa aunque ella ya no estaba a su lado

Tras salir de una hospitalización, el intérprete contó que abrazó a su esposa sin imaginar que ese sería el último adiós antes de su muerte por trombosis pulmonar. (Instagram/ @ottosirgo)
Tras salir de una hospitalización, el intérprete contó que abrazó a su esposa sin imaginar que ese sería el último adiós antes de su muerte por trombosis pulmonar. (Instagram/ @ottosirgo)
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La muerte de Maleni Morales marcó los últimos años de Otto Sirgo y, tras el fallecimiento del actor este 29 de septiembre a los 79 años, sus confesiones sobre ese duelo recuperaron fuerza.

El intérprete había hablado del inmenso vacío que dejó su esposa, de las rutinas que abandonó y de la soledad que comenzó a acompañarlo puertas adentro.

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Otto Sirgo falleció este 29 de septiembre a los 79 años tras una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro. (X/ @andactores)
Otto Sirgo falleció este 29 de septiembre a los 79 años tras una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro. (X/ @andactores)

Con más de cinco décadas de carrera en televisión, cine y teatro, Sirgo dejó personajes en Rosa salvaje, Lazos de amor y Lo que la vida me robó y volvieron a circular sus recuerdos sobre la actriz con quien compartió más de cuatro décadas de vida.

El último beso que Otto Sirgo le dio a Maleni Morales

Maleni Morales falleció el 21 de noviembre de 2020, a los 67 años, a causa de una trombosis pulmonar relacionada con las complicaciones de un cáncer de pulmón.

La actriz había construido una carrera en títulos como Los ricos también lloran, Rosa salvaje, Luz Clarita y Por un beso. Pocos días después de su muerte, Otto habló desde la funeraria y recordó la última ocasión en la que la vio.

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Otto Sirgo recordó el momento en que se despidió de su esposa en el hospital con un abrazo y un beso antes de su fallecimiento. (Instagram/ @ottosirgo)
Otto Sirgo recordó el momento en que se despidió de su esposa en el hospital con un abrazo y un beso antes de su fallecimiento. (Instagram/ @ottosirgo)

El actor contó que se despidió de ella antes de salir del hospital, sin sospechar que aquel encuentro sería el último entre ambos: “Ayer, cuando salí del hospital me despedí de ella, le di un beso y un abrazo. Esa fue la despedida”.

Al referirse a las últimas horas de la actriz, el intérprete explicó: “Me queda la tranquilidad de que estaba dormida, terminó bien, tranquila”.

La pareja formó una familia y compartió una vida ligada al espectáculo. Sus caminos también coincidieron en producciones televisivas, aunque la muerte de Morales modificó la vida personal de Sirgo mucho más allá de su trabajo frente a las cámaras.

Otto contó cómo la muerte de su esposa transformó sus últimos días

Cinco años después de la muerte de su esposa, Otto Sirgo reconoció que todavía le resultaba difícil recuperar hábitos que había tenido durante gran parte de su vida. En una entrevista televisiva de mayo de 2025, habló de la distancia que tomó respecto de la vida social.

El actor explicó que prefería quedarse en su casa y pasar el tiempo viendo televisión, lejos de las reuniones y salidas que antes formaban parte de su rutina: “Desde que murió Maleni prácticamente no salgo. He dejado de socializar”.

Maleni Morales y Otto Sirgo compartieron 45 años de matrimonio y asistencia constante a eventos del gremio artístico.
Otto abordó el impacto del duelo cor su esposa a través del síndrome de la silla vacía y el impulso de querer hablar con ella. (IG: ottosirgo)

Sus palabras contrastaron con una carrera marcada por los foros de televisión, los escenarios y las actividades públicas. Sirgo trabajó durante décadas en producciones como Rosa salvaje, Lazos de amor, Sortilegio, Por ella soy Eva y Lo que la vida me robó.

En otro espacio, abordó el duelo desde una experiencia cotidiana: la costumbre de querer hablar con alguien que ya no está. El actor se refirió al llamado “síndrome de la silla vacía” y describió una tristeza que reaparecía cuando, por impulso, buscaba dirigirse a su esposa.

De esta manera, Sirgo no presentó el duelo como una etapa cerrada. Sus declaraciones mostraron que la ausencia de Morales seguía presente en los espacios más simples de su día: la casa, las salidas y la convivencia con otras personas.

Los padecimientos físicos que lo llevaron a alejarse de los escenarios

Además de hablar sobre Maleni Morales, Sirgo contó que enfrentaba dificultades de equilibrio. El actor señaló que había consultado a médicos por ese problema y que esa condición llegó a interferir con algunas propuestas laborales.

  • En 2025, explicó que se sentía bien físicamente, salvo por esa dificultad: “Mi salud, mi cuerpo, todo está perfecto, todo, todo, todo, excepto mi equilibrio”.
  • El padecimiento lo llevó a rechazar una obra de teatro que incluía escenas exigentes: “Tuve que decirle que no a una obra de teatro porque había escenas en las que tenía que brincar y saltar”.
  • Sirgo también se había sometido a una operación de cataratas en 2022. Pese a esos problemas, sostuvo su actividad profesional y apareció en títulos como Falsa identidad, Vencer el pasado, Juegos interrumpidos y Doménica Montero.
  • Su última participación fue en El precio de la fama, estrenada en 2026.
La trayectoria de Otto Sirgo incluyó participaciones en producciones de televisión como Rosa salvaje, Lazos de amor y Lo que la vida me robó. (Instagram/ @ottosirgo)
La trayectoria de Otto Sirgo incluyó participaciones en producciones de televisión como Rosa salvaje, Lazos de amor y Lo que la vida me robó. (Instagram/ @ottosirgo)

Tras conocerse su muerte, esas imágenes volvieron a ocupar el centro de sus recuerdos públicos: una despedida en un hospital, una casa que se volvió más silenciosa y un actor que, incluso mientras seguía trabajando, reconocía que la ausencia de su amada no había dejado de acompañarlo.

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